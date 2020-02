La colonne gratuite B-Movie: modèle faim

The Freeous B-Movie Column Issue # 543: Model Hunger

Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la chronique de critique de films internets qui n’a jamais rencontré personne, dans la vraie vie, nommée Reginald, The Freeous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante-trois, je jette un coup d’œil au film d’horreur à petit budget super baisé Model Hunger, qui a frappé une vidéo à la maison en juillet 2016 et est actuellement disponible pour regarder sur Tubi TV.

Modèle Hunger

Model Hunger, réalisé par la légendaire reine du cri Debbie Rochon dans ses débuts de réalisateur, est l’un des films d’horreur les plus foirés que j’ai vus depuis longtemps. Rempli de sanglant, de commentaires sociaux, d’humour noir de jais et d’une performance brillamment malade de la star Lynn Lowry, Model Hunger restera avec vous pendant longtemps après que ce soit fini. Si ça ne vous fait pas réfléchir, mec, ça vous fera sûrement flipper.

Lowry joue le rôle de Ginny Reilly, un ancien mannequin devenu tueur en série et cannibale qui aime éliminer ses frustrations de vie refoulées sur les jeunes femmes, les hommes et, vraiment, toute personne qu’elle décide mérite de mourir. Nous entendons les monologues internes complètement dérangés de Ginny où elle tente de justifier ses actes odieux, et il est évident dès le premier monologue que nous entendons que Ginny est complètement partie. Nous voyons, via flashback, qu’elle a été utilisée et maltraitée par l’industrie du mannequinat et le show-business en général et qu’elle veut maintenant sa revanche. Au lieu de se débarrasser de ses frustrations envers les personnes qui ont ruiné sa vie / rendu sa vie difficile, Ginny s’en prend au genre de personnes qui, selon elle, ont contribué, d’une certaine manière, au gâchis de sa vie. Jolies pom-pom girls adolescentes faisant une collecte de fonds de porte à porte? Tu ferais mieux de ne pas te montrer chez Ginny tout guilleret et mignon parce que Ginny ne va tout simplement pas “tolérer” ce genre de chose (elle sort deux de ces adolescents malchanceux). Vous ne devriez pas non plus être une jeune femme qui rêve de faire du show-business en faisant du stop à New York ou ailleurs, car Ginny viendra vous chercher et vous hachera, surtout si vous vous plaignez de la taille de vos propres cuisses (Ginny croit que sa carrière de mannequin a été ruinée parce qu’elle «n’était pas assez mince»). Et si vous êtes un homme qui est, eh bien, un homme, Ginny ne vous montrera aucune pitié parce que vous avez ruiné le monde (et vous vous attendez également à ce que les femmes soient quelque chose qu’elles ne peuvent pas être).

Alors que Ginny élimine les personnes qui, selon elle, le méritent, une femme en difficulté nommée Debbie (Tiffany Shepis) et son mari Sal (Carmine Capobianco) emménagent à côté. Dès que Debbie voit Ginny, elle soupçonne immédiatement que Ginny est en train de faire quelque chose de peu recommandable. Mais quoi? Debbie n’est pas sûre. Elle essaie d’expliquer ses problèmes avec Ginny à Sal mais Sal ne veut pas l’entendre. Il a l’impression que sa femme est juste paranoïaque. Pourquoi Debbie ne peut-elle pas simplement s’installer dans sa nouvelle maison et essayer de profiter de la vie?

Et quel est le problème avec Arnold Winters (Michael Thurber), le vieil homme voisin qui ne fait vraiment rien d’autre que regarder par la fenêtre et regarder ses voisins avec des jumelles? Que sait-il de Ginny et de ce qu’elle peut faire?

Et quel est le problème avec “Suzi’s Secret”, le programme de magasinage à domicile local qui propose plusieurs modèles de taille plus (Gerica Horn et l’immortelle Babette Bombshell) et une hôte (Suzi Lorraine) qui parle constamment de la façon dont les femmes doivent s’aimer? Pourquoi semble-t-il que tout le monde en ville regarde ce spectacle?

Ces multiples threads d’intrigue ne semblent pas avoir de rapport les uns avec les autres, du moins pendant la première heure. Tout interagit avec tout le reste, mais qu’est-ce qu’ils ont à voir les uns avec les autres? Comment tout cela se lie-t-il? Je ne dirai pas comment tout cela s’inscrit, mais je dirai que les vingt dernières minutes environ répondent à toutes vos questions et vous laissent vous interroger sur la façon dont la société en général traite les femmes. Je ne m’attendais pas à ça. Je pense que je m’attendais à plus d’un film d’horreur simple qui ne s’appuyait pas sur des commentaires sociaux dans la mesure où Model Hunger le fait réellement. Mais le réalisateur Rochon gère tout avec brio et met sur pied une expérience de visionnage de films vraiment formidable. Model Hunger est facilement l’un des meilleurs débuts de réalisateur que j’aie jamais vus.

