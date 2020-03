La chance d’un X-Men puissant s’épuise

Le numéro 8 de X-Force que Marvel vient de publier aux États-Unis montre la fin tragique d’un puissant membre de l’équipe. Attention aux spoilers

Domino pourrait être le mutant le plus chanceux de Marvel, mais récemment, il a eu des moments assez difficiles dans X-Force. Domino a commencé la série actuelle écorchée et utilisée comme rat de laboratoire par un groupe de milliardaires qui détestent les mutants et depuis lors, il souffre d’insomnie et de trouble de stress post-traumatique. Bien qu’il ait trouvé un peu de réconfort dans les bras de son ancien amant Colossus, qui a eu un voyage tout aussi difficile, la vie de Domino n’a pas été facile ces derniers temps.

Dans X-Force n ° 8, Domino connaît une fin tragique dans un accident de train à grande vitesse, et ironiquement, Colossus était responsable de sa mort. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Domino a découvert Xeno, un programme qui utilisait son ADN pour créer une armée d’assassins avec ses pouvoirs de chance. Bien que cela ne semble pas le plus menaçant, la capacité mutante de Domino est étonnamment puissante, et une armée de dominos maléfiques n’est pas quelque chose à sous-estimer. En utilisant des méthodes de recherche plutôt sauvages, Sage a pu trouver une concentration incroyablement élevée d’ADN domino dans un train transsibérien grâce à une particularité inhabituelle des pouvoirs de Domino.

Sur la base de ces informations, Colossus et Domino infiltrent le train Xeno. À bord, ils trouvent des clones Domino se développant dans des réservoirs contenant un liquide orange et une petite armée de clones Domino entièrement développés de toutes formes et tailles armés jusqu’aux dents et prêts à se battre. Bien que les membres de la X-Force soient d’abord débordés, Colossus parvient à arrêter le train pendant le combat, repliant les wagons comme s’ils étaient un accordéon, écrasant à son tour le laboratoire et tous les clones de dominos, y compris le vrai Domino. Lorsque la fumée commence à se dissiper, Piotr tient Domino dans ses bras au milieu du train brisé alors qu’elle disparaît.

Grâce à la politique de résurrection de Krakoa, la mort de Domino signifie qu’il renaîtra intact et que la moitié de sa peau ne manquera plus.. Avec son dernier souffle, il fait promettre à Piotr qu’il renaîtra avec des souvenirs de la douleur qu’il a subie aux mains de Xeno.

Cela remonte à une époque antérieure sur le sujet où Colossus dit à Domino qu’il utiliserait sa forme métallique pour couler avec elle sous l’eau afin que les deux puissent se noyer et renaître sans leur récent traumatisme physique. Elle dit ensuite qu’elle ne veut pas être renouvelée, qu’elle veut et a même besoin de se souvenir des atrocités qui lui ont été faites.

Bien qu’il ne soit pas clair ce qui va suivre pour Domino, Xeno commence, et il ne faudra pas longtemps avant de voir ses tortionnaires face à face. Au moment où il devra leur faire face, j’espère que la chance reviendra de son côté.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.