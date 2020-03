La colonne gratuite B-Movie: Leprechaun

The Freeous B-Movie Column Issue # 547: Leprechaun

Lutin

Leprechaun, écrit et réalisé par Mark Jones, met en vedette Warwick Davis dans le rôle de Lubdan, un lutin diabolique qui finit enfermé dans une caisse dans le sous-sol d’une ancienne ferme du Dakota du Nord après qu’un homme nommé Daniel O’Grady (Shay Duffin) se rend en Irlande et vole l’or de Lubdan. Tout en essayant de récupérer son or, Lubdan tue la femme d’O’Grady (Pamela Mant) et, en train d’essayer de faire la même chose avec Daniel, se retrouve dans la caisse, qui y est détenue via la puissance d’un trèfle à quatre feuilles que Daniel met sur le dessus de la caisse. Lubdan passe dix ans dans cette caisse, incapable de partir à cause du trèfle à quatre feuilles. Il finit par sortir de la caisse quand Ozzie (Mark Holton), un homme à tout faire ayant une déficience intellectuelle, retire le trèfle de la caisse. Et quand il éclate, Lubdan veut savoir où diable est son or.

Maintenant, jusqu’à l’éclatement de Lubdan, personne à la ferme O’Grady ne sait quoi que ce soit sur un lutin maléfique dans le sous-sol. Les gens qui louent la ferme, la jeune femme courageuse Tory Reding (Jennifer Aniston) et son père JD (John Sanderford), prévoient y passer l’été pour une raison quelconque (ils viennent de Los Angeles et passent leur été dans le Nord). Dakota). Et les trois travailleurs locaux embauchés pour aider à nettoyer la maison, Nathan (Ken Olandt), Alex (Robert Gorman) et Ozzie, sont juste là pour nettoyer l’endroit. Ils ne savent rien de l’histoire de la maison. Donc, quand Ozzie «rencontre» Lubdan et raconte à tout le monde ce qu’il a vu au sous-sol, personne ne le croit. Et, vraiment, pourquoi le croiraient-ils? Depuis quand les lutins sont-ils réels? Il ne faut pas longtemps, cependant, aux Redings et à tous les autres pour comprendre que quelque chose de mal se passe à la ferme O’Grady. Quelque chose de vraiment, vraiment mauvais.

Alors où diable est l’or de Lubdan? Alex et Ozzie l’ont. Le fait est qu’ils ne savent pas qu’ils ont de l’or de Lubdan, du moins au début. Lorsque Lubdan commence à les poursuivre et à les terroriser, Alex et Ozzie découvrent ce qui se passe vraiment et essaient de survivre. Les autres (J.D. finit à l’hôpital et ne fait pas vraiment partie de l’histoire principale) essaient aussi de survivre, mais ils ne croient certainement pas que ce qu’ils combattent et fuient est un lutin.

Un lutin? Encore une fois, depuis quand les lutins sont-ils réels?

La première moitié de Leprechaun est assez lente. Ce n’est pas ennuyeux mais ça bouge délibérément, parfois trop délibérément. C’est amusant d’apprendre à connaître Troy et son père et, dans une moindre mesure, Alex et Ozzie (Nathan est juste en quelque sorte là), mais ils ne sont pas aussi intéressants que Lubdan le lutin. Lorsque Lubdan est à l’écran, tuant des gens, terrorisant les gens et agissant comme des fous, le rythme du film s’accélère considérablement. La dernière moitié du film est essentiellement une grande scène de poursuite où Lubdan poursuit Tory, Nathan, Alex et Ozzie, à la recherche de son or et se pulvérisant en le faisant. Puisqu’il n’y a qu’une seule façon d’arrêter un lutin (un trèfle à quatre feuilles), tirer sur le petit salaud avec un fusil de chasse ne fait que le faire chier. Mais le tuer lui fait gagner du temps en groupe pour savoir quoi faire. Ils doivent juste accepter, à un moment donné, que ce qu’ils combattent vraiment est un putain de lutin.

La première moitié du film contient des parties intéressantes. La séquence d’ouverture où nous voyons Lubdan tenter de récupérer son or de Daniel O’Grady est brutale (ce que Lubdan fait à la femme de Daniel est foiré). Et les deux autres personnes que Lubdan finit par retirer, un propriétaire de prêteur sur gages qui tente d’authentifier l’or de Lubdan après que Alex le lui ait apporté, et un flic qui tente d’arrêter Lubdan pendant que Lubdan conduit un kart sur la route, fournissent beaucoup besoin d’excitation de compte de corps. Et le tout “Leprechaun conduisant un kart” est tellement génial que je suis choqué que personne n’en ait fait une figurine articulée. Je veux dire, qui ne voudrait pas qu’un Lubdan le lutin conduise une figurine de karting? L’absence d’un grand nombre de corps est surprenante. Pour une raison quelconque, je me souviens de beaucoup plus de morts dans ce film. Peut-être que je pense à l’une des suites?

Leprechaun est aussi bien plus drôle que je ne m’en souviens. Warwick Davis est responsable de la plupart des comédies du film, car il est brillamment hors du mur en tant que Lubdan, mais le reste du casting principal est souvent hilarant. Mark Holton et Robert Gorman forment un formidable duo de comédie (leurs allers-retours sont l’un des points forts du film. Et l’innocence de Holton crée des moments hilarants, comme quand il appelle le 911 et leur parle du lutin). Les différences culturelles entre Tory et Nathan fournissent de grands moments, comme lorsque Tory dit à Nathan qu’elle ne mange pas de viande pendant qu’il mange une grande assiette de pain de viande. Tory a toujours le culot pour lui (elle est tombée amoureuse de Nathan la seconde où elle le voit) mais elle ne peut tout simplement pas faire face à tout ce qui mange de la viande (regardez son visage dans le restaurant). Et Aniston est totalement engagée dans le rôle qu’elle joue et le film dans son ensemble. Dommage qu’aujourd’hui, elle semble se dérober au fait qu’elle soit dans ce film. Elle fait un sacré bon travail. Et, hé, tu dois commencer quelque part, non?

Mais le film appartient à Davis. C’est son émission, il est tout simplement brillant, et quand son Lubdan n’est pas là, vous voulez savoir où il est parce que vous voulez le voir faire plus de ravages. Seul un acteur aussi joyeusement impliqué que Davis semble être capable de tuer un gars avec un bâton de pogo et de le faire ressembler à une huée et demie. Et à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un monstre de cinéma avec un besoin de nettoyer et de réparer les chaussures? C’est ridicule, et pourtant Davis le fait fonctionner. Même avant de devenir une franchise avec Davis en tête, vous pouviez facilement voir Leprechaun comme le premier de nombreux. Il avait cette sensation.

Leprechaun est un véritable classique de la comédie d’horreur moderne. Si vous ne l’avez pas vu depuis un moment ou, enfin, jamais, vous devez le retrouver et le vérifier. C’est vraiment ce genre de film.

Voir Leprechaun. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Évaluation: 9.0 /10.0

**

**

**