Maintenant, Model Hunger est-il un film parfait? Non. Certaines scènes sont un peu trop sombres, et il y a parfois des problèmes de son avec certains dialogues, mais ce sont vraiment des problèmes mineurs. Rochon sait comment mobiliser ses ressources disponibles et tout faire fonctionner. Et Model Hunger fonctionne. Il a évidemment, au mieux, un budget modeste, mais Rochon tire plus de ce budget modeste que de nombreux films de studio hollywoodiens de leurs méga budgets. C’est presque comme si Rochon faisait des films comme celui-ci depuis des décennies en tant que réalisatrice et savait exactement ce qu’elle devait faire pour réaliser le film qu’elle voulait faire. Je ne sais pas si Rochon a l’intention de réaliser d’autres films (je semble me souvenir qu’elle prévoyait de réaliser quelque chose appelé Torment Road, mais je n’ai aucune idée de son statut en ce moment), mais elle a clairement un taper dessus. J’espère qu’elle en fera plus.

Model Hunger ne retient pas le sang et le sang. Aurait-il pu être encore plus gorier? Probablement. Mais la quantité de gore exposée devrait satisfaire le public intéressé par ce genre de chose. La séquence la plus méchante est un rapprochement entre Ginny retirant un morceau de chair de la cuisse d’une jeune femme puis le mangeant, ou la scène où Ginny coupe les doigts d’un homme de près. La scène de la cuisse est probablement plus méchante mais, demain, vais-je ressentir la même chose? C’est pourquoi c’est un coup sec, c’est vraiment ça.

Lynn Lowry donne une performance incroyable en tant que Ginny Reilly. De ses monologues intérieurs complètement dérangés à ses scènes où elle attaque sa proie, Lowry est absolument terrifiante. Drôle aussi. Vous avez le sentiment après sa première scène que Lowry s’amuse à jouer Ginny, et c’est toujours cool à voir (son enthousiasme évident pour la partie vient de l’écran). Lowry sait comment vous faire ressentir un moment de sympathie pour Ginny car elle a clairement eu plusieurs expériences de merde dans la profession de mannequin, mais elle commence alors à torturer et à tuer des gens et cette sympathie disparaît. Lowry se déplace sans effort entre la victime et le monstre et c’est une véritable beauté à voir. Ginny vous fera des cauchemars.

Tiffany Shepis est formidable comme Debbie, la femme que personne ne croit. Elle est mécontente de sa vie actuelle et elle n’arrive pas à comprendre comment se réparer. Elle ne voulait pas déménager dans une nouvelle ville, mais elle a dû le faire à cause du travail de son mari. Comment est-elle censée en tirer le meilleur parti? Quand elle se méfie de Ginny, cette suspicion / paranoïa lui donne une raison d’exister. Debbie est également aux prises avec un traumatisme depuis son enfance qui va vous briser le cœur parce que c’est tellement inutile. Pourquoi les gens sont-ils si terribles? Shepis est tellement génial ici. Hanté.

Michael Thurber est effrayant comme l’enfer comme Arnold Winters, le vieil homme voisin. Vous n’êtes jamais vraiment sûr de son accord, et lorsque vous découvrez de quoi il parle, il vous évite encore plus. Et quand vous ajoutez la scène de la masturbation, Jésus-Christ. Si Lynn Lowry ne vous fait pas de cauchemars, le «temps seul» d’Arnold le fera très certainement.

Et puis il y a Suzi Lorraine dans le rôle de Suzi, l’hôte de «Suzi’s Secret». Au début, Suzi se présente comme un bruit de fond, quelque chose qui se passe à la périphérie, mais vous devez faire attention à ce qu’elle dit tout au long du film, car c’est extrêmement important pour le message du film. Elle n’est pas seulement une folle dans une émission de magasinage à domicile qui mange de la pizza et ne parle de rien.

Model Hunger est un film d’horreur à petit budget que les fans de films d’horreur à petit budget, s’ils ne l’ont pas déjà vu, devraient. Ce n’est rien de moins qu’un classique moderne. C’est aussi l’un des films les plus foutus que vous verrez probablement dans votre vie. Si vous n’avez pas vu les débuts de la réalisation de Debbie Rochon, vous devez prendre le temps de le faire. C’est vraiment ce genre de film. Une vraie affaire doit voir.

