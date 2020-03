La colonne B-Movie gratuite: The Marine 6: Close Quarters

The Freeous B-Movie Column Issue # 548: The Marine 6: Close Quarters

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films d’Internet qui n’a jamais été jetée dans une sorte d’arbre, la colonne B-Movie gratuite, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante-huit, je jette un coup d’œil à la cinquième suite de la franchise The Marine, The Marine 6: Close Quarters, qui a fait ses débuts sur la vidéo domestique à la mi-novembre 2018.

Cette revue contient des spoilers majeurs. Tu étais prévenu.

The Marine 6: Close Quarters

The Marine 6: Close Quarters, réalisé par James Nunn (il a également réalisé The Marine 5: Battleground and Eliminators), est la cinquième suite de la franchise The Marine, et la quatrième et dernière suite avec Mike «The Miz» Mizanin. En tant que film d’action direct à faible budget, ce n’est pas mal. Il y a plus de bien que de mal à ce sujet. Dans le cadre de la franchise The Marine, il se situe quelque part au milieu des six films réalisés jusqu’à présent. Il contient l’un des moments les plus choquants de la franchise à ce jour, donc il a tout pour lui.

Le Miz joue à nouveau le rôle de Jake Carter, un ex-marin badass qui est toujours un EMT badass (il a commencé ce travail dans la partie 5). Quand nous voyons Carter pour la première fois dans Close Quarters, il s’entraîne dans une salle de sport avec son vieux copain et son ex-Marine Luke Trapper (Shawn Michaels). Après s’être battus les uns les autres et se livrer à des plaisanteries spirituelles de mauvais gars, Trapper demande à Carter de l’aider à apporter de la nourriture et des fournitures à Tommy (Tim Woodward), un ancien marin à la retraite qui vit dans une usine abandonnée. en bordure de ville. Le trappeur travaille pour l’Administration des anciens combattants et c’est le genre de chose qu’il fait tout le temps. Au début, Carter n’est pas trop intéressé à suivre parce que c’est son jour de congé, mais Trapper est son ami et, diable, jour de congé ou non, ce n’est pas comme s’il avait quelque chose d’important à faire. Carter et Trapper partent donc aider Tommy.

Maintenant, pendant que tout cela se passe, Sarah Dillon (Louisa Connolly-Burnham), une étudiante, est en fuite de Maddy Hayes (Becky Lynch), la fille d’un criminel international notoire qui est jugé, je suppose, tribunal fédéral. Maddy et son gang prévoient d’enlever Sarah pour influencer son père Patrick (Alec Newman), qui fait partie du jury du grand procès. Sarah se bat bien, mais elle n’est pas à la hauteur de Maddy et de sa bande de voyous et est capturée. Sarah est ensuite emmenée dans la cachette du gang de Maddy, qui se trouve juste dans le même bâtiment abandonné vers lequel Carter et Trapper se dirigent.

Ha. Quelles sont les chances que cela se produise?

Alors Carter et Trapper se présentent au bâtiment, rencontrent le propriétaire / administrateur du bâtiment / tout ce que Graham (Michael Higgs, que je jure devant Dieu, pensais être Eugene Levy pendant environ cinq secondes), voir et interagir avec Tommy (je suis en supposant que Tommy a une sorte de choc de la coquille parce qu’il est un peu là-bas), puis a accidentellement rencontré Maddy et son gang. Au début, Carter et Trapper supposent que Maddy et son gang ne sont qu’un groupe de squatters vivant dans le bâtiment, mais Carter regarde Sarah, voit qu’elle a peur et décide d’essayer de l’aider. L’action de Carter mène Maddy et son gang à une action méchante, et soudain, c’est la guerre. Carter et Trapper sortent plusieurs voyous de Maddy, attrapent Sarah et essaient de foutre le camp. Maddy et ce qui reste de sa bande les poursuit. Le reste du film est Carter, Trapper et Sarah essayant d’échapper à Maddy et à son gang. Il y a plusieurs bagarres corps à corps, combats d’armes à feu et scènes de poursuite. Il y a aussi une scène absolument dégoûtante où Carter doit réparer Trapper après que Trapper tombe dans un arbre et soit empalé sur une pointe de métal. Carter nettoie la profonde blessure à la poitrine de Trapper, puis remplit le trou avec de la poudre à canon et la cautérise. Si vous ne grimacez pas lorsque le flash de poudre à canon se produit, vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Le trappeur a un trou dans la poitrine et Carter y met de la poudre à canon. C’est quoi ce bordel?

