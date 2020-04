La colonne gratuite B-Movie: Land of Doom

The Freeous B-Movie Column Issue # 553: Land of Doom

Avril post-apocalyptique: semaine 5

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films d’Internet qui pense que la possession d’une arbalète dans la friche post-apocalyptique en vaudrait la peine, à moins que ce ne soit l’une de ces arbalètes spécialisées qui nécessite un type de flèche très spécifique à utiliser parce que c’est le putain de après l’apocalypse et où diable vais-je trouver ces flèches, The Freeous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, le numéro cinq cent cinquante-trois, Post-Apocalyptic April se termine par le film d’action de science-fiction post-apocalyptique Land of Doom, qui, selon Wikipedia, a été publié en Amérique du Nord au début de janvier 1986.

Land of Doom

Land of Doom, réalisé par Peter Maris, est un film d’action de science-fiction post-apocalyptique à petit budget assez boiteux. Bien qu’il possède tous les éléments nécessaires pour être un film d’action de science-fiction post-apocalyptique à petit budget potentiellement bon, il ne se rassemble jamais vraiment et passe simplement par les motions. Cela commence fort, mais lorsque l’intrigue principale se met en marche, le film se contente d’aller nulle part. Les performances sont également assez terribles.

Land of Doom met en vedette Deborah Rennard dans le rôle d’Harmony, une femme badass dans un avenir post-apocalyptique qui, après avoir échappé à une mort certaine lorsque les Raiders malveillants détruisent son village, se dirige vers la post-apocalypse comme une sorte de guerrière solitaire. Armée de son sac à dos et de son arbalète, elle entend repousser tous les ennemis qu’elle rencontre et survivre. Un jour, Harmony rencontre Anderson (Garrick Dowhen), un homme grièvement blessé qui a apparemment attaqué les Raiders par lui-même et lui a donné des coups de pied dans le cul (enfin, il a donné un coup de pied dans le cul et s’est fait botter le cul en même temps). Contre son meilleur jugement, Harmony décide d’aider Anderson et lui permet de l’accompagner dans les badlands. Alors qu’ils parcourent le désert et combattent diverses bandes de maraudeurs et autres joyeusetés, Harmony et Anderson développent une sorte d’amitié. Elle préfèrerait de beaucoup être seule, mais, en même temps, Harmony a aussi le sentiment qu’il est sage d’avoir des amis et d’aider, si possible, dans les friches. Harmony est également curieuse de ce genre d’utopie qu’Anderson prétend connaître, un endroit où la société tente de se reconstruire. Elle ne croit pas vraiment que cela existe, mais elle est aussi assez intelligente pour savoir qu’elle pourrait se tromper. Il pourrait vraiment y avoir une nouvelle civilisation quelque part. Si tel est le cas, pourquoi ne pas essayer d’y participer?

Maintenant, pendant que tout cela se passe, les Raiders, dirigés par le bizarre Slater (Daniel Radell), veulent trouver Anderson et le tuer. Anderson était membre des Raiders à un moment donné, mais il est tombé en disgrâce avec le groupe quand il est allé contre Slater et ses plans pour tuer tout le monde et tout ce qui n’est pas un Raider et gouverner ce qui reste du monde. Anderson a pensé qu’il était plus sage de travailler avec les gens et d’essayer de construire un nouveau monde, une nouvelle civilisation, donc il y a eu un combat entre les deux. Après qu’Anderson ait échappé au QG Raiders, qui est essentiellement une grotte quelque part, Slater a envoyé son meilleur homme de main Purvis (Frank Garret) après lui. Et quand Harmony rencontre Anderson, elle voit les conséquences d’une confrontation Purvis / Anderson. Anderson a tué tous les Raider sauf Purvis et, comme je l’ai dit, Anderson s’est fait botter le cul parce qu’il n’est qu’un seul homme. Anderson peut être un combattant, un tueur et un botteur de cul qualifié, mais un seul homme ne peut effacer tant d’armées avant que les chiffres ne le rattrapent.

Harmony et Anderson sillonnent donc les friches tandis que Purvis et les Raiders les recherchent. Harmony et Anderson rencontrent des cannibales bizarres (cela aurait pu être une séquence impressionnante et dégoûtante car ils ne découvrent le cannibalisme que juste avant qu’ils ne soient servis du ragoût de boeuf, mais cela continue éternellement ), rencontrez une bande de victimes de la peste (il y a une sorte de maladie que vous pouvez attraper), et ils rencontrent un gars qui est attaqué par des chiens pour une raison quelconque (je crois que c’est Akut Duz, qui joue un gars nommé Orland ). Il existe également des mutants nains nains qui ressemblent aux jawas de Star Wars et qui se terminent.

