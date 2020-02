La colonne gratuite B-Movie: Attrition

Bonjour à tous, et bienvenue encore une fois dans la chronique de critique de films internets qui n’a jamais envisagé de porter un fedora parce que, vraiment, je ne pense pas que je pourrais retirer le look sans avoir l’air ridicule, The Freeous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante-deux, je jette un coup d’œil au film d’action sur les arts martiaux à petit budget bizarre Attrition, qui a d’abord fait ses débuts sur quelque chose appelé 365 Flix en 2018, je pense, puis a frappé la vidéo à la maison dans Amérique du Nord en août 2019.

Usure

Au début, Attrition ressemble à un autre film d’action à petit budget de la star de l’action Steven Seagal où il joue une sorte d’ex-opérateur des Forces spéciales / CIA qui doit rassembler une équipe de collègues pour faire quelque chose, comme tuer des méchants et / ou arrêter une sorte de régime criminel international. Et bien que tout cela se produise dans le film, ce n’est pas l’objectif réel d’Attrition. L’attrition est plutôt une méditation sur les arts martiaux ou, du moins, ce que Steven Seagal pense des arts martiaux. Attrition est en quelque sorte un projet de rêve pour Seagal, car il a produit le film, écrit le scénario, y joue les stars et, à un moment donné, a apparemment pensé à la réalisation (Seagal a plutôt engagé le réalisateur français Mathieu Weschler pour diriger le film). Il a un ton étrange, un rythme inhabituel et est, à bien des égards, la meilleure performance de Seagal depuis des années (il est clairement plus engagé dans ce projet que beaucoup de ses films récents). C’est presque un film d’art, ou aussi proche d’un film d’art qu’un gars comme Seagal va jamais faire. Je suppose que la bizarrerie globale est la raison pour laquelle Attrition peut actuellement être trouvée dans le bac DVD de liquidation chez Walmarts à travers le pays. L’attrition n’est tout simplement pas le genre habituel d’effort de Steven Seagal. Cela joue comme quelque chose de tout à fait différent.

Attrition a Seagal comme Ax, un ancien opérateur des Forces spéciales américaines qui, après une mission particulièrement déchirante et violente où son équipe ne parvient pas à sauver une femme kidnappée (que vous devez assumer est politiquement importante ou quelque chose), décide de cesser d’être un opérateur et va prier Bouddha dans une grotte quelque part. Trois ans s’écoulent et nous découvrons qu’Ax a pris sa retraite dans un village reculé de Thaïlande où il est devenu médecin en quelque sorte (quand il était dans les Forces spéciales, il était médecin). Et quand il n’aide pas les gens avec leurs blessures et leurs maux et ainsi de suite, il écrit des trucs à la plume et à l’encre, et quand il ne le fait pas, il pratique ses techniques d’arts martiaux et, probablement, prie et chie. Le peuple Ax est le plus proche pour inclure sa femme aide San (Bayra Bela) et homme d’affaires local (il possède une boîte de nuit, je pense), Chen Man (Siu-Wong Fan). Axe fait référence à Chen comme son frère à plusieurs reprises car ils ont tous deux appris / pratiqué le kung-fu sous le même maître (nous les voyons s’entraîner avec un bâton et des couteaux doubles et faire une sorte d’exercice spirituel de kung-fu avec un papillon). C’est une vie assez simple maintenant pour Axe. C’est comme il le veut. C’est la façon dont il pense qu’il doit vivre maintenant qu’il est hors des Forces Spéciales.