Je ne sais pas si j’achète complètement la grosse coïncidence hooha au cœur de l’intrigue de The Marine 6: Close Quarters. Oui, ce genre de choses se produit tout le temps dans les films, mais quelles sont les chances que Carter et Trapper soient exactement au même endroit que Maddy et son gang? Même pour un scénario de film, les chances sont astronomiques. Et j’aurais aimé en savoir un peu plus sur Maddy, son gang et le grand procès qui déclenche la partie «Sarah» de l’histoire. Je n’ai pas besoin d’un interlude de cinq minutes sur qui sont toutes ces personnes, mais le film n’a pas pu épargner une minute pour expliquer quel est l’accord avec le procès et pourquoi c’est si important?

Au moins, le film a des scènes de combat au corps à corps décentes. Le Miz fait son bon travail habituel dans ses scènes de combat, et Becky Lynch sait vraiment comment botter le cul. La grande surprise est Michaels. Bien qu’il ait l’air décomposé et qu’il souffre quand il marche (tout est dans ses jambes), quand il doit combattre un méchant, il ressemble à un vieux pro du film d’action qui fait ce genre de chose depuis des années. Découvrez cette scène de sparring d’ouverture, où Carter et Trapper se bousculent dans un gymnase quelque part. C’est incroyable. Le grand Tim Man est le chorégraphe de combat du film et il fait bien paraître tout le monde. Super truc.

Le film a également des scènes de suspense décentes, comme la séquence de l’arbre qui se termine avec l’empilement de Trapper. Les scènes underground sont également pleines de suspense. Tout comme Carter et Trapper, vous n’avez aucune idée de l’endroit où vont les tunnels et n’importe qui peut sortir à tout moment. Et l’ensemble de tunnels est à la fois spacieux et claustrophobe à la fois, quelque chose que vous voyez rarement.

D’accord, alors pourquoi Close Quarters est-il si choquant? Jake Carter ne survit pas jusqu’à la fin. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une franchise qui a non seulement tué sa star, mais qui n’a pas fait grand-chose à ce sujet? La mort de Carter, qui se produit avec environ dix minutes restantes dans la durée du film, sort de nulle part et ne se sent pas du tout bien. Oui, Carter se sacrifie pour que son ami puisse s’échapper, mais pourquoi Carter se sacrifie-t-il? Ne serait-il pas plus logique pour Trapper de se sacrifier puisqu’il est le nouveau personnage de la franchise? N’est-ce pas ainsi que ce genre de choses est généralement traité? Je veux dire, à moins que le plan ne soit de faire de Michaels le nouveau The Marine, ce dont je doute, pourquoi le faire? Vous pensez également qu’un personnage qui détient une franchise pour quatre films obtiendrait une plus grande scène de mort / le film ferait beaucoup plus de lui en mourant. Carter obtient un joli montage de carrière à la toute fin, mais alors quoi? Le Miz a-t-il dû mourir parce que Shawn “Je ne ferai pas le travail pour toi” Michaels, eh bien, a refusé de faire le travail? Je me demande.

Au moins, les Miz et Michaels ont une bonne chimie de copain. Vous pensez en fait, la plupart du temps, que ce sont de vieux amis. Certains de leurs «vieux badinage badass copain» est un peu fragile, mais quand ils ne racontent pas leur temps en Afghanistan et qu’ils parlent juste, vous pouvez sentir leur connexion.

Le Miz fait un travail décent en tant que Jake Carter. Il ne semble pas être aussi engagé qu’il l’était dans The Marine 4: Moving Target ou The Marine 5: Battleground (la partie 5 est sa meilleure performance dans la franchise), mais il a l’air bien dans ses scènes d’action. Et, encore une fois, il a une bonne chimie de copain avec Michaels, et c’est l’une des choses qui rend le film observable. Et je le répète, The Miz méritait un envoi meilleur et plus significatif. Celui qu’il obtient est tout simplement décevant.

