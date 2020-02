La chanteuse britannique Yola jouera soeur Rosetta Tharpe dans le biopic Elvis Presley de Baz Luhrmann – Blackfilm

Chanteur britannique Yola a été jeté pour jouer Soeur Rosetta Tharpe, plus connue sous le nom de marraine du rock’n roll, Baz LuhrmannÀ venir Elvis Presley biopic.

Le film explorera la vie et la musique d’Elvis à travers sa relation compliquée avec son manager, le colonel Tom Parker. Parker a découvert Presley alors qu’il n’était qu’un inconnu et a rapidement emménagé en tant que représentation solitaire. Parker a été responsable de plusieurs jalons, y compris le contrat d’enregistrement de Presley avec RCA et sa carrière d’acteur réussie.

Récemment nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste aux 62e Grammy Awards, Yola a percé en 2019 pour ses débuts acclamés par la critique «Marchez dans le feu» produit par Dan Auerbach des Black Keys. Yola rejoint un casting qui comprend Austin Butler comme Elvis, Tom Hanks en tant que manager du colonel Tom Parker, Rufus Sewell comme le père d’Elvis Vernon Presley et Maggie Gyllenhaal comme la mère d’Elvis Gladys Presley.

Tharpe a eu une influence majeure sur les premiers musiciens de rock comme Elvis et Chuck Berry et les musiciens country comme Johnny Cash. Elle a été intronisée à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame en 2018.