Maintenant, alors qu’Ax vit sa vie paisible en aidant les gens et ainsi de suite, une jeune femme nommée Tara (Ting Sue) est capturée par Qmom (Kang Yu), un cerveau criminel local spécialisé dans la traite des êtres humains. Qmom n’est pas intéressée par Tara, car il pense qu’il gagnera beaucoup d’argent avec elle en tant que prostituée. Au lieu de cela, il veut Tara en raison des capacités spéciales et surnaturelles qu’il pense qu’elle possède. Qmom n’a peur de personne ou de quoi que ce soit, sauf Tara. Dire qu’il est mal à l’aise avec elle serait un énorme euphémisme. Après la capture de Tara, son père va demander de l’aide à Axe. Au début, Ax ne veut pas s’impliquer, car il devrait redevenir la personne qu’il a laissée derrière lui lorsqu’il a cessé d’être un opérateur des Forces spéciales. Mais Axe réfléchit ensuite à ce qu’on lui demande de faire et au monde entier et décide qu’il doit redevenir son ancien moi. Axe accepte donc de sauver Tara de Qmom puis rassemble son ancienne équipe. Une fois qu’ils seront tous ensemble, ils créeront un plan pour sauver Tara et détruire toutes les entreprises de Qmom. Axe et son équipe réussiront-ils?

Avec le déroulement de la première heure d’Attrition, je ne m’attendais pas du tout à ce que “Axe assemble son ancienne équipe des Forces Spéciales”. Je pensais qu’Axe finirait par s’en prendre à Qmom et sauverait Tara et, peut-être, amènerait Chen comme son acolyte (ou peut-être que Chen se révélerait être le “partenaire commercial” de Qmom parce que ce genre de chose se produit tout le temps dans les films d’action ). Mais retrouver son équipe? Pourquoi a-t-il même besoin d’une équipe? Pourquoi Ax, en tant que maître de kung-fu, ne fait-il pas tout ce sauvetage lui-même? C’est ce que j’attendais à voir. Et puisque le véritable «rassemblement de l’équipe» ne se produit pas avant les trente dernières minutes, ce n’était clairement pas une priorité et, je suppose, a été ajouté au script à une date ultérieure parce que c’est ce que fait Seagal maintenant. Est-ce que la partie d’équipe de l’histoire gâche le film? Non, mais en même temps, cela ne correspond pas vraiment au reste du film non plus.

Alors pourquoi faire le truc de l’équipe en premier lieu? Encore une fois, je suppose qu’il a été ajouté parce que c’est ce que fait Seagal maintenant dans chaque nouveau film dans lequel il est, et cela contribue également à rendre le film un peu plus conventionnel. Si le film s’était poursuivi avec seulement Axe et Chen supprimant les opérations de Qmom et sauvant Tara, cela n’aurait pas semblé plausible. Quand Axe et son équipe entrent dans le club de Qmom, nous voyons Axe utiliser une mitrailleuse pour abattre plusieurs méchants. Cela serait-il arrivé si Axe était simplement un maître de kung-fu? Probablement pas. Et qu’est-ce qu’un nouveau film de Steven Seagal sans lui, ou quelqu’un d’autre affilié à Seagal, tondant des méchants avec un fusil automatique? Il y a aussi un peu où l’une des équipes d’Axe tue des méchants avec un fusil de sniper. Cela ne serait certainement pas arrivé dans un film complet sur le kung-fu, mais c’est quelque chose qui se produit assez souvent maintenant dans les nouveaux films Seagal. Des compromis ont donc été clairement faits.

Mais ces compromis auraient-ils dû être faits? Non. L’attrition aurait été plus satisfaisante si la hache de Seagal avait été un équipage de destruction d’un homme qui utilise les principes du kung-fu et des arts martiaux pour sauver Tara. C’est dans cette direction que le film semblait aller. Ce n’est peut-être pas réaliste, surtout si vous considérez qu’Ax se bat contre un trafiquant d’êtres humains, un problème très réel du «monde réel», mais qu’Axe le ferait tout seul aurait été plus logique.

En ce qui concerne cette première heure, il est étrange de voir Seagal pas habillé à neuf, de fumer un cigare et de parler sans cesse d’une voix basse et douce quel que soit l’enfer de l’intrigue du film. La hache de Seagal porte des vêtements d’arts martiaux asiatiques pour presque tout le film et vous pouvez réellement entendre son dialogue, dont aucun n’est doublé avec la voix d’un autre acteur. Et Axe de Seagal est de loin le personnage le plus positif qu’il ait joué dans sa carrière jusqu’à présent. Axe est en fait un gars sympa. À quelle fréquence cela se produit-il dans un film de Steven Seagal? Il y a des moments réels dans le film où Seagal ne dégage pas ce sentiment de danger pour lequel nous le connaissons tous. C’est fou.

