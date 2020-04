La cascade de Chris Evans révèle le remplacement du visage numérique dans Endgame

Le dernier film des Avengers est livré avec de nombreuses séquences qui entreront dans l’histoire du film. L’un d’eux est le moment où le soldat préféré de chacun fait face à sa propre version du passé. Ce que nous ne savions pas, c’est comment ce moment s’est développé dans les coulisses et maintenant, grâce à Sam Hargrave, le directeur d’Extraction, nous connaissons des secrets très intéressants sur cette confrontation avec Captain America.

Selon CMB, dans un entretien qu’il a eu sur son film Netflix, le réalisateur Sam Hargrave a révélé que pendant son temps en tant que double cascadeur, il a enfilé la tenue Captain America pour The Winter Soldier et a répété l’exploit pour Avengers Endgame, le en compagnie de son frère Daniel Hargrave, pour une scène qui nécessitait d’avoir deux “capis” à l’écran.

C’est pourquoi j’ai remis mon costume pour que je puisse le dire. Marvel est génial dans ce domaine, mais il existe un excellent remplacement de visage numérique et il y a plusieurs moments épiques lorsque les frères Hargrave apparaissent à l’écran dans Avengers: Fin de partie. Et c’est la raison pour laquelle je l’ai fait, parce que ces choses vivent pour toujours “, a-t-il expliqué.

Selon le réalisateur actuel, ce fut une expérience unique que lui et son frère pourront dire à leurs enfants à l’avenir: “Ce sont moi et mon frère qui jouent en double et se battent dans ce film”, a-t-il conclu.

Sam Hargrave est rapidement entré dans le monde du cinéma. Il y a quelques années, il n’était que le coordinateur de scènes d’action dans de nombreux films Marvel et a même servi de cascadeur en doublant Chris Evans dans plusieurs scènes dangereuses de Captain America The Winter Soldier.

Après avoir réalisé quelques courts métrages, Netflix lui a donné l’opportunité de réaliser son premier long métrage, qui a pris la forme d’Extraction, le nouveau film d’action de la plateforme de streaming avec Chris Hemsworth et qui frappera les écrans de tous les foyers à partir de 24 avril.