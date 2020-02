La Berlinale: 70e anniversaire du festival

La première nouvelle à souligner du Festival International du Film de Berlin est, comme annoncé dans la dernière édition, le changement de direction. Dieter Kosslick, qui a été directeur du festival pendant 18 ans, a fait ses adieux en 2019 avec un ours en peluche d’une compétition pas toujours considérée comme de première classe, et réussissant toujours à renforcer les chiffres qui font de la Berlinale un festival public, avec une vente de billets en croissance et un budget annuel préliminaire de 26 millions d’euros.

Cette année d’anniversaire prend la relève du duo de réalisateurs Mariette Rissenbeek (directrice générale) et Carlo Chatrian (directeur artistique). Elle, d’origine néerlandaise, a une longue histoire dans le monde de la production et une vaste expérience dans la promotion du cinéma allemand. Lui, italien, a été directeur artistique du festival international du film de Locarno pendant six ans, et fait désormais face à la même tâche à la Berlinale (pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur sa vision de la programmation cinématographique et festivalière, Ici je laisse le lien vers votre blog).

Reflet d’une identité équilibrée, duale, mais aussi culturellement riche et ouverte, le plus grand festival du film en Allemagne et l’un des plus grands d’Europe, qui a rejoint hier le #metoo et nous a parlé de l’importance de défendre l’égalité des genres également Dans le domaine cinématographique, elle nous montre aujourd’hui qu’elle n’est pas seulement parlée, mais qu’elle est démontrée par les faits. Et il nous annonce encore une fois le défi qu’il a relevé depuis sa fondation en 1951: une industrie cinématographique plus inclusive, qui favorise la pluralité des voix et l’inclusion également au niveau social – une conséquence directe est l’émergence de la nouvelle section de cette année , Rencontres.

Parce que c’est une question qui est toujours d’actualité et urgente, l’un des axes thématiques autour desquels tourne le programme du 70e anniversaire est la frontière et les voyageurs transfrontaliers. Panorama nous parle de migration et de recherche et découverte d’une notion intérieure de patrie et de foyer; Forum, de la coexistence de différents mondes, du passé et du présent, des distances et des différentes générations. Les problèmes d’identité continuent de nous faire réfléchir sur les fondements du monde dans lequel nous vivons.

Avec un présent qui invite au pessimisme, la Berlinale veut souligner la volonté de résister que de nombreux protagonistes des histoires que nous pouvons voir pendant le festival ont. “Le cri du changement social peut être entendu dans les salles de cinéma”, selon Michael Stütz, directeur de la section Panorama.

“La confiance du cinéma dans les gens, ces êtres souffrants, maltraités et manipulateurs, est ininterrompue – si ininterrompue, qu’il continue de les choisir comme protagonistes”, a déclaré Carlo Chatrian dans la présentation de la section Compétition.

Nous resterons dans l’attente de ce qui va arriver.

Pd: L’image de couverture correspond à ‘Mon année avec Salinger‘, de Philippe Falardeau (2020) – film d’ouverture du festival, au sein de la section spéciale Berlinale (dédiée aux productions qui conquièrent un large public).

par Aina Riu



@aina_rv