Harmony et Anderson sont finalement capturés par Purvis et présentés à Slater comme trophées. Slater veut tuer Anderson et violer Harmony parce que c’est ce qu’un mec comme Slater fait dans la post-apocalypse. Slater ne parvient pas à faire ce qu’il veut faire, et Harmony et Anderson parviennent à s’échapper après qu’Orland se soit présenté avec un lance-flammes. Il y a une bataille finale et une bagarre, puis le film se termine. Y avait-il de l’espoir pour une suite? Pourquoi le réalisateur Maris n’a-t-il pas essayé de faire un bon premier film?

On ne nous dit jamais vraiment comment l’apocalypse s’est produite dans Land of Doom. Nous devons supposer qu’il y a eu une guerre nucléaire mondiale à un moment donné dans le passé, mais il n’a jamais été dit explicitement que c’est ce qui s’est produit. Le monde dans lequel les personnages existent est plutôt cool. Cela ressemble à beaucoup d’autres films post-apocalyptiques, mais les véhicules ont l’air bien, les costumes ont l’air “typiques” mais intéressants, et toute la peste est différente. C’est déjà assez grave de devoir affronter les maraudeurs et le désert et tout ça, mais vous devez aussi vous inquiéter d’un fléau potentiel? C’est foutu. Et il y a des cannibales là-bas! Cannibales! Ça baise, mec. Qui diable veut faire face à de la merde comme ça?

Mais le film ne fait rien avec tout ça. Le monde dans lequel le film existe est rempli de détails, oui, mais ils ne semblent pas avoir d’importance pour l’intrigue. Ce ne sont que des trucs qui peuvent interagir avec Harmony et Anderson à un moment donné. Parfois, ils interagissent avec elle, parfois non. Et puis il y a la présence des Raiders et toute la querelle avec Slater. Pourquoi les Raiders ne sont-ils pas plus présents dans le film? Pourquoi Purvis n’est-il pas plus dangereux? Merde, pourquoi Slater n’est-il pas plus dangereux que lui? Les Raiders sont la chose à laquelle Harmony et Anderson tentent d’échapper. Les Raiders sont censés être la principale menace à laquelle Harmony et Anderson doivent faire face. Mais les Raiders ne sont qu’une chose avec laquelle Harmony et Anderson interagissent de temps en temps. Ils ne représentent vraiment pas une grande menace. Je veux dire, ils sont une menace, mais s’ils sont censés être les principaux méchants, ils ne sont pas autorisés à être les principaux méchants. C’est quoi le problème avec ça?

Et quel est le manque de chimie entre Harmony et Anderson? Ils n’ont pas de chimie entre amis, de chimie romantique, de chimie du tout. Ils semblent juste être ensemble parce que c’est ce que le script appelle. Ils semblent à peine être amis. C’est étrange. Cela n’aide pas non plus que Rennard semble être vraiment dans son rôle et agisse son cul la plupart du temps, tandis que Dowhen semble être dans un état second la plupart du temps. Anderson est censé être une sorte de tueur de badass idéaliste à la voix douce, mais il est en fait l’un des guerriers post-apocalyptiques les moins crédibles de l’histoire du cinéma post-apocalyptique. Je ne crois pas une seconde qu’Anderson est l’un des meilleurs combattants des friches ou qu’il ait résisté à n’importe qui, en particulier à un gars comme Slater. Dowhen ressemble plus à un gars qui correspondait au costume et était assez bon marché pour être embauché, alors les producteurs l’ont embauché. Cette stratégie ne fonctionnera pas dans un film comme celui-ci.

En ce qui concerne les méchants, c’est à peu près la même chose. Daniel Radell est l’un des chefs de gang de maraudeurs post-apocalyptiques les moins convaincants que j’aie jamais vus. Qui diable suivrait ce gars? Et Frank Garret, en tant que sbire Purvis, est tout simplement horrible. C’est comme si ils avaient filmé ses séquences de répétition sur le plateau de tournage, puis ont décidé de simplement passer à autre chose parce qu’ils n’avaient pas assez de temps pour filmer la scène. Les méchants ont un look cool, oui, et leurs véhicules sont exactement ce que vous vous attendez à voir dans une friche post-apocalyptique, mais c’est tout. Slater est terrible, et Purvis est encore pire.

