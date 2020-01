«La chose», de John Carpenter aura un remake cinématographique

Selon Bloody Disgusting, Universal Pictures et Blumhouse Productions ont commencé à développer une nouvelle adaptation du thriller de science-fiction John Carpenter de 1982, ‘La chose“. Ceci après la découverte d’une version plus originale du roman original de John W. Campbell, «The Thing from Another World».

Le film original (deuxième adaptation après le film de 1951 de Christian Nyby) suit un groupe de chercheurs américains en Antarctique qui ont découvert un organisme parasite étranger qui assimile et imite d’autres formes de vie. Alors que vous vous frayez un chemin à travers le groupe camouflé comme certains de ses membres, la paranoïa est établie et ceux qui sont encore humains cherchent un moyen de le tuer avant qu’il ne trouve un moyen d’accéder à la civilisation.

En 2018, John Betancourt a révélé qu’il avait trouvé une version complète du matériel original et qu’il se rendrait sur Kickstarter (site web pour les projets créatifs) pour financer le lancement du roman intitulé “ Frozen Hell ”. Après avoir confirmé cette semaine que le projet a été entièrement financé, nous avons maintenant appris que l’étude originale a acquis ses droits et commence immédiatement à développer son adaptation.

“Le film vient d’Universal et de Blumhouse”, a déclaré Betancourt. “Tout le monde est très excité et accélère.” Alan Donnes étant le producteur exécutif de la nouvelle adaptation décrite comme “une nouvelle version” qui reste fidèle à la fois au roman original et complet et aux films de 1951 et 1982.

Le film de Carpenter était considéré comme un véritable échec au box-office, avec seulement 19 millions de dollars collectés dans le monde (dont 15 aux États-Unis). Mais des années plus tard, le film est devenu un classique culte, les critiques faisant l’éloge de son atmosphère, de ses superbes effets visuels et des performances de sa distribution, dirigée par Kurt Russell.

Déjà en 2011 arrivera son prequel réalisé par Matthijs Van Heijningen, “ La chose (The Thing) ”, un échec commercial avec des critiques généralement négatives qui a obtenu 31,5 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 38 millions.