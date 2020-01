La colonne B-Movie gratuite: le mercenaire

The Freeous B-Movie Column Issue # 540: The Mercenary

Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la chronique de revue d’Internet qui n’a jamais été dans un combat au couteau dans une église dans la jungle ou, vraiment, n’importe où, The Gratuitous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante, je jette un coup d’œil au nouveau film d’action à petit budget badass The Mercenary, désormais disponible sur DVD, Video On Demand et, à un moment donné, Netflix.

Le mercenaire

Le Mercenary, également connu sous le nom de Mercenary et Legion Maxx et dirigé par le maître de l’action Jesse V. Johnson, est encore un autre classique de l’action moderne de l’homme qui nous a donné, en 2019, le formidable ensemble d’action Triple Threat et le véhicule de vengeance de premier plan Scott Adkins Avengement (et en 2018 Accident Man et The Debt Collector). Sorte de cousin spirituel de son film Savage Dog 2017, The Mercenary est un film d’action à la fois passionnant et profondément émotionnel. Rempli d’une violence choquante et d’une performance vraiment sincère de la star Dominiquie Vandenberg, c’est un film qui vous émouvra d’une manière à laquelle vous ne vous attendez pas.

Vandenberg incarne Maxx, un ancien légionnaire badass devenu un mercenaire à prix élevé qui se rend dans les différents points chauds du monde pour tuer des gens pour beaucoup d’argent. Dans le cadre d’une équipe dirigée par l’hilarante profane et amorale LeClerc (Louis Mandylor), nous voyons Maxx faire de la violence à but lucratif en Afrique centrale, en Irak et, éventuellement, en Colombie. Contrairement à ses camarades mercenaires, vous vous rendez compte très tôt que Maxx n’est pas trop intéressé par la profession qu’il a choisie, du moins pas aussi qu’il ne l’était probablement quand il a commencé. Maxx ne semble pas se réjouir dans aucun de ses emplois (regardez la scène en Irak où il tue seize personnes à lui seul. Maxx n’est pas épuisé parce qu’il vient de retirer près de vingt personnes avec un couteau et ses mains nues. Il est épuisé parce qu’il ne semble plus comprendre ce qu’il fait de lui-même). Pendant son séjour en Colombie, au milieu de la suppression d’un laboratoire de drogue dans la jungle, Maxx refuse de tirer sur une travailleuse de laboratoire de drogue non armée, puis sauve une travailleuse de laboratoire de drogue d’être violée par l’un de ses collègues mercenaires. Ce mercenaire violeur attaque alors Maxx, le poignardant gravement dans le cou et le laissant pour mort. Maxx se remet en quelque sorte de l’attaque, puis erre dans la jungle, à la recherche d’aide. Lorsque LeClerc découvre que Maxx est peut-être mort, il entreprend une recherche à moitié folle de son ami avant de décider de le laisser derrière lui. Maxx connaissait les risques, savait à quoi il s’était inscrit. LeClerc doit sortir tout le monde de la jungle avant que les propriétaires du laboratoire de drogue n’envoient des tireurs pour savoir ce qui s’est passé. C’est ce que ferait tout chef d’équipe de mercenaires responsable.

Maxx, saignant gravement et maintenant plus malade que la merde, est finalement sauvé par un prêtre local (le père Elias, joué par Carmen Argenziano) et reçoit des soins médicaux et de la nourriture. Le père Elias essaie de découvrir qui est Maxx, mais Maxx, découragé par ce qui lui est arrivé, a du mal à communiquer avec le chef religieux et regarde simplement dans l’espace. Le père Elias reste chez Maxx, et finit par le faire interagir avec lui (il fait balayer Maxx le sol de l’église et lui fait manger beaucoup, beaucoup de ragoût). C’est à ce moment-là que le père Elias présente Maxx à son assistant, le père Thiago (Manny Alva), un jeune prêtre qui soupçonne immédiatement que Maxx a des problèmes. Il y a un air troublant de violence et de folie autour de Maxx, et le père Thiago préfère de loin ne pas avoir Maxx dans les parages. Le père Elias veut que Maxx reste, cependant, et Maxx accepte, enfilant une robe et des sandales de prêtre et participant à la messe. C’était une situation étrange car Maxx n’est pas un prêtre et n’est vraiment pas religieux du tout, mais, en même temps, pour Maxx, cela semble juste. En ce moment, traîner dans l’église est la bonne chose à faire. C’est toute sorte de paix.

