La Chine bannit Plague Inc. de l’App Store au milieu d’une vague de lecteurs de coronavirus

Après avoir atteint un nombre considérable de ventes au milieu de la propagation du coronavirus, Plague Inc. a maintenant été banni de l’App Store chinois iOS où il a été vendu à l’origine, une décision prise directement par le gouvernement chinois. Les joueurs chinois ne pourront plus acheter ou accéder au jeu.

Plague Inc. est un jeu de simulation de virus qui encourage les joueurs à créer leur propre infection, à choisir un point d’origine et à voir s’ils peuvent la développer de manière à détruire toute la race humaine. Malgré (ou à cause) de la nature macabre, le jeu a été un immense succès pendant 8 ans, rassemblant plus de 130 millions de joueurs à travers le monde et inspirant un certain nombre d’add-ons et même de jeux de table. Il semble également cathartique, car lorsque la nouvelle du coronavirus a été révélée pour la première fois en Chine, les achats de Plague Inc. ont explosé et en seulement quelques jours, il est redevenu le jeu le plus vendu sur l’App Store. Les joueurs chinois ont plaisanté sur l’utilisation de l’application pour se sentir mieux – ou au moins explorer les possibilités futures.

Ndemic Creations a communiqué la nouvelle de l’interdiction à d’autres joueurs du monde entier dans une annonce expliquant ce qu’ils savaient et les efforts que la société déployait pour résoudre le problème. La société a déclaré que son jeu avait été signalé comme incluant “du contenu illégal en Chine” et a rappelé aux joueurs que:

«Nous avons énormément de respect pour nos joueurs chinois et sommes dévastés de ne plus pouvoir accéder et jouer à Plague Inc.… L’important pour l’éducation de Plague Inc. a été reconnu à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous sommes actuellement travailler avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer la meilleure façon de soutenir leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19. »

La raison pour laquelle le gouvernement chinois a choisi cette fois de supprimer l’application n’est pas claire, bien que les vues de la Chine sur le jeu dans son ensemble semblent se détériorer continuellement, mais comme le coronavirus continue de se propager dans le monde entier, les craintes n’ont fait qu’augmenter et les actions du gouvernement chinois concernant les actions civiles les troubles sont bien documentés. La Cyber ​​Administration of China n’a fait qu’une déclaration générale selon laquelle le jeu comportait du contenu illégal. Ce qui est exactement illégal dans Plague Inc. n’est pas clair, car le jeu n’a pas de point de vue politique et ne contient aucun contenu que la Chine interdit généralement les jeux comme les squelettes, le gore, etc.

Malheureusement, la base de joueurs chinois qui manque le jeu est immense et ils ne sont pas les seuls joueurs à être affectés par COVID-19. La PlayStation ignore des événements importants comme GDC grâce aux inquiétudes concernant les capacités de propagation du virus, et des films comme Mission Impossible 7 sont retardés. Cependant, cela n’explique pas vraiment l’action soudaine de la Chine pour interdire le jeu vidéo Plague Inc.. Cela fait peut-être partie d’un effort de contrôle plus large, car certains ont déjà signalé que les détracteurs des efforts du virus chinois ont disparu dans le pays. Heureusement, Plague Inc. sera bientôt restauré sur l’App Store, et le cornonavirus deviendra la chose interdite.

