«La célèbre invasion des ours en Sicile» – il était une fois …

«La fameuse invasion d’ours en Sicile» est un film qui pourrait passer inaperçu en Espagne. Les quelques salles dans lesquelles il va sortir ne seront d’aucune utilité, mais c’est que le livre pour enfants qui s’adapte n’est pas très populaire parmi les Espagnols. Dans son pays d’origine, c’est autre chose. En Italie, c’est un livre très populaire dont l’auteur tombe sur Dino Buzzati, qui est apparemment un auteur prestigieux. Je ne peux pas en dire beaucoup sur l’auteur ou le livre, car je ne les connaissais pas avant de chercher des informations sur ce film. Il est dommage que, pour des raisons comme celle-ci, la carrière au box-office du film soit destinée à être très pauvre. C’est encore pire quand il s’avère que c’est l’un des principaux films d’animation de cette année.

Avec ce film, il y a eu un cas qui, au moins pour moi, est étrange. Pour le réalisateur, Lorenzo Mattoti, il s’agit de son premier film solo. Il est illustrateur de cmics (certains les appellent des romans graphiques), pas réalisateur. Je me souviens seulement d’un cas similaire avec Frank Miller et ses «Sin City» et «The Spirit». La différence est que Miller, après son deuxième film, a voulu le perdre de vue, tandis que Mattoti a hâte d’annoncer un nouveau projet (si cela se produit).

L’animation de cette bande est spectaculaire. Son style est un mélange de simplicité et de complexité. Alors que les animaux sont dessinés avec une apparence très polygonale et simple, les humains sont chargés de détails et ont l’air bizarre. Cette conjonction rend tout très frappant et est une façon d’exprimer un message à travers le dessin. Le dynamisme de son animation traditionnelle est spectaculaire, surtout dans sa dernière partie. C’est comme regarder une cmic européenne adaptée au grand écran, avec un grand amour pour le matériel original. C’est quelque chose de spécial. C’est un style unique, et sous sa facette apparemment enfantine, il cache bien plus.

L’histoire qu’il raconte n’est pas innovante. Il ne réinvente pas la roue. Cela ne changera la vie de personne. Mais c’est une histoire réfléchie, amusante et avec une morale qui se glisse profondément. Il y a des moments d’aventure, d’action et d’émotion. Il a de bons, drôles, mais surtout des personnages intéressants, chacun avec un arc narratif reconnaissable et bien développé. L’histoire est littéralement celle d’une histoire. C’est-à-dire “il était une fois …” et tout ça. Un excellent choix, car le ton qui donne l’ensemble est ancien et mélancolique, quelque chose qui correspond parfaitement à l’histoire.

Les moments entre les humains qui racontent l’histoire et l’ours qui écoute sont idéaux pour laisser le film réfléchir un peu sur ce qui a été vu jusqu’à ce moment. Ils ne cassent pas le rythme de l’intrigue, car ils sont aussi amusants et intéressants que les autres. Ils s’intègrent très bien dans cette histoire avec deux parties distinctes: une partie plus humaine et une partie plus centrée sur l’ours. Curieusement, celle des ours est la partie qui nous impressionnera le plus et nous fera réfléchir. Cette partie l’agrandit et en fait, sans aucun doute, un film incontournable pour cette année.

Tout s’intègre bien dans ce film. Quand vous le voyez, vous avez l’impression de voir quelque chose de rond. Il est parfait de capturer ce genre d’histoire qui a du mauvais lait, des critiques de la société et des aventures, qui va de moins en plus, mais, en même temps, vise à donner un message joyeux et positif, se terminant par une incertitude à quitter l’auditeur / spectateur. Les couleurs et le style choisi lui donnent beaucoup de personnalité et une apparence unique qui, avec sa bande-son magique, faite avec différents instruments et profils, allant de la chanson de piano émotionnelle typique à la musique qui semble être faite par un ménestrel, font de son vision d’un téléport au moment où vous êtes allé avec votre grand-père pour une promenade et vous avez raconté des histoires aussi spéciales que celle-ci. Tout cela cohésive si bien qu’il en coûte de ne pas en profiter, et il est difficile de trouver des erreurs.

C’est un joyau animé. J’espère que la bocaoreja fonctionne bien et parvient à agrandir les pièces. J’espère que les préjugés contre les films d’animation cesseront dès que possible. «La fameuse invasion d’ours en Sicile» est une chose à ne pas manquer.

Remarque: 7,5

Par Marc Sacristn Garca



@TheLebowskiMan