Malheureusement, ce sentiment de paix ne dure pas longtemps. Un jour, à l’improviste, Maxx empêche une femme locale d’être kidnappée par deux voyous du cartel (dont l’un est joué par le grand Luke LaFontaine, qui a également servi de coordinateur des cascades du film), et par empêche je veux dire que Maxx bat le merde hors d’eux. Après la retraite des voyous du cartel, ils essaient de dire à leur patron, qui se trouve être LeClerc, ce qui s’est passé. Lorsque Tex de LaFontaine identifie Maxx comme le gars qui lui a donné un coup de pied dans le cul à partir d’une photo d’équipe que LeClerc a accrochée au mur, LeClerc devient furieux. Maxx était censé être mort. Pourquoi diable représente-t-il un prêtre dans la jungle?

LeClerc se rend à l’église pour voir si le prêtre qui botte le cul est vraiment son vieil ami Maxx, et quand il découvre qu’il est Maxx, LeClerc essaie de lui faire un marché. Si Maxx accepte de venir le voir à son quartier général et de s’expliquer, LeClerc ne tuera pas immédiatement tous les habitants de la région. Alors Maxx se rend au siège de LeClerc pour s’expliquer et, peut-être, convaincre LeClerc de laisser l’église et ses fidèles seuls. Après avoir expliqué qu’il ne veut plus faire partie de l’équipe de mercenaires de LeClerc, tuer des gens ou travailler pour les cartels, Maxx demande à LeClerc d’accepter de laisser l’église et ses habitants seuls tant que Maxx quitte la ville. Il ne faut pas longtemps à LeClerc pour rompre sa promesse à son vieil ami et attaquer à la fois Maxx et l’église. Si Maxx ne veut plus faire partie de l’équipe de mercenaires de LeClerc, LeClerc ne peut plus autoriser Maxx à vivre. Je suppose que c’est une de ces situations “Tu peux quitter l’équipe quand je te dis que tu peux”.

Alors LeClerc et son équipe de mercenaires attaquent Maxx (ils le crucifient en fait), font exploser l’église et proposent un plan pour tuer la ville. Ils auraient dû s’assurer que Maxx était vraiment mort, cependant, après que l’équipe ait tiré sur l’église et lancé une grenade à l’intérieur. Maxx parvient à échapper à la violence et, avec le père Elias et Thiago, se dirige vers la jungle pour trouver un plan d’attaque. Maxx ne veut plus être un homme violent, mais LeClerc et son équipe de mercenaires sont tout simplement trop dangereux pour quitter le pouvoir. Avec la bénédiction du Père Elias, Maxx accepte d’utiliser ses propres compétences mercenaires considérables pour éliminer l’équipe de LeClerc et sauver l’église et ses fidèles. C’est faire l’œuvre de Dieu.

Et c’est exactement ce que fait Maxx. Le travail de Dieu, ou, vraiment, le travail qui doit être fait, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve et du monde qu’il habite. Et Maxx est très bon pour faire l’œuvre de Dieu.

Très très bien.

Ce que j’aime le plus à propos de The Mercenary, c’est que, tout en étant un film d’action brutal, c’est aussi un film sur un homme qui cherche une sorte de rédemption de toute la méchanceté dans laquelle il a été impliqué pendant la majeure partie de sa vie. Maxx était un tueur à gages et il a fait ce qu’il a fait pour de l’argent et, en quelque sorte, pour le plaisir. Partir dans un endroit lointain avec ses collègues mercenaires pour éliminer diverses personnes (certains d’entre eux étaient des méchants, bien sûr, mais quand vous êtes un mercenaire, est-ce vraiment important si les personnes que vous tuez sont bonnes ou mauvaises? l’argent) était sans aucun doute passionnant. Mais la méchanceté le rongeait, lentement mais sûrement, jusqu’à ce que Maxx se rende compte qu’il ne pouvait plus le faire. Les choses terribles qu’il a faites et qu’il était d’accord pour faire ont juste cessé de l’être. Maxx a dû faire un changement avant que son monde ne le consume totalement.

