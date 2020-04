La colonne gratuite B-Movie: America 3000

The Freeous B-Movie Column Issue # 550: America 3000

Avril post-apocalyptique: semaine 2

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films d’Internet qui n’a jamais porté de veste à paillettes d’or parce que, avouons-le, il n’y a aucun moyen que je puisse l’enlever, la colonne B-Movie gratuite, et je suis votre accueillir Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent cinquante (550!), Post-Apocalyptic April continue avec la comédie d’action de science-fiction America 3000, qui a frappé les écrans de cinéma en Amérique du Nord en avril 1986.

America 3000

America 3000, écrit et réalisé par David Engelbach, est l’un de ces films où, lorsque vous le regardez pour la première fois, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous pensez que vous le comprenez, mais vraiment pas. Quand c’est fini, cependant, et que vous commencez à y penser, vous voulez le regarder à nouveau parce que vous êtes sûr que vous avez probablement manqué quelque chose d’incroyablement important. Donc, vous le regardez à nouveau et vous remarquez des choses que vous n’aviez pas remarquées auparavant, mais, non, vous n’avez rien raté qui donne du sens au film. Vous serez également émerveillé par le soin apporté à la création du monde post-apocalyptique, du costume et de la scénographie à la langue inventée que le personnage utilise, et vous souhaiterez que le film soit juste meilleur qu’il ne l’est parce que vous ne veux pas que ce soit mauvais. C’est un peu mauvais, cependant. Incroyablement intéressant et plutôt cool, oui, mais c’est mauvais.

America 3000 se déroule dans un monde où, en 1992, les États-Unis et la Russie soviétique se sont opposés un nucléaire qui a tout détruit. Près de 900 ans plus tard, ce qui reste de l’Amérique (du moins ce qui reste de l’Amérique dans l’ouest des Rocheuses, parce que je pense que le film se déroule dans ce qui était autrefois Denver, Colorado) est dirigé par une bande itinérante de femmes badass qui ont fait les hommes leurs chiennes. Les hommes sont soit transformés en esclaves du travail, soit en esclaves sexuels, soit ils sont tués. Il y a des hommes qui sont un peu comme des hommes des cavernes, mais pour la plupart, tout ce qui reste de maledom dans la région est géré par les femmes. Chuck Wagner incarne Korvis, un homme qui parvient à se détacher des dirigeants féminins et qui part ensuite en fuite avec son ami Kruss (William Wallace) et, finalement, s’associe à un gang d’hommes en fuite qui veulent créer leur propre société centrée sur les hommes.

Pendant que tout cela se passe, Vena (Laurene Landon), est devenue la nouvelle dirigeante des femmes après que le leader précédent a été tué au combat. Vena est immédiatement minée par Morha (Sue Giosa), une dirigeante visiteuse d’un autre groupe de femmes ailleurs. Morha essaie de prendre le contrôle du groupe de Vena afin qu’elle puisse ensuite installer son propre chef trié sur le volet (et je crois que c’est Lakella, joué par Victoria Barrett, bien que je puisse me tromper à ce sujet). Vena soupçonne en quelque sorte qu’elle est sous-exploitée et attaquée, mais elle est également nouvelle dans la direction et essaie de trouver son équilibre. Vena veut également croire en la bonté de la fraternité ou quel que soit l’enfer qu’ils appellent le schéma global qui régit le monde connu.

Maintenant, l’un des mythes qui semblent maintenir le groupe de femmes implique le retour éventuel du président, qui, selon eux, rendra le monde entier ou des conneries. Les hommes semblent croire aussi à cette idée, mais probablement parce que c’est ce que les femmes leur ont appris à croire. Ou peut-être que je me trompe et c’est une hypothèse courante partout dans la région. Le président reviendra un jour, et tout ira bien de nouveau avec le monde.

Donc, certaines choses se produisent, il y a des poursuites et des bagarres et ainsi de suite, et Korvis se perd dans le désert et tombe sur un bunker secret du gouvernement américain qui est resté intact pendant près de neuf siècles. C’est ici que Korvis découvre de vieilles technologies d’avenir, comme des fusils laser et des boîtes de grenades. Il trouve également une combinaison de décontamination en or étincelant, une vieille radio de boîte de boom et un enregistrement vidéo qui explique comment la fin du monde s’est réellement produite. Tout en vérifiant tout cela, Korvis élabore un plan pour faire croire à tout le monde qu’il est le président, puis réunir à nouveau les hommes et les femmes. Ou quelque chose comme ça.