Shawn Michaels, dans son premier rôle de film d’action, ressemble à un vieux pro en tant que Luke Trapper. Il a l’air génial dans les différentes scènes de combat et les combats à l’arme à feu qu’il est appelé à faire, et il fait du bon travail dans ses scènes de non-action. Oui, certaines de ses lectures de lignes sont un peu raides, mais il ne ressemble jamais à un idiot et montre que s’il le voulait, il pourrait être une star de cinéma. Je sais que cela ne me dérangerait pas de le voir faire quelques films d’action supplémentaires. Je ne sais pas si je veux le voir comme le nouveau The Marine, mais si WWE Studios voulait faire une autre sorte de film d’action avec lui? Je le regarderais et Michaels serait probablement sacrément bon dedans.

Becky Lynch fait un excellent travail en tant que Maddy, le chef du gang des enlèvements. C’est une garce froide, calculatrice et vicieuse qui insuffle de la peur à ses subalternes car, bien qu’elle soit plus petite que la plupart d’entre eux, ils savent tous qu’elle peut leur botter le cul. Et quand elle se met à l’action, merde, tu ne veux pas lui embêter. S’il est vrai que Maddy pourrait être décrite comme une méchante de film d’action «générique», Lynch lui donne un avantage qui la distingue. Tout comme Michaels, Close Quarters est le premier rôle de film d’action de Lynch, et si elle le voulait, elle pourrait être une star de cinéma d’action viable. Je sais que cela ne me dérangerait pas de la voir dans un autre film d’action, que ce soit en tant que héros ou en tant que méchant. À l’heure actuelle, Lynch est l’une des meilleures stars de la WWE et de la lutte professionnelle dans son ensemble, et si les studios WWE décidaient de créer une sorte de franchise d’action autour d’elle, je parie que cela fonctionnerait. Les gens regardaient.

Le reste de la distribution est assez générique. Personne ne se démarque vraiment, pas même Tommy de Tim Woodward. Tommy devrait se démarquer plus que lui, mais pour une raison quelconque, il ne se révèle jamais plus qu’un simple gars. Il n’a rien de spécial en lui.

Le Marine 6: Close Quarters est un très bon film d’action à petit budget. Cela n’a rien de spécial, bien que, compte tenu de ce qui s’y passe, le film devrait être plus significatif qu’il ne l’est. Mais c’est très observable. Est-ce le dernier de la franchise? Qui sait? Mais quelqu’un d’autre devra être The Marine. Cela est évident.

Voir The Marine 6: Close Quarters. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 35

Les explosions: Plusieurs.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Deux gars se battant la merde dans un gymnase quelque part, les bois, les enlèvements, la manipulation d’armes à feu généralement dangereuse, les cafards, un sac de nourriture, la porte fracassée, le vol de portefeuille, un couteau dans la poitrine, un coup de fusil de chasse à la poitrine, tentative d’ouverture de porte, bris de main, barfing, intimidation du jury, sablage au mur, nez sanglant, baise avec un téléphone, plusieurs balles à la tête, un montage de verrouillage de porte, tentative de scintillement dans une vieille chute à linge, attaque de sac de sable, empalement de poitrine, enlèvement des pointes sanglantes, dropkick, marteau à la tête, rupture du cou via la chaîne, Taser hooey, putain de réparation de plaies thoraciques, poignardage de la gorge potentiel, embuscades multiples, destruction totale de l’étagère, réservoir de propane qui explose, un bref homme en feu bâillon, certains vraiment mauvais comportement du jury, tunnels souterrains hooey, hommes de main de plus en plus, tentative d’étranglement, putain de rupture de cou sérieuse, un sacrifice inattendu, couteau à la poitrine, un yacht à gros cul, cracher le visage, plus de rupture de cou, hurricanrana, un putain de beatdown, une corde et une ancre, et une fin qui n’est pas aussi triste que le film le veut parce que le film n’en fait pas autant l’affaire qu’il le devrait.

Kim Richards?: Tenté.

