La cité sans loi: bande-annonce de «Bagdad Central»

Avec vous la bande annonce officielle de «Central Bagdad», thriller situé dans les ruines d’une ville vaincue qui nous offre un point de vue unique sur une histoire que nous pensons connaître.

Novembre 2003. Bagdad est occupée par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, mais la dissolution des structures de l’establishment irakien après l’invasion signifie qu’il n’y a pas de loi. Cela ouvre de nombreuses opportunités à ceux qui ont peu de scrupules en politique et en affaires.

Au milieu de ce chaos se trouve Khafaji: un ancien policier irakien, qui a tout perdu et lutte quotidiennement pour survivre aux côtés de sa fille gravement malade Mrouj. Lorsque sa fille aînée Sawsan disparaît, Khafaji se lance dans une recherche désespérée. Découvrez bientôt que Sawsan et ses deux amis ont mené une double vie dangereuse.

Khafaji profitera de l’occasion pour collaborer avec les forces d’occupation pour savoir où il se trouve. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point d’entrer dans les tripes d’un Bagdad qu’il ne connaît pas …

Écrit par Stephen Butchard du roman à succès Elliot Colle, cette mini-série d’une heure produite par les britanniques Euston Films met en vedette Waleed Zuaiter, Corey Stoll, Bertie Carvel, Leem Lubany et Juillet Namir.

Réalisée par Alice Troughton et Ben A. Williams, à raison de trois épisodes par tête, sa première dans notre pays aura lieu à une date encore à déterminer par Movistar +, après l’accord conclu en avril dernier par l’opérateur espagnol avec le distributeur Fremantle.

En plus de «Central Bagdad», en vertu dudit accord, Movistar + publiera également deux autres mini-séries futures inspirées des événements réels dans notre pays: ‘Les empoisonnements de Salisbury«, sur la tentative de meurtre de l’ancien Espagnol russe Sergeoi Skripal et de sa fille dans la ville britannique de Salisbury, et»L’enquête», créé par Tobias Lindhom, nominé aux Oscars (« A War) », qui met en vedette Pilou Asbk (Euron Greyjoy dans« Game of Thrones »).