En plus de cela, quand vous réalisez que l’un de ses camarades mercenaires a allumé Maxx à la baisse d’un chapeau et que LeClerc, l’ami de Maxx, n’a pas vraiment fait beaucoup d’efforts pour aller chercher son ami quand il a disparu, cela vous fait vous demander pourquoi quelqu’un voudrait s’impliquer dans le monde mercenaire en premier lieu. Même au sein d’une équipe qui doit compter les uns sur les autres pour survivre à la mission / au travail, il n’y a pas vraiment de loyauté à avoir. Vous pensez peut-être que vos camarades mercenaires sont votre famille, mais ils s’en foutent de vous. S’ils doivent vous tuer pour atteindre leur objectif, ils le feront. L’argent et les sensations fortes l’emportent sur la fidélité à chaque fois. C’est un monde dur et super merdique à habiter.

Donc, quand Maxx rencontre le père Elias et commence à protéger son église, vous êtes totalement derrière ce qu’il fait. Maxx est toujours un individu dangereux et il est toujours le gars qui a fait toutes ces choses terribles auparavant, mais il essaie de compenser tout cela. Il essaie d’être un bon gars et il va faire un effort pour faire la bonne chose. C’est un énorme changement pour quelqu’un qui était dans un monde qui n’était rien de plus que, au mieux, des nuances de gris. Parce que qu’est-ce qui est bien dans ce genre de monde? Qu’est-ce qui ne va pas? Qui diable sait et, hé, qui s’en soucie tant que l’argent est bon, non?

J’aime aussi la façon dont les méchants de The Mercenary sont des méchants qui doivent être éliminés. Oui, Louis Mandylor donne une brillante performance en tant que LeClerc et il est amusant à regarder / intéressant, mais vous ne pensez jamais une fois que c’est un gars que vous voulez voir vivant à la fin du film. Vous savez que LeClerc est le méchant et un morceau de merde et qu’il doit être détruit. L’équipe de LeClerc doit également être détruite. Le monde mercenaire est tellement corrompu et horrible. Je veux dire, regardez la seule femme membre de LeClerc, Magpie (Alina Andrei). En plus de toute la merde qu’elle fait en collaboration avec ses collègues, Magpie est également une voleuse (elle aime piller les cadavres). Personne n’est à l’abri d’être corrompu. Personne.

L’action que le réalisateur Johnson, le coordinateur des cascades Luke LaFontaine et le coordinateur des combats Malay Kim parviennent à mettre en place est à la fois excitante et d’une violence choquante. Des différentes batailles d’armes à feu aux combats au corps-à-corps brutaux, The Mercenary n’est pas en train de baiser. Quand les gens se font tirer dessus, ils se font tirer dessus et quand les gens se font poignarder, ils se font poignarder. Les combats au couteau sont si brutaux que même j’ai tressailli plusieurs fois. Et, mon Dieu, le sang coule dans Le Mercenaire. Absolument personne ne s’en sort facilement dans ce film.

Je tiens également à féliciter quiconque est venu avec la scène de dénigrement de la tête qui se produit vers la fin du film. C’est une scène qui dégénère rapidement, vous fait grimacer, puis vous fait applaudir parce que, vraiment, à quelle fréquence voyez-vous une scène d’éclatement de tête dans un film d’action moderne? Décapitations? Assez souvent. Mais une tête brisant où nous voyons (et sentons) la tête brisant? C’est vraiment une grosse chose de beauté.

Dominiquie Vandenberg est formidable en tant que Maxx. Il vous fait ressentir la douleur mentale grave de Maxx alors qu’il traite son conflit personnel. Et après que Maxx soit essentiellement expulsé de l’équipe de mercenaires LeClerc et qu’il cherche ce qui va suivre dans sa vie, il vous fait racine pour lui. C’est un accomplissement majeur quand on considère avec qui il avait l’habitude de traîner et de travailler. Et quand il décide de faire la bonne chose et de retirer ses anciens collègues mercenaires et de protéger la communauté que vous enracinez encore plus. Vandenberg est également un artiste martial doué et c’est une joie de le voir battre la merde des gens et les poignarder à mort. Apparemment, Vandenberg était membre des Forces spéciales de la Légion étrangère française à l’époque, donc ce film a clairement une résonance personnelle pour lui (il est également l’un des producteurs exécutifs du film). Lorsque vous réalisez que cela rend sa performance en tant que Maxx beaucoup plus intéressante.