Gratuit: Le Miz, Shawn Michaels, The Miz et Shawn Michaels se battant la merde l’un contre l’autre, Becky Lynch, conduite de camion à écran vert super évident, Shawn Michaels disant “connard”, raton laveur, jetant une brique dans une chute à linge, Le Miz exécutant un dropkick, déversant de la poudre à canon dans une plaie béante afin de la cautériser, de l’alcool à boire (pour la douleur), un T-shirt boiteux, The Miz jetant un réservoir de propane, plusieurs bâtons lumineux, un suplex à double crochet, un gars merde, Shawn Michaels faisant un saut fou d’un quai à l’arrière d’un bateau au ralenti, Shawn Michaels disant “Je n’ai jamais vraiment été bon à perdre”, un montage de The Miz dans les autres suites de The Marine qu’il a faites, et un mettre fin à ce n’est pas aussi triste que le film le veut parce que le film n’en fait pas autant l’affaire qu’il le devrait.

Meilleures lignes: «Vous frappez toujours comme une fille. Il n’y a rien de mal à cela. “” Je vous ai appris cela. Je sais, “” Tu aurais dû monter dans la voiture, “” Cet endroit ressemble à une zone de guerre. Attendez de voir l’intérieur. “” Allez-y doucement, Graham, nous allons entrer et sortir “” Qui diable êtes-vous? Je suis Jake Carter. Cela devrait signifier quelque chose pour moi?, “” Incroyable! “” Quoi que vous disiez, Maddy, “” Gardez la tête baissée et continuez de balancer “”, “Verrouillez cette mère!”, “J’ai glissé. Tu penses? “” Tu es un sonofabitch têtu, tu le sais? “” Arrête! Screaming !, “” Ne me laisse pas mourir là-dedans, “” Tu es partant pour ça, vieil homme?, “” Je vais mourir avec cette chemise, “” Tu vois ça? Difficile à manquer, “” Prenez un pistolet. Finissons ceci! “” Rendez-nous service, hein? Gardez cette merde pour vous jusqu’à ce que nous sortions d’ici, d’accord?, “” Ce n’est pas la lumière du jour, gamin! “” Vous pensez qu’elle ressemble vraiment à un squatter?, “” Je pensais que vous n’aviez pas de téléphone? »,« Ne t’inquiète pas, ma chérie. Nous allons lui tirer une balle dans la tête et jeter son corps dans le port. “” Qu’est-ce que tu vas faire avec ça, jarhead? Improviser. Surmonter. “” Eh bien, il semble que nous n’allons pas le faire pour le pourboire, “” Je ne peux pas le croire. Après six tournées, je vais mourir dans un tunnel avec le fusil d’un autre homme. “” Jésus, Jake, “” Va chercher Sarah. Finis ça !, “” Au revoir, marine, “” Si ce mec a un cerveau, il est à mi-chemin de Portland maintenant, “” Belle chemise. Vous est-il arrivé d’apporter mon couteau, par hasard? ».« Oh, j’attendais plus de vous »,« C’est un combat que vous ne pouvez pas gagner, marine »,« Sempre Fi, frère. Nous sommes même »et« je devrais probablement aller à l’hôpital. Ouais, c’est probablement une bonne idée. ”

Évaluation: 6.5 / 10.0

**

**

Les films marins classés

Parce que, lorsque vous terminez une franchise (ou, au moins, regardez tous les films de cette franchise jusqu’à présent), vous devez les classer lorsque vous avez terminé de les revoir. Voici donc mon classement pour l’ensemble de la franchise The Marine jusqu’à présent.

The Marine 2

The Marine 5: Battleground

La marine (lié)

The Marine 4: Moving Target (lié)

The Marine 6: Close Quarters

The Marine 3: Homefront

**

**

**

**

**

**

The Marine 6: Close Quarters

Mike «The Miz» Mizanin– Jake Carter

Shawn Michaels– Luke Trapper

Becky Lynch– Maddy Hayes

Louisa Connolly-Burnham– Sarah Dillon

Terence Maynard– Shawn Taylor

Tim Woodward– Tommy Walker

Michael Higgs– Graham Torrence

Alec Newman– Patrick Dillon

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par James Nunn

Scénario de Craig Walendziak

Distribué par Sony Pictures Home Entertainment

Classé R pour la violence partout et une langue

Durée– 85 minutes

Achetez-le ici