La chose de Marvel devient un œil privé dans Fantastic Four: Grimm Noir

Ben Grimm, la chose aux yeux bleus toujours amoureux, enquête sur un cas déconcertant de personnes disparues sur la rue Yancy à New York, tandis qu’un spectre des royaumes cauchemars hante ses rêves tourmentés, dans Les quatre Fantastiques: Grimm Noir. Lorsqu’un chanteur doué disparaît dans l’allée dans des circonstances mystérieuses, Ben Grimm enfile un fedora et un trench-coat et parcourt les rues de la ville, dans un one-shot pulp-fiction de Marvel Comics et des conteurs Ron Garney et Gerry Duggan. Fantastic Four: Grimm Noir retourne les choses sur la Chose curieuse quand les furets sortent un suspect surnaturel et poussent le coffre-fort à ses peurs les plus intimes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Ben Grimm, le gargantuesque couvert de roches connu, familièrement, comme la Chose et un membre fondateur des Quatre Fantastiques, a parcouru les déchets étranges de la zone négative d’Annihilus vers les étendues illimitées de l’espace interstellaire, défendant la Terre et son genre de Galactus le Dévoreur, les ambitions mystérieuses du docteur Doom et les déprédations des Skrulls. Avec une puissance qui pourrait rivaliser même avec celle de l’Incroyable Hulk, la Chose maintient la façade durable d’un champion impartial mais les traumatismes de l’enfance et la perte déchirante, ainsi que la métamorphose tragique et inhumaine qui l’a vaincu dans une tempête cosmique avec ses compagnons, les Fantastic Four , consomme son subconscient. Malgré ses dénégations persistantes de regrets persistants et de perte d’identité, dans Fantastic Four: Grimm Noir, la chose fataliste avoue: “Ben Grimm est allé dans l’espace, mais il n’est jamais vraiment revenu.”

En relation: Les X-Men arrivent enfin pour les Fantastic Four’s [SPOILER]

Fantastic Four: Grimm Noir, de l’artiste Ron Garney, de l’écrivain Gerry Duggan et du coloriste Matt Milla, est un conte élégant et envoûtant mettant en vedette le neveu rougissant aux yeux bleus de tante Pétunia qui commence par des nouvelles inquiétantes – «il y a quelque chose de sinistre qui se profile dans l’ombre de Yancy Rue.” Ben Grimm et sa femme Alicia Masters, une sculpteuse aveugle qui ne voit pas un monstre mais une âme soeur dans la Chose difforme, sont emportés dans un récit dur d’enlèvement et de contre nature lorsque leur voisin de Yancy Street, un chanteur virtuose disparaît sans bruit. Le détective de Grimm, détective de Gumshoe, le conduit à demander conseil au docteur Strange, lorsque le monde éveillé devient une sombre réalité cauchemardesque et qu’un ennemi spectral, qui se nourrit de désespoir, tourne la vis.

Les rues pluvieuses et les vagues menaces de la fiction noire dans le monde souterrain s’inscrivent bien dans les cadres familiers du format comique et Marvel Noir a écrasé des joints de jazz à Harlem avec Luke Cage et exploré les intrigues d’après-guerre avec le lanceur de toile Spider-Man. À travers d’innombrables aventures avec la première famille de Marvel, The Thing a vaincu les adversaires les plus redoutables de l’univers, mais sa peur invincible, que le bonheur périsse de sa propre main, le tourmente longtemps après que la poussière se soit installée sur le champ de combat. Dans Les quatre Fantastiques: Grimm Noir, un esprit vampirique qui se nourrit de la lamentation des Sauvages vivants la Chose dans un paysage de rêve brutal et hallucinatoire, un cauchemar tiré de la peur et de l’appréhension de Ben.

Fantastic Four: Grimm Noir # 1

Écrivain: Gerry Duggan

Artiste: Ron Garney

Coloriste: Matt Milla

Couverture: Ron Garney

Ben Grimm enfile son chapeau et son pardessus pour résoudre un mystère qui prend vie dès ses cauchemars. Que fait l’ennemi juré du Dr Strange sur la rue Yancy?

Les quatre Fantastiques: Grimm Noir, un one-shot de Marvel Comics débarque ce mercredi.

Plus: Les quatre fantastiques chassent GHOST-SPIDER

Source: Marvel

Exclusif: HELLIONS # 1 fait une équipe de parias X-Men

A propos de l’auteur

SJ Twining est un écrivain de niveau 1 Artificer + Comics News / Features à . avec un vif enthousiasme pour les bandes dessinées de l’âge du bronze, Dungeons & Dragons, Adventures in Middle-Earth RPG, Tolkien, swords and sorcery fiction, Star Wars, zenomorphs, Micronauts, Edgar Allan Poe, Elric de Melnibone, Maurice Sendak et la cueillette des champignons.

En savoir plus sur SJ Twining