Louis Mandylor est grand comme LeClerc, le chef d’équipe mercenaire. Comme je l’ai dit plus tôt, LeClerc est une merde totale que vous voulez voir tomber et être morte, mais en même temps, Mandylor rend LeClerc intéressant et amusant à regarder. Les lectures de lignes de Mandylor sont souvent hilarantes en utilisant son accent australien naturel, je suppose. Je veux dire, écoute-le jurer. Si vous ne vous retrouvez pas à rire de façon hystérique à certains moments, vous devez rembobiner le film et réécouter Mandylor. Je sais que je serais partant pour une sorte de comédie d’action où Mandylor utilise son accent australien à son plein potentiel. Assurez-vous également de vérifier le combat épée contre couteau à la fin. Entre les mains d’un acteur moins accompli, cette scène ne fonctionnerait probablement pas. Mandylor, avec Vandenberg, en fait un classique.

Le reste de la distribution des mercenaires est incroyable dans sa léthargie. C’est une question de savoir qui est le plus louche. La pie d’Alina Andrei est vraiment horrible, oui, tout comme Rodriguez de Brad Ashten, Notch de Robb Zbacnik et Hammaford de Jeremiah B. McQueen. Le Tex de Luke LaFontaine est le plus drôle de l’équipe de mercenaires, car il se fait chier encore et encore et il le prend.

Carmen Argenziano est géniale en tant que père Elias, le vieux prêtre qui aide Maxx à comprendre sa nouvelle position dans le monde. C’est un homme de bonne nature qui fait toujours la bonne chose, ou du moins essaie de le faire. Il n’a pas eu à aider et à se lier d’amitié avec un Maxx blessé. Il aurait pu le laisser pour mort dans la jungle. Mais Elias ne pouvait pas faire ça. Il a aidé Maxx à sortir, l’a réparé et lui a donné l’opportunité d’un nouveau but. Comment pouvez-vous détester tout cela? Argenziano a une excellente chimie avec Vandenberg, faisant une sorte de “figure paternelle”. Vous serez dévasté par ce qui lui arrive. Et Manny Alva est à juste titre ennuyeux en tant que père Thiago. Bien sûr, c’est probablement une bonne chose qu’il se méfie de Maxx car Maxx est un tueur brutal et dégage cette ambiance dangereuse, mais c’est toujours ennuyeux. Le père Elias voit le potentiel du bien chez Maxx, pourquoi diable Thiago? Bon sang.

Le Mercenaire se termine avec la possibilité de plus d’aventures pour notre héros Maxx, et moi, je suis totalement à terre pour cela. J’aimerais savoir où dans le monde Maxx pense que les gens ont besoin de lui. Et où dans le monde a le plus besoin de l’œuvre de Dieu? Avec un peu de chance, un jour, nous verrons.

Le Mercenaire est un divertissement d’action de premier ordre. Il contient tout ce que vous voulez voir dans un film d’action. Tout. Si vous êtes un fan de films d’action, vous devez faire du Mercenaire une priorité. C’est un must absolu.

Voir Le Mercenaire. Voir, voir, putain de le voir!

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Si c’est moins de 50 je serais choqué. J’ai perdu le compte à 30.

Les explosions: Plusieurs, grands et petits.

Nudité?: Brièvement. C’est horrible.

