La chanson Wayfaring Stranger et In a Sieve They Went to Sea expliquées – HITC

Il a gagné gros aux PGA, aux Globes et il se dirige vers les Oscars.

Il y a de nombreuses scènes obsédantes en 1917, mais les moments «The Wayfaring Stranger» et poétique «dans un tamis ils sont partis en mer» sont peut-être les plus parfaits.

Sam Mendes, vous l’avez encore fait!

Le cinéaste anglais est vraiment un talent à voir et a dirigé des efforts tels que Road to Perdition, American, Beauty, Jarhead, Skyfall et Spectre.

Comme vous pouvez le voir, il ne colle pas exactement avec une chose, allant de la comédie dramatique à l’image du gangster, à la guerre, puis à l’espionnage de thrillers. Avec 1917, nous le voyons revenir au genre de guerre, mais ne vous y trompez pas – c’est un film très différent de Jarhead.

Nous racontons deux soldats britanniques – le Cpl Lance. Schofield (George MacKay) et Lance Cpl. Blake (Dean-Charles Chapman) – dans un voyage périlleux après avoir reçu pour instruction d’informer ses camarades d’un massacre qui les réclamera tous. Pour communiquer ces informations, ils doivent risquer leur vie en traversant le territoire ennemi pour sauver 1 600 hommes, dont le frère de Blake.

C’est un travail incroyable fait pour apparaître comme une prise continue composée d’une gamme de pièces fixes, dont l’une présente un soldat chantant “The Wayfaring Stranger”.

1917: «L’étranger voyageur»

Comme Lance Cpl. Schofield entre dans la limite des arbres, il voit les soldats du deuxième bataillon se rassembler autour d’écouter l’un des hommes chanter ‘The Wayfaring Stranger’.

C’est un moment de paix rare dans un film si souvent alimenté par le chaos. Vous pouvez sentir la tranquillité vous envahir, absorbant les mots si magnifiquement prononcés.

Quant à la chanson elle-même, c’est une chanson folklorique et gospel américaine populaire qui aurait vu le jour au début du XIXe siècle.

Il a été interprété par de nombreux artistes et chanteurs différents, et selon la version que vous entendez, les paroles elles-mêmes diffèrent.

Alors, pourquoi a-t-il été utilisé? Eh bien, au cœur de la chanson se trouve l’histoire d’un voyage, ce qui en fait la chanson parfaite à chanter en 1917.

Des musiciens comme Emmylou Harris et Johnny Cash ont couvert la chanson, mais celui du film est rapidement devenu un favori.

Qui chante «The Wayfaring Stranger» en 1917?

En 1917, la chanson ‘The Wayfaring Stranger’ est chantée par Jos Slovick.

Selon Smooth Radio, il a joué dans de nombreuses productions du West End telles que Brief Encounter, Spring Awakening, Soho Cinders et Once the Musical. Puis il a également été dans le film 2012 Les Misérables en tant que Bossuet.

Malheureusement, il n’y a pas de version officielle de «The Wayfaring Stranger» de Jos à acheter ou à diffuser!

Le public parle de The Wayfaring Stranger en 2019

C’est vraiment dommage, car beaucoup sur Twitter sont obsédés.

Découvrez une sélection de tweets:

«Dans un tamis, ils sont partis en mer»

Un autre moment qui a captivé le public est lorsque le Cpl Lance. Schofield récite un poème à une femme et à son bébé alors qu’ils s’abritent des balles et de la violence ci-dessus.

Le poème utilisé s’appelle The Jumblies par l’artiste anglais, illustrateur, musicien, auteur et – bien sûr – poète, Edward Lear. Il raconte l’histoire des Jumblies qui vont en mer dans un tamis et rencontrent les problèmes inévitables dont ils ont été avertis:

“Ils sont allés en mer dans un tamis, ils l’ont fait,

Dans un tamis, ils sont allés en mer:

Malgré tout ce que leurs amis pouvaient dire,

Un matin d’hiver, un jour de tempête,

Dans un tamis, ils sont allés en mer!

Et quand le tamis s’est retourné,

Et chacun a crié: “” Vous serez tous noyés! “”

En fait, il se traduit plutôt bien en 1917 et préfigure les hordes d’hommes qui se précipitent dans la bataille sans préparation; comme naviguer dans un bateau indisponible. Le poème aide à mettre en évidence l’absurdité de la guerre et de la violence qui les entoure, et aura également prouvé une œuvre reconnaissable pour certains.