Il n’y a pas de véritable intrigue à avoir dans America 3000, au moins une intrigue qu’un cinéphile moyen pourrait reconnaître. Après une trentaine de minutes environ, vous vous rendez compte que vous regardez un film où les choses se produisent et que vous devez simplement y aller. Visuellement, vous avez le sentiment que le scénariste / réalisateur Engelbach et la compagnie ont passé beaucoup de temps à assembler l’apparence du monde. Les costumes, les armes, les morceaux du vieux monde qui existent toujours et qui sont fonctionnels, tout cela a un sens. Les personnages utilisent également un type de langage spécifique qui, même après avoir été expliqué par le biais de la voix off de Korvis, est encore difficile à comprendre. Poogats est un mauvais mot dans ce nouveau monde, tout comme le plastique et le nucléaire. En ce qui concerne les hommes, les «machos» sont utilisés pour le travail, les «semeurs» sont utilisés pour la procréation et les rapports sexuels insensés (il semble y avoir une implication «les femmes font l’amour avec d’autres femmes et c’est beau, pendant que vous avez des relations sexuelles avec un homme et c’est pour faire plus de femmes ou, vous savez, pour vous amuser), et il y a un troisième mot utilisé pour les hommes mâles boiteux au cul bêta que je n’ai pas attrapé. Les hommes appellent les femmes fraus (ou peut-être des frows). Les femmes n’aiment pas ce mot. Il y a d’autres mots mais je ne les ai pas pris non plus. Ce qui est intéressant à propos de la langue, c’est qu’elle a probablement plus de sens écrit que quelque chose que quelqu’un dit, comme dans un roman. Il y aurait un narrateur expliquant la merde. Comme la langue existe dans le film, encore une fois, c’est difficile à comprendre, mais c’est aussi plutôt cool qu’Engelbach le colle tout au long du film. Il a vraiment créé un monde.

Le ton général du film est inégal. Parfois, le film veut être sérieux, parfois il veut être idiot, et parfois il existe simplement. Si le film avait choisi un ton et était resté avec lui jusqu’à la fin, le film aurait pu être plus réussi. Peut être. Cela n’aurait certainement pas été aussi bizarre que ça. En même temps, je ne sais pas si je voudrais voir un film complet sur la comédie dans ce monde. Je ne suis pas sûr que cela fonctionnerait du tout.

Je veux dire, jetez un coup d’œil à l’Aargh l’Affreux (Steve Malovic), le monstre velu et singe qui, quand nous le voyons pour la première fois, est la dernière étape des épreuves de guerrières. Si vous êtes une femme guerrière potentielle, la dernière chose que vous avez à faire est de vous battre et d’échapper aux griffes d’Aargh. Si vous faites cela, vous devenez un guerrier. Aargh est énorme et, en termes de taille, imposant. Le visage de la créature, cependant, est ridicule. Ce n’est pas effrayant. Et Aargh est le film en bref. Aargh, il se passe beaucoup de choses en même temps et aucune n’a de sens, mais c’est quand même assez intéressant.

Les scènes d’action du film sont bien faites et raisonnablement excitantes. La bataille finale entre les hommes et les femmes est une bagarre sauvage à grande échelle où personne n’est en sécurité et doit avoir été fou pour organiser. Il y a des bagarres au corps à corps, des cascades de chevaux, des combats d’arbalète et de pistolet laser et des explosions partout. Il y a aussi plusieurs scènes de casse-cou qui vous feront peur car elles sont cruelles. Et cela va dans les deux sens, les hommes et les femmes se cassant le cou.

Et puis il y a le bunker rempli de vieux jeux vidéo et de merde qui permet de dater le film à partir des années 1980. Vous vous demanderez également comment, 900 ans plus tard, ces conneries fonctionnent toujours. Comment est-ce possible, même s’il y a une sorte de source d’énergie nucléaire au travail? Le film n’explique rien de tout cela, du moins je ne pense pas. Bien sûr, peut-être que toute la chose “900 ans dans le futur” est fausse et qu’elle est plus proche de cent ans? Cela aurait plus de sens. Ou peut-être deux cents ans? Je l’achèterais.

