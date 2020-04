La bande dessinée et sa relation avec le sport

Des personnages de bandes dessinées DC ou Marvel avec des compétences sportives, des bandes dessinées entièrement axées sur un sport et même des athlètes professionnels transformés en héros de bandes dessinées. La relation entre vignette et sport est réelle et remonte aux origines de l’industrie. C’est vox populi que l’inspiration pour tant de puissance surnaturelle est née de la mythologie grecque et de ses dieux, la même civilisation qui a inventé ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Jeux Olympiques. Passons en revue ce lien.

Sportmaster, méchant dans Justice: Legacy

Revenons au début de tout. Cette entreprise est née à la fin du XIXe siècle. C’était une époque où les journaux aux États-Unis et en Europe cherchaient des moyens d’attirer de nouveaux lecteurs, et si alors la presse augmentait ses bénéfices grâce à ces bandes dessinées, c’est maintenant la compagnie de cinéma qui le fait. Ce retournement sur grand écran a catapulté certains personnages à la gloire tandis que d’autres vivent toujours de manière anonyme pour le grand public. Qui sont les grands inconnus derrière le masque? Ceux qui ont un profil sportif restent à découvrir et à exploiter. Tout au long de l’histoire, les grandes entreprises ont doté leurs créations, à la fois de super-héros et de méchants, de compétences liées au sport. En fait, DC a baptisé Crusher Crock, un expert dans différentes disciplines olympiques, en tant que Sportmaster, à l’époque où il a décidé d’utiliser ses prouesses sportives pour commettre un crime. Une simple image suffit pour savoir que votre truc est sportif, car vous vous habillez à la manière d’un footballeur américain. Sa dernière grande apparition date de 2013 comme l’un des méchants du jeu vidéo Young Justice: Legacy. Voici la bande annonce:

L’affaire Sportmaster n’est pas isolée. DC a également donné vie à Javelin, un autre athlète olympique qui sait compliquer l’existence de Green Lantern. En tout cas, la ressource sportive n’est pas exclusive à DC, puisque Marvel, sa principale compétition et qui en 2018 avait déjà facturé 4 milliards de dollars avec ses films, a eu comme grandes icônes Battling Batman, un boxeur portoricain, et le triathlon. De plus, ces éditeurs ont fait de la place dans leurs pages pour les athlètes de chair et de sang. Peut-être, le cas le plus célèbre est celui de Muhammad Ali, qui est venu se battre contre Superman dans un ring pour avoir été le héros chargé de défendre la Terre contre une invasion extraterrestre dans l’un des numéros du fils de la saga Krypton.

Ronaldo veut imiter Ali

Couverture de bande dessinée DC. Superman vs Mohamad Ali

L’exemple d’Ali a été suivi par d’autres athlètes, à un moment où l’industrie est en plein essor. La victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2010 a permis à Fernando Torres de jouer dans le dernier numéro de Super Athletes, et il n’y a pas longtemps, il a été confirmé que Cristiano Ronaldo ferait ses débuts. Avec un corps ciselé à l’image et à la ressemblance des dieux de la Grèce antique, il semblait à un moment donné destiné à tenter sa chance. Le moment est venu, il aura son propre alter ego dans Striker Force 7. Il n’y a pas de défi pour résister aux Portugais, ni sur ni en dehors du terrain. Pour une raison quelconque, il apparaît toujours parmi les candidats au Golden Boot et au Golden Ball, et qui rivalise avec un footballeur qui, pour beaucoup, est d’une autre planète: Leo Messi.

Collectionneur de titres individuels, vous ne verriez sûrement pas de mauvais yeux avoir, dans le monde réel, les pouvoirs qui seront disponibles dans Striker Force 7 ou ceux de la méchante Roulette (DC), capables de calculer les chances de succès dans le jeu à l’avance . De cette façon, vous sauriez avec plus de certitude si vous devez ou non assister au gala de la FIFA pour recevoir ce type de récompense. Dans la collection de roulette, ces prédictions sur le triomphe et la défaite sont liées aux combats de style UFC et sont faites dans un casino physique connu sous le nom de La Casa, où les gladiateurs métahumains s’affrontent. La technologie a évolué depuis lors. Maintenant, de nombreux paris sportifs se font en ligne pour des événements allant des arts martiaux mixtes aux marchés du football en passant par le buteur, le Ballon d’Or ou le vainqueur du match. Dans cet univers virtuel, Ronaldo partage une affiche avec des super-héros et on ne le dit pas à cause de son face à face particulier avec Messi. En fait, certaines entreprises du secteur ont offert la possibilité de parier sur le candidat qui remplacerait Ben Affleck comme futur Batman. Enfin, ce sera Robert Pattinson selon différents médias comme El País. Les Portugais partagent même la vedette avec des machines à sous thématiques des Avengers et d’autres titres Marvel et DC. Aurez-vous un Striker Force 7?

À l’heure actuelle, il est connu que la série comportera une version bande dessinée et une bande dessinée, et éventuellement un jeu vidéo. Le joueur lui-même est à l’origine de la production de l’ensemble du projet en collaboration avec la société VMS Communications, qui sortira prochainement. Les premières images circulent déjà sur le réseau. La vérité est qu’il y avait un personnage de bande dessinée avec ses qualités bien avant de quitter sa Madère natale pour se tailler un avenir en tant que footballeur. Nous nous référons, bien sûr, à Kojirō Hyūga, mieux connu en dehors du Japon sous le nom de Mark Lenders.

Le manga a mieux serré le sport

C’est un fait. Le manga a su mieux presser le produit sportif qu’aux États-Unis. Il n’y a pas de cas plus révélateur que le Captian Tsubasa, Champions: Oliver et Benji en Espagne, avec Mark dans le casting. Pendant les années 90, il a rassemblé des millions de téléspectateurs devant la télévision pour suivre les aventures d’Oliver Atom et de son groupe d’amis alors qu’ils rêvaient d’être des footballeurs professionnels. Dotés de grandes aptitudes pour le roi du sport, ils ont captivé le cœur de toutes les générations des années 80 entre matchs sans fin, coups de pied inhumains et tactiques plus révolutionnaires que le carré magique du Vanderlei Luxembourg. Son succès se poursuit aujourd’hui. Cela explique pourquoi en 2018 de nouveaux épisodes de la série ont été annoncés et une alliance prévisible avec Netflix pour relancer la série, basée sur la bande dessinée du même nom, en streaming.

Bref, la bande dessinée et le sport se nourrissent depuis des décennies, mais ils n’ont pas encore tenté leur chance au cinéma et cela a nui à leur présence médiatique. Ce pourrait être le prochain marché à explorer après s’être associé à de nombreux autres. Peut-être que Ronaldo est la pièce manquante du puzzle pour franchir le pas. Mark Lenders a déjà conquis la caméra, sera-ce son tour?