Voir Model Hunger. Voir, voir, putain de le voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 8

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Oui. Ce n’est pas du tout attrayant.

Doobage: Un thème d’ouverture sympa par Harry Manfredini, entraînement de pom-pom girl au lycée, adolescents bouche bée, collecte de fonds de porte à porte, conscience de soi boob, thé drogué, attaque de batte de baseball, un rêve étrange, pilules, plusieurs ballons, marteau au dos de la tête, torture du sein, hooey de voiture, plusieurs doigts du milieu, un flash-back, une séance photo par un photographe avec un bouton de fièvre sur la bouche qui me rampe le bordel, harcèlement sexuel, plusieurs photos en noir et blanc, auto-stop hooey, tire le fer à la tête, torture, coup de poignard à la cuisse, enfonçant la peau de la cuisse dans la bouche d’une femme, sawzall a vu hooey, beignet manger, masturbation, le dîner le plus dégoûtant du monde, quelqu’un mangeant par inadvertance le dîner le plus dégoûtant du monde, barfing , conduite erratique, un pied dans une casserole, une autre attaque de baseball, mauvaise nouvelle, plus de bondage de bâillon de balle, étranglement, retrait des doigts sanglants, coupe de gorge, une discussion télévisée sur “Granny culotte”, un flashback de coupe de cheveux inquiétant, un papillon de nuit super chienne euh, rosiers hooey, hooey témoin de Jéhovah, une “discussion” hilarante sur les croyances religieuses, hooey fan de main, carnage sanglant, torture nue, élimination du clitoris, manger du clitoris, canne à l’arrière, une brève bagarre, le pouce aux yeux, marteau à la tête, et une fin choquante.

Kim Richards? : Aucun.

Gratuit: Michael Thurber, «Model Hunger» Magazine, un gars buvant dans une fiole, Lynn Lowry, Debbie Rochon mangeant un hamburger à la télévision, Suzi’s Secret, Lynn Lowry des voix off incroyablement dérangeantes, Lynn Lowry brandissant une batte de baseball, Tiffany Shepis, wind carillon sur le porche, bacon frire dans une poêle, Tiffany Shepis regardant TYV, plusieurs blagues sur les testicules, parler de chirurgie de réduction des cuisses, Michael O’Hear, Michael O’Hear en tant que flic, pieds sanglants, Michael Thurber se masturbant, Michael O ‘ Écoutez être dégoûté, le moulin à vent du jardin hooey, Lynn Lowry portant de la lingerie noire, des carottes coupées à la télévision, un téléphone à cadran et une fin choquante.

Meilleures lignes: «Jeune femme, tu surveilleras ta langue et tu récolteras plus d’argent que l’an dernier», «Amasser de l’argent? Quoi? »« Des déviants! Vous êtes tous des déviants! Chacun de vous! “” Il n’y a aucune raison de crier. Je peux vous entendre très bien, “” Plus comme un gros public féminin! “” Regardez ces jambes. Putain de brindilles pour les veaux. »« Quoi? J’ai besoin des clés, merde!, “” Qui aspire au milieu de la nuit, Sal? “” J’ai encore faim “” Eh bien, tu n’es pas si guillerette maintenant, es-tu igname, garce? “” Ces jumeaux méritent de mourir. Surtout le snotty, “” Alors, quand allons-nous tirer sur ma couverture?, “” Qu’est-ce que la beauté?, “” Regardez ça! Bon sang, j’ai dit regardez ça! “” Êtes-vous prêt pour votre gros plan? “” Que mangez-vous? “” Quel mari dévoué vous êtes “”, Sal est au travail. Mon mari au travail! N’est-ce pas? »« Maman est le patron »,« Pouvez-vous imaginer un monde sans mal? »,« Qu’est-ce que vous êtes? Trop bon pour mon thé et mes craquelins? »« À la gloire du Christ »,« Ce doivent être des écureuils »,« J’avais une paire de seins comme ça une fois »,« Je suppose qu’au 21e siècle, Darwin s’applique toujours » “Oh, putain, j’ai déjà tout entendu”, “Virginal est le meilleur” et “Putain de monstre!”

Évaluation: 10.0 / 10.0

**

La colonne B-Movie gratuite La page Facebook!

Veuillez vérifier et «aimer» La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite, qui est ici.

La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite! Ouais!