Chuck Wagner fait un travail décent en tant que Korvis. Il ne se présente pas comme le héros de film post-apocalyptique «habituel» mais alors ce n’est pas nécessairement qui il est censé être. Korvis devient en quelque sorte le héros principal du film. Il n’a pas beaucoup de chimie avec Laurene Landon, cependant, ce qui est un peu un problème à la fin du film. Pourtant, Wagner est plutôt cool et fait un travail intéressant avec la partie.

Laurene Landon fait également un travail décent en tant que Vena. Elle est totalement engagée dans le rôle et elle parvient à vendre toutes les langues étranges qu’elle est obligée de dire. Elle ne fait pas autant d’action que vous ne le pensez, mais ce qu’elle a à faire, c’est du fun. Si vous avez vu le documentaire Electric Boogaloo, vous savez que Landon déteste ce film (elle brûle en fait une copie VHS du film dans le documentaire). Elle ne le ferait probablement jamais, mais j’aimerais entendre une piste de commentaires complète sur un Blu-ray ou un DVD de Landon où elle déchire le film en lambeaux. Je parie que cela finirait par être la piste de commentaires de l’année.

Sue Giosa est fantastique en tant que Morha, principalement parce qu’elle sait comment faire de Morha une secousse totale. Et Morha est une secousse totale dès la seconde où elle se présente. Victoria Barrett fait de même avec Lakella. Et Steve Malovic fait un travail incroyable dans le costume Aargh the Awful. Il devait être incroyablement chaud dans cette chose.

America 3000 n’est pas un grand ou même bon film post-apocalyptique. C’est intéressant. Cela n’a aucun sens, vous finissez par vous plonger dans le monde des personnages, mais vous ne le comprendrez jamais complètement. Vous devriez toujours le retrouver et le vérifier, cependant. Cela vaut la peine d’être vécu au moins une fois dans votre vie. Ou deux fois. Vous aurez vraiment envie de le regarder à nouveau juste pour voir si cela a du sens.

Ouais. Faites sens. Ha.

Voir America 3000. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Il doit être d’au moins 30.

Les explosions: Plusieurs.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Des hommes fouettés, des hommes traînés par des chevaux, une marque forcée, une flèche d’arbalète dans le dos, un lancer de frisbee de rasoir, une jolie bande sonore à bascule pour une raison quelconque, un boîtier métallique plein de vêtements, un mur, une caravane, un lancer de pierre, plusieurs attaques à l’arbalète, coup de poing sur la poitrine, dropkick au ralenti et rupture du cou, coups multiples via les clubs, coup de couteau dans l’intestin, grattage du cou, affûtage de la lame, lancement de cadavre, fouille de fournitures et de nourriture et ainsi de suite, élimination de la langue hors écran, une sorte de cérémonie au couteau, un collier de diapason segmenté, une grande réunion de tribu féminine, une grande célébration de nuit hooha, lesbianisme implicite, strangulation, plus de casse-cou, vol de pain, boissons alcoolisées, sac à l’intestin, flèche à l’intestin, tomber à travers un trou géant dans le sol, errant autour, un cadavre pourri sur un écran d’ordinateur, des fusils laser, plusieurs grenades tournantes, une odeur de grenade, un fixatif de hooey, une bande dessinée de hooey, une explosion hors écran causée par des hommes baisant avec des grenades li ke un tas de putains d’idiots, sexe de bondage sérieusement maladroit, mort par fusil laser, fusées éclairantes, costume d’or hooey, mannequin qui explose, tentative de prise de pouvoir, couteau dans le dos, toucher du visage, odeur de cheveux, toucher du front, sexe hors écran, grenade attack, smoke grenade attack, horse tramping, multiple explosions, multiple horse falls, a méchant back breaker, double nogaknocker, double gut stomp, club to the head, back slicing, shooting flèches into the ground, and a maladroit celebrational dance.

Kim Richards?: Tentative ou implicite. Sorte de.

Gratuit: Près de 900 ans dans le futur, une nouvelle langue, une narration de voix off quelque peu sarcastique, Camp Reagan, Laurene Landon, Laurene Landon utilisant un fouet, une sorte de chose mutante à l’air sasquatch, de multiples jurons solennels, des femmes utilisant des hommes pour la pratique de la cible, des coups les Russkies dans une guerre qui a tué sacrément près de tout le monde mais au moins l’Amérique a gagné, boom box, parler à un corps très mort, waggos, dés flous, un globe tournant, des jeux vidéo qui fonctionnent toujours, un grand combat final et une célébration maladroite Danse.

