La boucle “Heat Of The Moment” de Supernatural est une parfaite parodie de marmotte

Surnaturel l’épisode de la saison 3 “Mystery Spot” est une parodie parfaite de Groundhog Day, en particulier avec son utilisation de “Heat Of The Moment” en Asie. Supernatural est arrivé en 2005 et suit les frères Winchester Dean (Jensen Ackles) et Sam (Jared Padalecki). Ils chassent des créatures maléfiques et d’autres ennemis surnaturels, la première saison se concentrant sur leur quête pour retrouver leur père disparu John (Jeffrey Dean Morgan). Le mélange facile d’horreur et d’humour du spectacle l’a vu se dérouler pendant quinze saisons impressionnantes.

L’épisode “Mystery Spot” de Supernatural l’a trouvé expérimentant avec un concept de boucle temporelle. Groundhog Day est l’exemple le plus célèbre de ce sous-genre, qui a trouvé Bill Murray comme un météorologue misanthropique pris au piège le même jour. Le film de Harold Ramis est maintenant considéré comme un classique de la comédie, avec d’autres exemples de films en boucle temporelle, y compris le code source, Live Die Repeat – AKA Edge Of Tomorrow – et la duologie Happy Death Day de Blumhouse.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Pourquoi Edge Of Tomorrow a deux titres différents

Groundhog Day est cependant considéré comme le meilleur à battre, et “Mystery Spot” de Supernatural ne cache pas son hommage flagrant. L’épisode commence avec Sam se réveillant au son de “Heat Of The Moment” d’Asie à la radio, Dean étant adorablement désagréable à chanter. Ils enquêtent sur un cas de disparition d’un homme près d’une attraction locale mystère, mais lorsqu’ils se sont introduits plus tard dans la nuit pour enquêter, Dean est accidentellement abattu par le propriétaire nerveux.

C’est alors que Sam s’éveille à “Heat Of The Moment” en Asie – qui est lui-même un clin d’œil à l’utilisation par Groundhog Day de “I Got You Babe” de Sonny & Cher – pour trouver Dean vivant et le jour se répéter. Le “Mystery Spot” de Supernatural trouve Sam souffrant de la mort de son frère, y compris par un accident de voiture, un chien en colère et même des tacos. Sam, épuisé émotionnellement, réalise finalement que The Trickster – AKA Gabriel – qu’ils ont affronté dans la saison 2 est derrière la boucle, qui est conçue pour faire souffrir Sam car il ne parvient pas à sauver Dean. La boucle se termine après la mort définitive de Dean après une agression.

Le “Mystery Spot” surnaturel passe ensuite de six mois à un Sam en quête de vengeance qui chasse Le Trickster et ignore les appels d’un Bobby concerné. Ce dernier le trompe finalement dans une réunion en faisant semblant de savoir comment invoquer le démon, seulement pour être choqué lorsque Sam est ouvert à sa prétendue suggestion de tuer un civil pour ramener Dean. Bien sûr, Sam réalise finalement que Bobby est le filou déguisé, et ce dernier explique que l’épreuve a été de faire comprendre à Sam que sa véritable faiblesse est Dean et qu’il va mieux sans lui. Quoi qu’il en soit, Sam le supplie de ramener son frère à la vie, et il se réveille dans la même chambre d’hôtel avec un doyen vivant. En plus de sa vision spirituelle de Groundhog Day et d’une pincée libérale de “Heat Of The Moment”, Surnaturel “Mystery Spot” est considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la série. C’est drôle, émotionnel et met fortement l’accent sur le lien entre Sam et Dean.

Suivant: La saison surnaturelle 8, épisode 4, a été trouvée

Star Trek: Picard résout le plus gros problème avec le premier contact

A propos de l’auteur

C’est prononcé Paw-rick, pas Pad-raig. Maintenant, c’est terminé, une brève introduction. Padraig écrit sur le cinéma en ligne depuis 2012, lorsqu’un ami lui a demandé s’il souhaitait contribuer occasionnellement à la critique ou à la fonctionnalité de son site.

Un passe-temps à temps partiel s’est rapidement transformé en carrière lorsqu’il a découvert qu’il aimait vraiment écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo – il avait même (sans doute) un peu de talent pour cela. Au fil des ans, il a écrit des mots pour Den of Geek, Collider, The Irish Times et ., et peut discuter de tout, du MCU – où Hawkeye est clairement le meilleur personnage – au joyau du film b culte le plus obscur, et son chaud nécessite souvent des gants résistants à la chaleur à manipuler.

Il est aussi très moderne, donc ses films préférés incluent Jaws, Die Hard, The Thing, Ghostbusters et Batman. Il peut être trouvé comme i_Padds sur Twitter en train de faire de mauvais jeux de mots.

Plus sur Padraig Cotter