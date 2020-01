La bataille aux portes de l’enfer!

Lorsque le mal traque l’univers, seule l’union des dieux les plus forts peut y faire face: Thor et Hercule main dans la main contre les ténèbres!

Après le départ de Stan Lee, Roy Thomas était responsable de la plupart des titres de la Maison des idées, tout en sélectionnant d’autres écrivains pour continuer les histoires de Marvel. Parmi eux, il a choisi ce qui serait l’un des noms les plus connus de l’industrie, a choisi le témoin dans Spiderman, The Fantastic Four et la série qui nous concerne, Thor, était Gerry Conway.

Le scénariste a laissé certaines des pages les plus mémorables de plusieurs des séries qu’il a prises, et sa production comprend Marvel, DC, des séries télévisées et des en-têtes de films, une légende à part entière qui a récupéré l’aventure cosmique dans l’en-tête de la Dieu du tonnerre, et l’a rejoint pour un bon nombre de numéros avec le prince du pouvoir, Hercule.

Les années 70 ont été des années convulsives dans l’industrie de la bande dessinée, les ventes ont chuté, les coûts de publication ont augmenté et les coupes ont affecté non seulement le nombre de pages de livraison, mais aussi le nombre d’auteurs, le grand nombre de Les artistes n’ont pas empêché les éditeurs de s’occuper de nombreux scripts. Et Gerry Conway était l’un de ceux qui, contrairement aux autres, en voulaient plus, son ambition était non seulement d’écrire certaines des bandes dessinées les plus populaires de la planète, mais aussi d’en être le rédacteur en chef. Ce n’était pas le cas, et, comme il l’admet, sa fierté excessive l’a amené à quitter Marvel. Mais lors de cette dernière fois, il nous a laissé plusieurs bijoux, dont plus d’un an d’histoires de Thor avec lesquelles il était son meilleur compagnon de la série, le légendaire John Buscema.

Conway avait fait quelques changements dans la série Thor afin d’augmenter le niveau de la série, le séparer d’Asgard afin que le retour dans la ville dorée soit un événement épique, une inimitié avec son père, Odin, et laisser l’identité de Donald Blake s’est définitivement mis à part pour s’impliquer davantage dans une vie d’aventures qui a éloigné le Dieu du Tonnerre de Midgard. La résolution du scénariste a poussé la série à un point culminant où chaque saga était plus grande que la précédente, plus risquée, plus difficile et avec plus d’obstacles, était la démonstration que l’idée de cinéma de Cecil B. Demille pouvait être transférée à d’autres. médias et atteindre son maximum: “Les films devraient commencer par un tremblement de terre et se développer en action.”

Cette dernière étape de The Powerful Thor est devenue la transformation finale du personnage de super-héros et dieu, un explorateur de l’espace, un aventurier dans un espace qui rappelle les scénarios des histoires de pulpe et fonctionne parfaitement. Les grandes menaces que l’univers dissimulait menaçaient Asgard et la vie elle-même, et soulevaient des secrets et des réflexions plus grands que les simples batailles que le dieu blond rencontrait toujours. Esclavage, destin, isolement, chute des idoles, jusqu’à ce qu’une itération du mythe de Persefone apparaisse dans la série.

Mais Conway et Buscema cherchaient autre chose, et ils avaient besoin de Thor pour avoir un compagnon plus banal, tout aussi noble mais avec des appétits plus terrestres, les Asgardiens étaient trop étirés pour poser l’obscurité qui impliquait souvent l’existence, et apportaient un autre genre de dieu , beaucoup plus humain, avec des faiblesses et des aspirations terrestres et de gros appétits pour la vie, le lion d’Olympe, Hercule. Comme toute bonne union entre héros, c’est la bataille qui a forgé leur amitié, et c’est à nouveau la lutte que leur nouvelle relation commence, cette fois sur le terrain olympique et envahissant Hadès lui-même.

L’art a été au détriment de l’un des auteurs les plus légendaires de Marvel, qui est sans aucun doute le plus connu de Jack Kirby: John Buscema. Avec des visages expressifs et une action à grande échelle, le dessinateur n’a jamais quitté son dieu aux cheveux d’or, et sa longue carrière à Conan ne l’a pas empêché de laisser de grandes pages à Thor, d’action, de pouvoir, et surtout de force, avec les développements et des balles qui sautent du papier pour avoir un impact sur le visage du lecteur. Mjolnir n’a jamais quitté sa page autant de fois pour surprendre l’adepte marvelita. Les crayons de John Buscema accompagnaient la plupart des histoires, mais nous ne pouvons pas oublier Rick Buchler et son excellent travail. De la ligne plus “Kirbyana”, l’auteur a montré que le spectaculaire était la signature de Marvel.

Le puissant Thor La bataille aux portes de l’enfer est l’adieu d’un grand écrivain de la série et de Marvel, mais ce n’est pas un triste adieu, il est plein de ce qui a fait de Gerry Conway un acteur formidable, l’action, le spectacle et le contenu au-delà de la simple combat de superseres et de dieux. Le sens, la direction, la profondeur, ils n’ont jamais manqué dans leurs histoires, et bien qu’il s’éloigne de la Maison des idées pour d’autres prairies plus vertes, à la fin, il retournera à l’endroit qui lui a permis de devenir le grand auteur qu’il est aujourd’hui.

«Le puissant Thor. La bataille aux portes de l’enfer! »

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.