Meilleures lignes: «Je suis un homme», «Pour les fraus, tous les hommes étaient des poogats», «J’ai froid. Vraiment froid, “” Rhea, s’il vous plaît, je ne veux pas être le Tiara !, “” Effin fraus! Nuke’em all !, “” Je ne laisserai aucun homme derrière, “” Cette attaque est en plastique pour nous, “” Oh, en plastique, quelle journée. Tu es toute seule »,« Après toi, Tiara »,« A partir de ce moment, j’ai acquis un nouveau respect pour la parole écrite »,« Des armes? »,« Tu n’es pas la première femme à avoir été ensemencée »,« Le président! »« C’est un tour! Un ploogot froid! “” Le tonnerre cogne. Facile. Je sais où les obtenir »,« Économisez votre chaleur pour le ploogot! »,« Arrêtez de m’appeler frau! Je suis une femme! »« Je suis un homme »,« Ce sera une froide surprise pour les fraus »,« Mon chapeau! »,« Est-ce ce que tu veux? Plus de bombardements? »Et« Peut-être qu’il y avait autre chose que les femmes et les hommes pouvaient faire en dehors des bombes et des combats. Et j’étais sur le point de le découvrir. »

Évaluation: 6.5 / 10.0

**

**

Choses à surveiller

–Dead by Dawn: Ce nouveau film d’horreur à petit budget se révèle sérieusement foutu, au moins en termes de son intrigue. Il s’agit d’un gars avec des problèmes mentaux (il est suicidaire ou quelque chose comme ça) qui doit protéger une femme d’un gang de sadiques sexuels, et l’un des sadiques est la star de l’horreur moderne Jamie Bernadette. Et c’est intéressant parce que Bernadette a joué dans la suite I Spit on Your Grave (la suite du film original, pas une suite du remake). Vaut vraiment une location. Et le titre? Il a été utilisé à quelques reprises et a été utilisé comme sous-titre d’Evil Dead II mais, vraiment, vous ne pouvez jamais vous tromper avec ce titre. Vous ne pouvez pas. Cela semble juste de très mauvais augure.

–Camp Cold Brook: Ce thriller d’horreur à petit budget nous vient des braves gens de Shout! Factory / Scream Factory et le Shout! Tenue des studios, donc vous savez que vous obtenez une présentation vidéo maison de premier ordre, que le film soit bon ou non. Cependant, d’après la bande-annonce, le casting (Chad Michael Murray et les icônes d’horreur modernes Danielle Harris et Courtney Gains sont les stars), et le nom de Joe Dante y est impliqué, vous devez croire que c’est probablement un très bon film. Je ne peux pas dire que je suis enthousiasmé par l’intrigue (une équipe de recherche paranormale décide d’aller dans un camp d’été abandonné pour enquêter sur la merde, puis une mauvaise merde commence à se produire parce que ne le ferait pas?) Mais, encore une fois, elle a assez de bien des trucs enfouis dans son ADN pour que je lui donne un coup de feu.

–Echoes of Fear: J’ai vu ça au Festival du film fantastique de Buffalo Dreams 2019 et, merde, c’est un putain de film effrayant. Maintenant, généralement, je trouve les films fantômes boiteux comme l’enfer parce que les fantômes sont des conneries. Et si vous en avez vu suffisamment, vous pouvez voir toutes les alertes de saut à un kilomètre. Echoes of Fear est différent. Les sauts de peur sortent de nulle part et quand ils se produisent, vous sautez. Et le fantôme? Le fantôme de film le plus effrayant que j’ai jamais vu. Lorsque ce fantôme apparaît, cela vous effraiera. Je suis content d’avoir pu voir ça dans une vraie salle de cinéma, et je veux vraiment voir comment le fantôme joue sur un écran plus petit. Je parie que ça botte toujours le cul. Vous devez voir ce film. Absolument.

**

**

America 3000

Chuck Wagner– Korvis

Laurene Landon– Vena

William Wallace– Gruss

Sue Giosa– Morha

Victoria Barrett– Lakella

Galyn Gorg– Lynka

Steve Malovic– Aargh l’Affreux

(consultez le reste du casting ici

Dirigé par David Engelbach

Scénario de David Engelbach

Distribué par The Cannon Group, Inc., Viacom, MGM Home Entertainment et Shout! Usine.

Classé PG-13 pour violence et bref contenu sexuel

Durée– 92 minutes

Achetez-le ici