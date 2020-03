La Chine va rouvrir ses théâtres avec des rediffusions ‘Avengers’ et ‘Avatar’

Alors que la Chine revient progressivement à la normale et tente de surmonter une fois pour toutes l’épidémie de coronavirus, les théâtres du pays asiatique ont annoncé qu’ils rouvriraient leurs portes avec les rediffusions de “ The Avengers ” et “ Avatar ”. Précisément, le film réalisé par James Cameron a été détrôné l’année dernière comme le film le plus rentable de l’histoire par “ Avengers: Fin de partie ”, après que ce dernier ait atteint 2,795 millions de dollars au box-office mondial.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, avec la réédition dans les prochaines semaines des quatre films des Avengers et ‘Avatar’, il y aura aussi ceux de ‘Origin’ et ‘Interstellar’, deux films réalisés par Christopher Nolan qui en 2010 et 2014 ont collecté 70 et 122,6 millions de dollars en Chine, respectivement.

On estime que 600 à 700 cinémas chinois ont rouvert leurs portes le week-end dernier, beaucoup d’entre eux issus de petites chaînes situées dans des régions plus reculées et peu touchées par le virus. On s’attend à ce que ce soit le tour des grandes chaînes nationales de cinéma dans les prochaines semaines, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise.

En outre, la semaine dernière, un accord a été conclu entre des studios et des distributeurs chinois selon lequel les cinémas seraient autorisés à sortir des blockbusters précédents tels que “ The Wandering Earth ”, un film qui a rapporté près de 700 millions de dollars. En vertu de l’accord, les théâtres conserveront 100% des revenus des billets, sans imposer les 43% habituels allant dans les studios dans un “effort de charité” pour aider leurs partenaires à rester debout.

Toutes ces rediffusions devraient stimuler l’économie cinématographique chinoise. Par exemple, des films comme “ Titanic ” (réédité en 3D en 2012) ont généré jusqu’à 145 millions de dollars au box-office chinois, tandis qu’en 2018, le film de Chihiro’s Journey de Hayao Miyazaki en 2001 a rapporté près de 70 millions de dollars. De plus, avec cette réédition, il ne fait aucun doute qu’Avatar et Endgame s’imposeront comme les films les plus rentables de toute l’histoire.

La Chine sort lentement de cette pandémie mondiale, supprimant progressivement les restrictions sur des centaines de millions de personnes et permettant, entre autres, aux plus de 60 millions d’habitants de la province du Hubei de reprendre leurs voyages et de rouvrir leurs affaires. que ce soit des magasins, des centres commerciaux ou des restaurants.