Et pourquoi Orland est-il dans le film? Orland est intéressant, oui, et Akut Duz semble tout donner, mais il n’y a aucune raison pour qu’il soit dans le film. Il peut manier un lance-flammes, mais, diable, pourquoi ne pas demander à Anderson de le faire? Un des héros principaux ne devrait-il pas utiliser un lance-flammes dans un film comme celui-ci?

Bien sûr qu’il le devrait.

Le film a également cette tendance étrange à se couper d’un flash de bouche de pistolet, et il y a des moments où il semble que personne ne fonctionne, mais que les corps tombent de toute façon. Qu’est-ce que c’est que ça? Ce serait une chose s’il y avait un motif «les armes à feu ne fonctionnent parfois pas dans la post-apocalypse parce que c’est la post-apocalypse, les pièces de rechange sont rares, et tout le monde fait du mieux qu’il peut avec ce dont il dispose» tout au long du motif le film, mais ça n’arrive pas. Il y a également des problèmes de son occasionnels avec les pistolets. Les armes à feu font-elles généralement du bruit avant qu’une balle ne sorte du canon?

Qu’est-ce qui fonctionne dans le film? La séquence d’ouverture des titres est impressionnante (le titre du film explose à l’écran). La bande sonore de Mark Governor est formidable, même lorsqu’elle est incroyablement inappropriée. Et l’apparence du film est plutôt bonne. Land of Doom ressemble définitivement à un film post-apocalyptique. Je souhaite juste que Deborah Rennard ait un meilleur film, car son personnage Harmony, seul, aurait probablement fonctionné.

Land of Doom n’est pas génial. Il a ses moments, mais il aurait pu et aurait dû être tellement mieux. Au mieux, Land of Doom est au mieux médiocre. Et c’est dommage. Land of Doom avait tellement de potentiel.

Ne voyez Land of Doom que si vous devez absolument le faire. Je ne sais pas pourquoi tu en aurais besoin mais, oui, ne le vois que si tu en ressens le besoin. Préparez-vous à être déçu.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Au moins 40.

Les explosions: Plusieurs, petits et grands. Les gros sont impressionnants.

Nudité?: Je ne pense pas, mais alors, vu où vous l’auriez probablement vu, cela aurait été horrible.

Doobage: Un thème d’ouverture inquiétant, un titre de film qui explose, le soleil flamboyant, des araignées étranges qui mangent apparemment de la chair humaine ou quelque chose, un raid de scape complet plein de violence, de multiples viols, des choses incendiées au hasard, des mutants bizarres. Plusieurs hommes en feu, une sorte de véhicule lance-flammes, des violeurs se battant pour une victime de viol, une destruction totale, la servitude de la place publique, des tirs de serpents, un convoi de groupe d’attaque, un violeur déchaîné, la servitude des arbres, des pierres à l’arrière et sur le côté de la tête, quelques-uns des hits rock les plus faibles de l’histoire du cinéma, plusieurs motos cool, plusieurs peste, côté des côtes au visage, cannibalisme hors écran, coups de pied, bol en métal au visage, plus de bondage, un cerveau humain dans un pot, plus d’attaques de maraudeurs, piétinement de la poitrine, plusieurs discussions philosophiques, une deuxième attaque de village, murs qui explosent, coups de pied multiples aux testicules, coups de poignard boiteux, maladresse homoérotique légère, motos explosives multiples, saleté sur le visage, accrochage à la tête, tentative de vol de carburant , en utilisant une brindille comme une arme, une attaque de serpent tueur, une tentative d’attaque de chien, un hooey à bicyclette, les héros se font capturer, plus de servitude, une menace de viol collectif, une attaque de lance-flammes, un boiteux comme une bagarre de baise, une hache aux doigts, sanglante l’enlèvement des doigts, une mitrailleuse qui a seulement occasionnellement un flash de bouche, une tanière explosive, des barils de pétrole qui explosent, un vol de véhicule, une attaque de roche qui tombe, une main métallique effrayante et la menace d’une suite.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: Exploser le titre du film, viol constant, “Tu as un joli nom”, arbalète hooey, cannibalisme, discussions philosophiques multiples, un méchant qui porte une sorte de masque de cuir, des serpents tueurs, un gars qui a un chiot pour une raison quelconque, cagoulé des nains mutants qui ressemblent en quelque sorte à des jawas, mais pour des raisons juridiques, ils ne peuvent pas être des jawas, des mitrailleuses qui n’ont que rarement des éclairs de bouche, la menace d’une suite et une chanson de clôture qui semble s’appeler «Land of Doom», ce qui fait sens puisque c’est le nom du film.