Les aspects surnaturels de l’histoire sont principalement traités par des séquences de rêves surréalistes et, merde, ils sont étranges comme l’enfer. Quant à Tara, Ting Sue projette une sorte de lueur constante qui la distingue des autres personnages du film. Vous n’auriez pas besoin de voir les séquences de rêve d’Axe ou aucun des autres personnages, comme Qmom, ne parlerait des capacités surnaturelles potentielles de Tara pour soupçonner qu’elle a des capacités que personne d’autre ne possède.

Les séquences d’arts martiaux ne sont pas aussi croustillantes que vous vous attendez à ce qu’elles soient. On pourrait presque les appeler beaux à regarder. Et les combats au corps à corps de Seagal sont différents à la fois dans leur apparence et dans leur ressenti. Seagal semble également être dans la plupart d’entre eux. Oh, bien sûr, les séquences corps à corps plus rapides utilisent un double cascadeur évident, mais il semble que Seagal était présent, à huis clos, pour la plupart des combats. Son petit combat à l’épée à la fin du film est également assez cool. La séquence de boîte de nuit est la seule séquence d’action vraiment méchante du film, et même cette méchanceté n’est pas aussi méchante qu’elle aurait pu l’être.

Seagal est excellent comme Ax. Comme je l’ai dit plus tôt, il est clairement engagé dans ce rôle et dans ce film et donne l’une des meilleures performances de sa carrière. Seagal apparaît différemment que dans ses films récents et c’est choquant de voir ce qu’il peut faire en tant qu’acteur quand il est motivé. Je tiens également à féliciter Seagal de ne pas avoir inclus une scène dans le film où il a un sexe d’enfer effrayant avec une femme beaucoup plus jeune. Je pensais vraiment que nous allions voir ça ici. J’espère qu’il ne fera plus jamais une scène comme ça.

Siu-Wong Fan fait un excellent travail en tant que Chen Man, «frère» d’Axe et honnête homme d’affaires local. Il a une réelle chimie de copain avec Seagal et son égal en termes de charisme à l’écran. Siu-Wong Fan est également formidable dans ses multiples séquences de combat, mais qu’attendez-vous de Riki-Oh Saiga? Exactement.

Kang Yu est exceptionnellement méchant en tant que patron du crime Qmom. La façon dont il traite ses hommes de main est précisément ce que vous attendez d’un morceau de merde comme Qmom. Mais quand vous regardez à quel point il est étrange avec Tara et que vous voyez la peur dans ses yeux, vous avez l’impression que sa méchanceté globale pourrait être une surcompensation parce qu’il a peur de Tara. Vous penseriez qu’un morceau de merde trafiquant d’êtres humains ne montrerait pas une telle peur.

Ting Sue, comme je l’ai dit plus tôt, est incroyable en tant que Tara. Elle a juste une lueur à son sujet que vous ne pouvez pas simuler. Imdb montre que Sue n’a que cinq crédits dans sa carrière et Attrition est son deuxième crédit. Elle a besoin de travailler plus, elle le fait vraiment.

Quant aux membres de l’équipe d’Axe, personne ne se démarque vraiment car ils n’ont pas beaucoup de temps d’écran. La plupart de leurs noms sont plutôt cool, comme le nom de Rudy Youngblood (Infidel), le nom de James P. Bennett (Scarecrow) et le nom de Sergey Badyuk (Hollywood). Ils sonnent comme des noms de code, non?

