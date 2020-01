La Black Association of Documentary Filmmakers West rend hommage à Stanley Nelson avec le prix St. Clair Bourne Vanguard – Blackfilm

le Black Association of Documentary Filmmakers West (BADWest) annonce fièrement son tout premier lauréat – c’est-à-dire un cinéaste de renom Stanley Nelson, en tant que destinataire du Prix ​​St. Clair Bourne Vanguard pour son corpus d’œuvres et sa contribution au cinéma documentaire.

BADWest est un collectif de réalisateurs de documentaires d’origine africaine qui prônent la reconnaissance et l’avancement professionnel des Réalisateurs de documentaires noirs.

Ce mois-ci, BADWest a conclu sa campagne d’adhésion avec une réception privée et une master class, en l’honneur de Nelson le 9 janvier 2020 au Inner-City Arts au centre-ville de Los Angeles. Il a reçu le prix Vanguard après sa présentation, emmenant les participants dans la mémoire avec des clips de certaines de ses œuvres les plus importantes. L’événement était organisé par BADWest en partenariat avec l’International Documentary Association (IDA).

Un chroniqueur de l’expérience afro-américaine. Nelson est derrière des films tels que «Freedom Summer», «Sweet Honey in the Rock», «The Black Panthers: Vanguard of the Revolution» – pour n’en nommer que quelques-uns, des œuvres qui sont des documents essentiels de l’histoire, de la culture et de l’expérience afro-américaine. . Nelson et son œuvre ont remporté tous les prix majeurs de l’industrie. Un MacArthur «Genius» Fellow, le cinéaste prolifique a reçu un Emmy Award, un Peabody Award individuel, un Lifetime Achievement Award de la National Academy of Television Arts and Sciences ainsi qu’une médaille nationale en sciences humaines du président Barack Obama. Cette année, il a été nominé pour un Grammy Award du meilleur film musical.

“Il est tout à fait normal que nous remettions à Stanley Nelson notre premier prix Vanguard, du nom du réalisateur de documentaires et fondateur de BADWest, St. Clair Bourne, qui a également été le mentor de Stanley. Ces deux cinéastes sont des exemples brillants de conteurs qui offrent des représentations importantes de l’expérience des Noirs sur grand et petit écran. » a déclaré Denise Hamilton, coprésidente de BADWest, au nom des officiers de BADWest; coprésident David Massey et trésorière Joyce Guy.

Le dernier film de Nelson, «Miles Davis: Naissance du cool», est un regard définitif sur la vie et la carrière de l’emblématique Miles Davis. Il a été présenté en première au Sundance Film Festival en 2019, marquant la dixième première de Nelson au prestigieux festival en 20 ans – la plus grande première de tous les cinéastes documentaires.

«Je suis honoré de recevoir ce prix, en particulier de la part de BADWest et de l’IDA, des organisations avec lesquelles Firelight est fier de travailler, alors que nous faisons de la place à davantage de cinéastes documentaires de couleur. Parler à de jeunes cinéastes lors de questions / réponses et de master classes est quelque chose que je suis reconnaissant de faire à ce stade de ma carrière, et ce fut un moment merveilleux. Merci à tout le monde à BADWest et IDA pour un merveilleux événement et l’honneur, » a déclaré Nelson, co-fondateur de la société de production, Firelight Media, avec son épouse, Marcia A. Smith.

En reconnaissant Nelson, BADWest sélectionne «Miles Davis: Birth of Cool» comme son premier choix pour les docs noirs de l’année. Les autres choix incluent:

BADWest 2019 Top Documentaires Noirs

“Miles Davis: Naissance de Cool” réalisé par Stanley Nelson

«L’Apollo» réalisé par Roger Ross Williams

«Amazing Grace: Aretha Franklin», réalisé par Sydney Pollack, Alan Eliott

“Toni Morrison: Les pièces que je suis”, réalisé par Timothy Greenfield-Sanders

«Blue Note Records: au-delà des notes» réalisé par Sophie Huber

Pour plus d’informations sur BADWest, visitez BADWest.org.