**

Choses à surveiller

–21 ponts: J’ai raté ce film d’action lors de sa sortie en salles en novembre dernier, mais j’ai vu plusieurs bandes-annonces pendant l’été / début de l’automne et je pensais que ça avait l’air plutôt bien. Oui, cela ressemblait à un genre générique, une sorte de film d’action de retour comme Hollywood le faisait dans le passé, mais j’aime ce genre de films. Je suis déçu que je n’ai pas fait plus d’effort pour le voir. Ça n’a pas bien marché au box-office, mais selon Wikipédia, le film a fait plus d’argent dans le monde qu’il n’en a coûté, alors peut-être que c’était rentable (ou pas un échec aussi grave qu’il aurait pu l’être. Je suppose que c’est dépend de la façon dont vous voulez le voir). Ce film trouvera-t-il un public plus large sur la vidéo domestique? Ce sera intéressant à voir. Chadwick Boseman, Black Panther lui-même, stars aux côtés de Sienna Miller, J.K. Simons et le grand Keith David.

–Troubler la paix: Le grand Guy Pearce joue dans ce film à petit budget sur un petit maréchal aux prises avec des problèmes de violence qui doit sauver sa ville d’un gang de motards qui prévoit de voler la banque de la ville ou une merde. Devon Sawa joue le chef du gang de motards. La bande-annonce ne rend pas le film si spécial, donc cela devrait être une location avant de l’acheter. J’espère que c’est vraiment cool parce que je peux totalement voir Pearce faire plus de ce genre de films à l’avenir. Je préfère de beaucoup qu’il ait la chance de faire une suite à Lock Out, mais cela ne se produira jamais, donc ce genre de film devra suffire. Et, bon sang, Pearce a été impliqué dans quelque chose appelé la série Jack Irish en Australie, qui est apparemment une série télévisée et un tas de téléfilms, alors, diable, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça ici en Amérique? Je suis pour ça.

–Manoir mortel: Les braves gens d’Arrow Video sont derrière cette sortie Blu-ray d’un film de slasher à petit budget qui est apparemment sorti en 1990. Elle a été réalisée par Joe Larraz, le même gars qui a fait Edge of the Axe, un autre film de slasher à petit budget qui Arrow Video est sorti il ​​y a quelques semaines. Le film a apparemment été tourné en Espagne. Jusqu’à présent, je n’avais jamais entendu parler de ce film auparavant et je ne trouve aucune information sur sa sortie sur VHS dans la journée. S’il a obtenu une sorte de sortie, je ne me souviens pas l’avoir vu dans les magasins de vidéos que j’ai fréquentés. Je ne sais pas si c’est bon ou non, mais Arrow Video propose toujours un produit superbe, et je suis sûr, sur la base de cela et quelles que soient les fonctionnalités spéciales de la version, que ce produit mérite d’être détenu. Quelqu’un a vu ça? Quelqu’un du tout? Quelqu’un l’a-t-il vu sous son autre nom, Savage Lust?

**

Prochain numéro: Robowar avec Reb Brown!

**

Découvrez ma visite de l’ensemble de Widow’s Point!

Lisez-le ici!

**

Entrevues les plus récentes

Steve Latshaw

Rick Hurst

Douglas Burke

Jeff Farley

Fred «Le marteau» Williamson

Nico Sentner

Everett Ray Aponte

Max Martini

Tom Huckabee

Jason Kellerman

David Tarleton

Roxy Shih

Jesse V. Johnson

Tamas Nadas (2)

Jesse Thomas Cook

Adam Seybold

Liv Collins

Bryan C. Winn

Jeffrey Combs

Ezra Tsegaye

Alexander Nevsky (4)

Sebastian Wolf

Dana Gould

Janet Varney

Richard Brake

Steven Lambert

Rolfe Kanefsky

Robert Donavan

Lukas Hassel

Jessica Morris

Daniel Roebuck (2)

Clint Carney

**

Suis moi sur Twitter!

**

Eh bien, je pense que ce sera tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Modèle Hunger

Lynn Lowry– Ginny Reilly

Tiffany Shepis– Debbie Lombardo

Michael Thurber– Arnold Winters

Carmine Capobianco– Sal Lombardo

Suzi Lorraine– Suzi’s Secret TV Show Host

Brian Fortune– Colin

Michael O’Hear– Officier Dan O’Leary

David Marancik– Officier Jason O’Bannon

Gerica Horn– Le modèle secret de Suzi

Babette Bombshell– Le modèle secret de Suzi

Bette Cassatt– Chloe

Lisa Dee– Missy

Samantha Hoy– Katie

Rachel Jane Conn– L’auto-stoppeur

Kayfee Williams– Mélanie

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Debbie Rochon

Scénario de James Mogart et Debbie Rochon

Distribué par Libération des yeux sauvages

Non classé

Durée– 84 minutes

Achetez-le ici ou consultez-le sur Tubi TV