L’attrition se termine par un discours passionné de Seagal’s Axe sur la vérité des arts martiaux, la sagesse des anciens maîtres et comment le monde a oublié cette sagesse. Cela ressemble presque à son grand discours environnemental à la fin de On Deadly Ground. Et vous pouvez dire que c’est incroyablement sincère parce que c’est juste quelque chose que vous ne voyez pas de lui dans ses autres films. Il sera intéressant de voir si Seagal aura la chance de refaire ce genre de discours dans un futur film. Je veux dire, il a probablement un autre scénario de projet passionné ou une idée qu’il veut faire. Saura-t-il jamais le faire?

Attrition est un bon film d’action étrange à petit budget de la star Steven Seagal. C’est très différent de tout ce qu’il a fait récemment. Cela vaut la peine de voir simplement pour ça.

Alors, voyez Attrition. Voir, voir, voir.

Cadavres: Plus de 20

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Oui. Certains sont plutôt attrayants, d’autres non.

Doobage: Une séquence de titres d’ouverture assez cool, des conneries de l’équipe Special Ops, un échange de coups de feu, un coup de tête méchant, un cadavre nu, une grotte secrète quelque part, priant Bouddha, parler de la traite des êtres humains, du trafic d’animaux et du trafic de drogue, balayage du sol, l’acupuncture, la pratique des arts martiaux, un concours de combat, des conneries de papillons, de multiples rêves étranges et surréalistes, une séquence de baise bizarre où nous voyons un cadavre être traité puis jeté dans un broyeur mais tout se fait à l’envers, un coup de poing sanglant vicieux à le visage, le lavage des mains sanglant, un combat à mort sous la pluie, une tentative d’enlèvement, de la poussière colorée au visage, une tentative de suicide, des rêves plus surréalistes, la nudité, un combat dans les bois, une merde de boîte de nuit, un cadavre tombe sur un voiture, réunion de maître, réunion d’équipe, combat à l’intérieur d’un magasin de médecine chinoise, brève action lesbienne chaude, ville de punch cardiaque, décapants, conneries de tireur d’élite, jeu de balle, coups de tête multiples, un pistolet caché dans les toilettes, explosion de mitrailleuse à la tête , mitrailleuse sérieuse hooey , battre un arbre, tentative d’étranglement, casse du cou, combat de couteaux contre haches, hache à l’épaule, combat à l’épée cool, retrait sanglant des bras, discours sur la sagesse perdue et le blues.

Kim Richards? : Aucun.

Gratuit: Steven Seagal, Steven Seagal dirigeant une sorte d’équipe des Forces Spéciales, un plaidoyer pour la non-violence, Steven Seagal baissant les cheveux, Steven Seagal traînant dans une grotte et priant Bouddha, Steven Seagal écrivant à la plume et à l’encre, Steven Seagal vivant dans la jungle, Steven Seagal faisant de l’acupuncture, buvant du thé, Steven Seagal avec un papillon sur le bras, une carte de visite, un enfant muet, l’alimentation du poisson, une formation de sac lourd, Steven Seagal portant un chapeau blanc, une spiritualité bizarre, Steven Seagal empêchant un gars qui se suicide, Steven Seagal dormant, Steven Seagal ayant des rêves surréalistes, Steven Seagal enfilant ses pantoufles, Steven Seagal réunissant une équipe, une boîte de haches, un coup de poing qui souffle des bougies, Steven Seagal parlant de chiens, Steven Seagal prononçant un discours sur la perte de la sagesse des anciens maîtres, et Steven Seagal chantant le blues au générique de fin.

