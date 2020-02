La clé pour comprendre Charles Xavier

Jonathan Hickman, cerveau de la X Men relance, vient de fournir un indice important pour comprendre le portrait actuel de Charles Xavier. La franchise X-Men était en difficulté depuis des années, mais en juillet dernier, l’écrivain de bandes dessinées superstar Jonathan Hickman a commencé une relance de grande envergure de toute la franchise.

Au cœur de cette relance, Charles Francis Xavier, qui semble être passé de l’interprétation traditionnelle du Rêve de Xavier à une nouvelle vision. Xavier avait établi une nation mutante sur l’île vivante de Krakoa, accueillant héros et méchant pour y vivre en paix. Alors que de nombreux lecteurs étaient ravis de cette nouvelle version de Xavier, d’autres étaient dérangés et se demandaient ce qui s’était passé pour lui faire abandonner le rêve de Xavier comme ça. Ajoutant au puzzle, Xavier a évité de retirer son casque Cerebro, ce qui a laissé beaucoup penser qu’il avait été remplacé par un imposteur quelconque.

Parler à AiPT !, Hickman vient de fournir un indice important – quoique, à première vue, quelque peu cryptique. En réponse à une question de lecteur sur la trame de fond de Xavier, Hickman a noté que “le Xavier que nous avons vu dans [House of X/Powers of X] et jusqu’à X-Force # 1 était l’Astonishing Xavier. “Ceci est une référence à la course Astonishing X-Men de Charles Soule, qui a été lancée en 2017, un peu moins de deux ans avant que Hickman ne prenne la direction de la franchise X-Men. offre une clé narrative cruciale pour comprendre qui est Charles Xavier – et interpréter toute l’histoire de Hickman.

La mort et la résurrection de Charles Xavier

L’histoire commence en 2012, lorsque Marvel a décidé de tuer Charles Xavier dans l’apogée de l’événement Avengers Vs X-Men. À l’époque, l’écrivain Brian Bendis a admis qu’il y avait une raison simple à leur décision; aucun des écrivains ne savait quoi faire de Xavier, et quand ils ont eu l’idée de le tuer, ils ont réalisé qu’il y avait un énorme potentiel d’histoire pour explorer les répercussions. La mort de Xavier a été tragique, assassinée entre les mains de Cyclope, qui avait absorbé la Phoenix Force et disparu Dark Phoenix. Cela a conduit à un schisme dans les rangs des X-Men, qui a duré des années.

Ce sont des bandes dessinées, et la mort est une sorte de porte tournante. Pour tout ce qui est le cas, cependant, la mort de Xavier est restée jusqu’en 2017, lorsque Charles Soule a ressuscité Xavier dans un hommage étrange à X-Men: The Last Stand. Il semble que l’esprit de Xavier ait survécu à la mort, pris au piège dans le plan astral et mené une guerre incessante contre le roi des ombres; à la fin, le professeur est revenu en concluant un accord avec Fantomex, lui permettant d’échanger psychiquement des lieux avec le mutant voleur et de prendre possession du corps de Fantomex. L’expérience de la mort, et en fait la perception d’un millénaire ou plus passé sur le plan astral, a changé Xavier. Il est devenu plus froid, plus brusque, plus disposé à imposer sa volonté aux autres; il percevait les gens comme un peu plus que des pions dans le jeu auquel il jouait pour battre le roi des ombres et empêcher l’apocalypse. Dans une scène, Xavier a montré une concentration inhabituelle sur la différence entre les mutants et les humains; quand trois X-Men se sont battus à ses côtés, il a réfléchi: “Nous sommes un genre mutant. Regardez comme nous sommes beaux.” Lorsque le roi des ombres a finalement été vaincu, Xavier a été libéré et il a commencé à se construire une nouvelle vie. Il a décidé qu’il devrait être connu sous un nouveau nom; “X.”