Doobage: Un homme portant un masque de diable rouge, plusieurs attaques de mitrailleuses, plusieurs attaques de pistolets à percussion, une attaque de mitrailleuse à gros cul, un combat de machette géant, la mort au couteau, le tabagisme, des gars dans des camions, un sniper hooey, un massacre de village, une embuscade , gougeage des yeux sanglants, pleine arme de poing automatique hooey, méga gorge fente avec éclaboussures de sang, fusil de chasse hooey, un combat au ralenti 2 contre 1 avec jeu de couteau et pulvérisations de sang, une série complète de meurtres d’arts martiaux où un gars tue au moins 16 des gens à eux seuls, un village de la drogue au milieu de la jungle, des femmes emballant de la cocaïne, de multiples attaques à la grenade, une tentative de viol, des coups de pied au visage, une blessure au cou, un suicide à la grenade, plusieurs cas de vol de cadavres, de graves problèmes de pieds, le sol Balayage, conneries de prêtre, ragoût, plus de balayage de plancher, parler de vie et d’amour, offrande de nourriture, coups de pied sérieux, coupe de bois, plus de mitraillette automatique, une réunion, une promesse non tenue, putain de crucifixion, église qui explose, meurtre de prêtre, Winchester pompe ho oey, retrait de la main sanglante, plus de fentes dans la gorge, boire de l’alcool après un massage justifié, plus de vol de cadavres, plus de mitraillette, des grenades cachées, des entrailles humaines exposées, une fusillade à l’intérieur d’un camion, mordant le cou, encore plus de hooey de pistolet , un combat au couteau «poli», des coups de cœur méga lents, des coups de tête graves, l’éviscération, un combat au couteau contre l’épée et la promesse de plus d’aventures.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Afrique centrale, Dominiquie Vandenberg, Louis Mandylor, Louis Mandylor utilisant son accent australien «naturel», une photo de groupe, le vol de cadavres, un prêtre dans la jungle, lecture de la Bible, sandales, ragoût, Luke LaFontaine, arme de poing automatique hooey, fucking crucifixion, une pompe Winchester, une fresque murale Pablo Escobar, une dédicace à l’écran pour les légionnaires et la promesse de plus d’aventures.

Meilleures lignes: “Freeze motherfucker !,” “Tu vois quelque chose? Rien. Continuez à scanner »,« Enculé psychopathe, prenez votre fusil. Allons-y, “” Tu vas adorer ça! “” Je vais te couper la tête, Légionnaire, “” Joli anneau, “” Tu dois te détendre, patron. Vous devez faire votre travail »,« Salaire élevé, risque élevé »,« Êtes-vous sûr de ne pas vouloir les sandales? »,« Alors, vous prenez la charité sans rien offrir en retour? »,« Êtes-vous capable de parler du tout? »« Je m’attends à vous voir à la messe ce soir »,« Un jour, avec la grâce de Dieu, elle apprendra à faire autre chose que du ragoût »,« Putain de puanteur, prêtre, et cette putain de nourriture aussi » “C’était plutôt anti-climatique, n’est-ce pas?” “Elle reste. Elle reste. “” Je suis désolé, père. Je comprends, mon fils, “” Ce fut une leçon très intéressante de non-violence, “” Tu penses que je suis un putain d’idiot? “” Pie, sort ton arme sur la table, s’il te plaît, “” Espèce de putain de mensonge bâclé con! “” Et je savais que tu n’étais pas foutrement mort! Je le savais !, “” Ton combat n’est pas là, LeClerc, “” Toujours ponctuel, n’est-ce pas, Max?, “” Tu peux garder les sandales, Max, “” Tu m’as trahi deux fois, frère, “” Accroche-toi là, Maxx, “” Mec, j’attendais ça! “” Emplacement, emplacement, emplacement, “” Tu ne veux pas de soupe? “,” Je n’ai jamais aimé les prêtres, “” Ça doit être Maxx. Ça n’a pas de sens, putain. “” Ce n’est pas votre combat. Tu n’as pas besoin de mourir. Si tu prends ce pistolet, je vais te tuer. “” Aujourd’hui, c’est son putain de jour! “” Ils sont tous putain de morts! “” Ahh! Baise-moi !, “” Tu penses que tu es meilleur que nous, mais tu ne l’es pas !, “” Ça arrivait toujours à ça, “et” Au revoir, Père. ”

Évaluation: 10.0 / 10.0

**

**

**

**

**

**

**

**

Eh bien, je pense que ce sera tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Le mercenaire

Dominiquie Vandenberg– Maxx

Louis Mandylor– LeClerc

Carmen Argenziano– Père Elias

Manny Alva– Père Thiago

Brad Ashten– Rodriguez

Rob Zbacnik– Entaille

Jeremiah B. McQueen– Hammaford

Geordie Robinson– Wilson

Alina Andrei– Pie

Luke LaFontaine– Tex

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Jesse V. Johnson

Scénario de David Filmore

Distribué par Uncork’d Entertainment et films évolutifs

Non classé

Durée– 91 minutes

Achetez-le ici