Meilleures lignes: «Je ne sais pas comment la guerre finale a commencé. Peu importe. Tout ce qui compte maintenant, c’est la survie. »« Je suis blessé. S’il vous plaît, aidez-moi. »« Je voyage seul. Je n’ai pas besoin d’un estropié pour me ralentir. “” Un de ces jours, je vais lui couper les couilles et le nourrir aux chiens, “” Ne me touche pas! Ne me touchez jamais! “” Vous essayez encore une chose stupide comme ça, con, ce sera votre fin. Vous avez compris?, “” Vous et moi allons passer un bon moment ce soir. Salope, “” Vous m’avez impliqué dans ça. J’aurais dû mieux savoir. »« Ugh, cela ressemble à un vrai ragoût de viande. Qu’y a-t-il? “” Vous vous glissez! Vous rampez! Je vais te chercher !, “” Ce n’est pas drôle! J’aurais pu te tuer! “” Nous le comprendrons un jour, n’est-ce pas? Quelle? La peste, “” Pourquoi est-ce comme ça? “” Sonofabitch c’est ce putain d’Anderson !, “” Qu’est-ce que tu fous? J’ai essayé de monter là-haut et je suis tombé. »« Salope sale »,« Dommage. J’avais de si bons plans pour vous. “” Cela fait longtemps que quelqu’un ne s’est pas soucié de moi “,” Je vais vous avoir écorché vif! “” Quelle porte? “” Montez aux vélos! “” Je suis content qu’ils soient de notre côté. Moi aussi »et« Oh, merde, c’est reparti. »

Évaluation: 5.0 / 10.0

**

**

Choses à surveiller

–Elvira: Maîtresse des ténèbres: Il s’agit de la comédie d’horreur classique mettant en vedette la légendaire animatrice d’horreur Elvia, son seul film où elle est la star, qui semble folle. Ce film est une huée du début à la fin; c’est drôle, c’est ridicule et c’est amusant. Les braves gens d’Arrow Films sont derrière cette sortie Blu-ray et elle est remplie de toutes sortes de fonctionnalités spéciales intéressantes. Le film est disponible sur vidéo domestique depuis des années, dans divers formats / éditions, mais je soupçonne, même sans le voir encore, que ce sera la version définitive de la vidéo domestique de ce film. Je veux dire, probablement. Qui sait à quoi ressemblera la vidéo personnelle dans quelques années? Il peut même ne pas exister.

–Briser: Les braves gens de Shout! Factory est derrière ce Blu-ray, donc, comme je le dis toujours quand il s’agit de Shout! Factory, même s’il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités spéciales sur le disque, sa présentation visuelle sera phénoménale. Ce Blu-ray a quelques fonctionnalités spéciales intéressantes, y compris une piste de commentaires audio avec le co-réalisateur non crédité Monte Hellman et la star Stuart Whitman, donc ce sera cool. Je n’ai jamais entendu parler de ce film, mais, d’après ce que j’ai lu à ce sujet, c’est une coproduction entre Hammer Films et les Shaw Brothers de Hong Kong, c’est une sorte de film d’action sur un assassin / tueur à gages mortel, et c’est le dernier film que Peter Cushing a fait pour Hammer, donc avant même de le voir, il y a de la fraîcheur sur tout ça. Et comment pouvez-vous vous tromper avec un titre comme Shatter? Je veux vraiment voir ça.

–Infection: Il s’agit apparemment d’un nouveau film de zombies à petit budget du Venezuela, un pays dont vous ne voyez pas beaucoup de films de zombies. Basé uniquement sur la bande-annonce, cela ne ressemble vraiment à rien de nouveau, comme, merde, combien de films de zombies à petit budget y a-t-il eu au cours des cinq dernières années? Pourtant, le fait que ce soit du Venezuela est un match nul parce que, encore une fois, combien de films pouvons-nous voir du Venezuela? Combien de films de zombies voyons-nous du Venezuela? Vaut vraiment une location.

**

**

**

Land of Doom

Deborah Rennard– Harmonie

Garrick Dowhen– Anderson

Daniel Radell– Slater

Frank Garret– Purvis

Richard Allen– Halsey

Akut Duz– Orland

(consultez le reste du casting ici

Réalisé par Peter Maris

Scénario de Craig Rand, basé sur un roman de Peter Kotis

Distribué par Vidéo Lightning, Avid Home Entertainment, MGM et Scorpion Releasing

Non classé

Durée– 87 minutes

Achetez-le ici