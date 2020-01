La chronologie future des Simpsons expliquée (correctement) | .

Les Simpsons a quelques épisodes dans le futur, et la chronologie de ceux-ci peut être déroutante. La logique n’est pas quelque chose que l’on peut attendre d’un dessin animé, encore moins d’un dessin animé actif depuis 30 ans, et c’est particulièrement délicat avec des histoires non canoniques, bien qu’elles puissent toujours être placées dans une chronologie, d’une manière ou d’une autre. Des épisodes comme les spéciaux Treehouse of Horror ne font pas partie du canon des Simpson, mais ceux qui se dérouleront à l’avenir pourraient ou non en faire partie.

Créé par Matt Groening dans les années 1980, The Simpsons a fait ses débuts dans The Tracey Ullman Show en 1987 en tant que série de courts métrages, et il a été mis à niveau vers une émission d’une demi-heure aux heures de grande écoute après trois saisons. La série a été officiellement créée en 1989 et est depuis devenue la plus longue série télévisée américaine en prime time. Les Simpsons suivent les aventures quotidiennes de la famille du titre et d’autres citoyens colorés de la ville fictive de Springfield, et en 30 ans, aucun d’eux n’a vieilli un jour – à l’exception de ces moments où la série a jeté un œil sur leur avenir.

Connexes: Les Simpsons ont 30 ans: comment le spectacle a changé

La série a sauté dans le futur à quelques reprises, mais seuls quelques épisodes ont été entièrement ou pour la plupart se déroulent à une époque où Bart, Lisa et Maggie ne sont plus des enfants. L’avenir des Simpsons a été exploré dans différentes circonstances – alors, peuvent-ils être placés dans une chronologie? Et peuvent-ils être considérés comme canon?

L’utilisateur de YouTube TheRealJims a choisi les épisodes qui se déroulent dans le futur et les a placés chronologiquement (non pas par diffusion, mais par quand les événements de chacun se produisent dans la vie des personnages). La future chronologie des Simpsons peut être divisée en deux: ce qui arrive à Homer et Marge, et ce qui arrive aux enfants. Tout d’abord, Homer et Marge, comme on le voit dans l’épisode “Barthood” de la saison 27, sont toujours mariés au moment où Bart atteint l’âge de 12 ans, bien que l’épisode (et les années) progressent, ils se séparent temporairement. Après avoir fréquenté Krusty et Homer qui l’ont attaqué, Marge reprend ce dernier – montrant simplement que certaines dynamiques ne changent pas, peu importe le nombre d’années.

Sautant à l’épisode de la saison 6 “Lisa’s Wedding”, Homer et Marge sont toujours mariés et dans la saison 23 “Holidays of Future Passed”, ils sont grands-parents (Bart a deux fils, Lisa a une fille et Maggie est enceinte). Ensuite, il y a “Bart to the Future” de la saison 11, dans lequel ils rendent visite à Lisa à la Maison Blanche, alors qu’elle est maintenant présidente des États-Unis. L’avenir d’Homère et de Marge se déroule sans aucune complication, sauf leur brève séparation pendant les années de lycée de Bart et Lisa, mais finalement tout s’est bien passé. La partie délicate de l’avenir des Simpsons réside en fait dans la vie de Bart, Lisa et Maggie.

“Barthood” montre la relation étroite entre Bart et grand-père Simpson, ainsi que sa rivalité avec Lisa dès son plus jeune âge. Quand Lisa a 13 ans, elle et Marge vont au camp, et Bart et Homer restent à la maison, où Bart organise une fête. Après une dispute avec Homer, Bart visite la tombe de grand-père. Un an plus tard, Bart est une figure très populaire dans le monde du BMX, et Lisa le sauve lorsqu’il tombe en panne lors d’une cascade, lui donnant l’impression qu’il sera toujours le deuxième Simpson. Dans “Future-Drama”, les fans ont eu un aperçu de Bart et Lisa au lycée, les deux seniors comme Lisa a sauté deux niveaux … et elle sort maintenant avec Milhouse. Lisa obtient une bourse pour étudier à Yale et rompt avec Milhouse, et la relation de Bart avec Jenda prend également fin. Bart finit par voler la bourse de Lisa après avoir sauvé la vie de M. Burns, mais la lui donne pour la sauver du mariage avec Milhouse. Ne dites jamais que Bart ne se soucie pas d’elle.

En relation: L’épisode des Simpsons PAS sur Disney +

De retour à “Barthood”, Lisa va toujours à Yale mais assiste à la soirée de remise des diplômes de Milhouse, et Bart travaille comme caricaturiste près de la plage. À Yale, Lisa rencontre Hugh Parkfield (comme on le voit dans «Lisa’s Wedding»), et est sur le point de l’épouser jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’il a honte de sa famille. Pendant ce temps, Bart travaille dans l’industrie de la démolition alors qu’il se prépare à aller à la faculté de droit, et à ce stade, Maggie est une lycéenne. Des années plus tard, à nouveau dans “Barthood”, Bart ouvre un magasin de vélos nommé “Simpson and Grandson”, pour honorer son grand-père, et Lisa a terminé ses études de médecine (ce qui lui a permis de créer une glande pituitaire artificielle pour son petit ami Nelson, comme il a été démontré plus tôt qu’il était bien plus âgé après avoir vendu le sien).

Dans «Holidays of Future Passed», Lisa et Milhouse sont mariés et ont une fille, Zia, tandis que Bart épouse (et divorce) Jenda et a deux fils – et Maggie, qui est devenue une grande rockstar, est enceinte de son premier enfant. “Bart to the Future” voit Bart vivre avec Ralph et avoir avec lui un groupe qui n’a pas autant de succès qu’ils le souhaiteraient, et Lisa est maintenant présidente (avec Milhouse comme chef de cabinet). Lorsque Bart a 50 ans, il devient juge en chef de la Cour suprême, suggérant qu’il a poursuivi son projet de fréquenter la faculté de droit. Les futurs épisodes des Simpsons ne peuvent pas être placés dans une chronologie l’un après l’autre, au lieu d’être entrelacés et complémentaires – mais il y a toujours une grande question.

Ce qui est canon dans l’univers des Simpsons et ce qui ne peut pas être délicat, car seules les promotions Treehouse of Horror sont officiellement non-canon, mais il y a de nombreux événements du canon supposé qui ne jouent pas tout à fait comme tels. Des épisodes comme “Lisa’s Wedding” et “Bart to the Future” sont discutables car leur avenir est respectivement raconté par une diseuse de bonne aventure et un propriétaire de casino, donc il y a une grande marge d’erreur là-bas. “Holidays of Future Passed”, d’autre part, est un véritable flash forward plutôt qu’une prédiction, mais il n’est pas considéré comme canon par certains. L’apparition de Jenda dans cet épisode compte également pour «Future-Drama».

D’un autre côté, l’épisode de la saison 25 “Days of Future Future” ne fait définitivement pas partie du canon étant donné tous les éléments de science-fiction qui ne correspondent pas du tout à la continuité du reste, comme Homer étant cloné plusieurs fois et Milhouse transformé en zombie. En fin de compte, que ce soit Les Simpsons les épisodes futurs sont canon ou non, c’est à chaque spectateur, car ils ont beaucoup d’incohérences mais aussi des moments et des éléments qui correspondent – et c’est là que le plaisir est, après tout.

Suivant: Les meilleurs épisodes des Simpsons de la saison 1