Meilleures lignes: «La guerre doit être menée de l’intérieur», «Comment combattez-vous le mal quand le monde entier a perdu son chemin?», «Bonjour, frère», «Frère, non seulement vous êtes habile dans les arts martiaux, mais vous avez un bon cœur, “” Hé, gamin, comment t’appelles-tu? “” J’aime bien piler la viande avant de la faire cuire “,” Ta prière arrive. Ce n’est pas une prière. C’est une malédiction. “” Je vais vous donner votre duel. Je vous permettrai de vivre. Mais je vous garantis que vous ne serez plus jamais aussi stupide. “” Si vous voulez être mon élève, que ce soit votre première leçon, “” N’ayez pas peur. Pourtant, “” S’il te plait, frère, ce n’est pas la réponse, “” Tara, il y a quelque chose de magique dans tes yeux, “” Si ton cœur est si sombre, pourquoi tes murs sont-ils si blancs?, “” Souviens-toi, tu ne fuyez, pas dans cette vie, “” Sait-elle que j’ai tué le vieil homme? “” Mort par mille coupures. Je vois que vous les gardez très pointus. “” Il n’y a jamais de pizzaiolo quand vous en avez besoin, non? “” Seulement trois d’entre nous? “” Comment va le business de la musique? Fini de chier quand Motown a fermé, “” Pour ce que ça vaut, notre cause est juste et nous sommes justes, “” Tu étais un connard alors, et tu es un connard maintenant, “” Au secours! Arrête de te battre! “” Du feu et du bois “,” Je peux voir le mal que tu as commis “,” Tu aimes jouer aux jeux de cartes? “,” Frère, va aider les autres “et” Kung fu n’est tout simplement pas pour les chinois. C’est pour tout le monde. ”

Évaluation: 8.5 / 10.0

Choses à surveiller

–Traqué: Ce film d’action de science-fiction britannique à petit budget concerne une femme badass qui finit coincée dans une usine abandonnée entourée de drones et elle est pourchassée par un gars qui est en quelque sorte invisible. La bande-annonce est assez cool, et j’aime la prémisse, bien que tout ce qui est «invisible» semble bizarre. Comment quelqu’un peut-il faire ça? Je veux vraiment vérifier cela, juste pour voir comment cet aspect de l’histoire est géré. Quelqu’un au Royaume-Uni voit ça?

–Hanoukka: Ceci est une sorte de film d’horreur à petit budget qui est connu dans le fandom d’horreur comme l’un des derniers films de Sid Haig maintenant tardif mais toujours génial. Apparemment, le film comprend également Caroline Williams, P.J. Soles, Charles Fleischer et Dick Miller, également en retard mais toujours excellent. Je ne pensais pas que cela sortirait avant la fin de l’année, mais il semble que ce soit maintenant. Ça n’a pas l’air mal, alors pourquoi ne pas essayer? Semble très louable. Quelqu’un a vu ça?

–My Bloody Valentine Collector’s Edition: Cette nouvelle édition collector nous vient des braves gens de Shout! L’usine et l’empreinte Scream Factory de l’entreprise, et il semble qu’elle soit super remplie de fonctionnalités spéciales, nouvelles et anciennes (Lionsgate a sorti un DVD il y a plusieurs années mais cette édition est épuisée). Le plus gros tirage de ce Blu-ray, cependant, est la coupe non évaluée du film, qui a été nettoyée et, comme je l’ai entendu, a l’air incroyable. Je suis toujours surpris que ce film n’ait jamais généré sa propre franchise (diable, le remake n’a pas généré de franchise non plus). Si vous êtes un fan du film, c’est un Blu-ray incontournable, et c’est certainement quelque chose que je veux posséder. Découvrez ma critique du film ici, puis prenez ce nouveau Blu-ray.

Prochain numéro: Model Hunger réalisé par Debbie Rochon!

Usure

Steven Seagal– Hache

Siu-Wong Fan– Chen Man

Kang Yu– Qmom

Ting Sue– Tara

Rudy Youngblood– Infidèle

Kat Ingkarat– Yinying

James P. Bennett– Épouvantail

Bayra Bela– San

Sergey Badyuk– Hollywood

Cha-Lee Yoon– Black Claw Ma

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Mathieu Weschler

Scénario de Steven Seagal

Distribué par 365 Flix et Echo Bridge Home Entertainment

Classé R pour violence sanglante, nudité / sexualité et certains contenus de drogue

Durée– 85 minutes

Achetez-le ici ou rendez-vous dans votre Walmart local. Le film sera dans le bac de dédouanement.