Xavier prétend avoir abandonné son vieux rêve; dans une scène clé de Astonishing X-Men # 12, il a dit à Psylocke qu’il avait un nouveau rêve maintenant. Quel que soit ce rêve, il se poursuivit en secret, Xavier effaçant la connaissance de sa résurrection de l’esprit de tous les X-Man sauf un; il a permis à Psylocke de conserver cette connaissance, car il la voyait comme une défense contre le retour du roi des ombres, craignant que l’être psychique monstrueux n’ait une sorte d’ancrage dans sa propre psyché. L’annuel étonnant des X-Men a révélé que Xavier avait utilisé des fonds jusque-là cachés, des fonds qui n’avaient même pas été racontés dans son testament, et qu’il les mobilisait dans la poursuite de son nouveau rêve. Il a en outre suggéré qu’il manipulait psychiquement ses anciens élèves, s’assurant qu’ils se conformaient à ses souhaits; il a eu une influence notable sur Jean Gray.

Étonnant X-Men crée directement House of X

Il est important de replacer cette histoire dans son contexte. L’écrivain Cullen Bunn a récemment révélé que, en 2017, les bandes dessinées X-Men fonctionnaient sous certaines contraintes. “On nous avait en quelque sorte donné l’ordre de marcher pour ne rien changer aux X-Men”, a-t-il expliqué. “Les plans pour House of X – ceux-ci étaient déjà en jeu.” Marvel savait déjà que Jonathan Hickman montait à bord, et en général, la franchise ne faisait que tourner les roues jusqu’à ce qu’il prenne le relais. Mais cela rend Astonishing X-Men particulièrement intéressant, car il a institué un véritable changement – la résurrection de Charles Xavier en X – à une époque où les X-books évitaient un réel changement. L’implication claire est que c’était une configuration essentielle, et Astonishing X-Men devrait vraiment être considéré comme un prélude à House of X.

Et cela a du sens; si l’école de Xavier pour les jeunes surdoués était la maison que Xavier a construite, alors Krakoa est littéralement la maison de X – la nation mutante construite par Xavier ressuscité, alias «X». Il est possible que les liens soient à l’origine destinés à être beaucoup plus explicites, la mort et le retour de Xavier servant de motif à son changement de perspective plutôt que la mémoire du génocide de Genoshan selon House of X # 6; mais Hickman a réalisé qu’il devait pivoter car il lui avait fallu plus de temps pour se préparer à la relance qu’il ne l’avait prévu, et l’étonnant X-Men était progressivement oublié. Genosha était déjà une partie importante de son histoire – Xavier ressuscitait littéralement les morts de Genosha – il était donc logique de créer un autre lien.

Relisant Astonishing X-Men de Soule maintenant, la représentation de Charles Xavier concorde parfaitement avec l’homme vu dans House of X and Powers of X. House of X # 1 a confirmé que, dans la perspective de la création de Krakoa, Xavier a tendu la main à divers intérêts financiers qu’il avait auparavant gardés secrets; un développement fortement impliqué dans l’étonnant annuel X-Men. Pendant ce temps, beaucoup de X-Men ont semblé un peu hors de caractère, notamment Jean Gray, qui a même adopté son ancien personnage de Marvel Girl; l’étonnant annuel X-Men déjà établi X est prêt à ajuster l’esprit de ses anciens élèves afin d’assurer leur conformité. Dans Astonishing X-Men, Xavier a montré un accent sur les mutants en tant que race distincte, et il a la même attitude à l’ère Hickman. Enfin, tout cela explique pourquoi Xavier n’a jamais enlevé le casque Cerebro lors de la première vague de la relance des X-Men; il ne voulait pas que quiconque réalise qu’il portait toujours le visage de Fantomex. Xavier a soigneusement orchestré sa propre mort dans X-Force # 1, conscient que les X-Men pourraient le ressusciter eux-mêmes cette fois, et maintenant son esprit est de nouveau dans son propre corps. Notez que, quelques jours seulement après sa résurrection, Xavier démasquait dans X-Men # 4. Il a son propre visage en arrière, et bien qu’il porte toujours du Cerebro pour des raisons fonctionnelles, il n’a plus à cacher son apparence.

Il est vrai que House of X a évité de rendre explicites ses connexions avec Astonishing X-Men, mais franchement, cela est parfaitement logique. Le nouveau Xavier – X – a été présenté comme un homme incroyablement secret, qui a même effacé toute connaissance de son existence de l’esprit de ses X-Men afin qu’il puisse agir en secret. Xavier avait toujours été quelque chose de “nuances de gris”, mais l’étonnant Xavier a pris cela à un nouveau niveau. Et c’est que les lecteurs de Xavier suivent dans le nouveau monde étrange de Marvel X Men.

