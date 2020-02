La colonne gratuite B-Movie: Robowar

The Freeous B-Movie Column Issue # 544: Robowar

Bonjour à tous, et bienvenue encore une fois dans la colonne de critique de films internets qui n’a jamais été traquée par un robot tueur ou, bien, n’importe quel type de robot (du moins pour autant que je sache), la colonne gratuite B-Movie, et moi suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante-quatre, je jette un coup d’œil au film d’horreur d’action de science-fiction à petit budget brillamment fou Robowar, qui a été déchaîné dans le monde en 1988 et a récemment été publié sur DVD et Blu-ray via Severin Films fin juin 2019.

Robowar

D’une part, Robowar, réalisé par l’immortel Bruno Mattei sous son pseudonyme Vincent Dawn, est l’un de ces films d’horreur d’action de science-fiction à petit budget qui sont vraiment une série d’arnaques de films plus célèbres. Dans le cas de Robowar, c’est une arnaque flagrante et ouverte de Predator, Robocop, à peu près n’importe quel film Vietnam / “‘Namsploitation”, et, dans une certaine mesure, The Wraith (si vous regardez la combinaison robot du méchant, vous verrez les similitudes). D’un autre côté, Robowar est également l’un de ces films d’action à petit budget, boules jusqu’au mur, qui apparaissaient tout le temps sur les étagères des magasins de vidéos à l’époque où les magasins de vidéos étaient une chose. Bien sûr, Robowar n’a jamais reçu de sortie vidéo officielle en Amérique du Nord à la fin des années 1980 / début des années 1990, donc à moins que votre magasin de vidéos local n’ait des bootlegs de films qui n’ont jamais reçu de sortie officielle ou que vous fassiez partie de ces marchands de bandes, la plupart d’entre vous lire ceci en Amérique du Nord n’a probablement jamais vu Robowar. Si vous êtes un fan de films d’action d’horreur de science-fiction à petit budget, Robowar est un film que vous devez absolument voir. Absolument.

Robowar met en vedette le grand Reb Brown en tant que Major Murphy Black, le chef d’une équipe des Forces spéciales américaines, parfois connue sous le nom de Bad Ass Motherfuckers (BAM). L’équipe du major Black est appelée pour une mission super secrète en Amérique du Sud, bien que les détails de la mission soient classés jusqu’à ce qu’ils atteignent réellement le site sud-américain en question. Maintenant, le public sait pourquoi l’équipe du major Black a été activée; il y a un cyborg militaire super secret appelé Omega-1 qui est en liberté dans la jungle, et le gouvernement américain espère que l’équipe de Black pourra le capturer ou le tuer. Dans le cadre de la mission, l’équipe du Major Black sera accompagnée de Mascher (Mel Davidson), un scientifique du gouvernement sleazebag qui a aidé à créer l’Omega-1. On s’attend à ce que Mascher dise finalement à Black et à son équipe ce qu’ils font réellement en Amérique du Sud, bien que l’équipe de Black soit sceptique à ce sujet. En fait, ils sont sceptiques quant à l’ensemble de la mission. Mais alors ce sont des professionnels. Ils feront leur travail, quoi que ce soit.

Alors, l’équipe de Black arrive dans la jungle sud-américaine par bateau et commence à errer à travers les arbres et ainsi de suite. Il ne faut pas longtemps à l’équipe pour trouver une série de corps humains morts et fondus. On pense que les corps sont des rebelles locaux car les corps ont fondu des fusils à côté d’eux, mais personne ne sait exactement qui ou quoi ils sont. Et bien que Mascher sache clairement ce qui se passe, il ne dit toujours pas à l’équipe de Black quelle est la mission réelle. Et quelle est cette machine que Mascher a à sa ceinture?

Alors l’équipe de Black se promène encore un peu, et l’Omega-1 commence à les suivre. Quang (Max Laurel), le membre “Billy” / Sonny Landham de l’équipe Black, est le premier à sentir que quelque chose est dans la jungle et à les suivre, mais il n’est pas sûr de ce qui les suit. Après avoir erré un peu plus et affronté la blessure soudaine à la jambe d’un membre de l’équipe / «expert en arts martiaux» Sonny «Blood» Peel (Jim Gaines), l’équipe de Black tombe sur une bande de milices locales qui terrorise un groupe de médecins / travailleurs humanitaires / peu importe. Black sauve l’un des médecins, une femme nommée Virgin (Catherine Hickland), puis son équipe massacre la milice. Black s’entretient ensuite avec Virgin, découvre qu’elle est une travailleuse humanitaire, et Black décide de «modifier la mission» et d’aider les collègues et les patients de Virgin qui sont retenus en otages dans un village voisin. La nouvelle de ce «changement de mission» bouleverse Mascher car, eh bien, le sauvetage des œuvres d’aide n’est pas la mission, mais Black s’en fiche. Son équipe va arrêter toutes les atrocités qui se produisent dans ce village.

Alors l’équipe de Black frappe le village, tuant tous les miliciens qu’ils trouvent. Après plusieurs batailles de mitrailleuses, explosions et autres «hommages» des prédateurs, l’équipe découvre que les collègues et les patients de Virgin sont tous morts. Et c’est à ce stade que toute l’équipe découvre l’Omega-1 et le reste du film est une course contre la montre pour sortir de la jungle, arrêter l’Omega-1 et survivre. Et, oui, il y a plus d’hommages flagrants de Predator ici.

Il faut près d’une heure à l’équipe de Black pour affronter l’Omega-1, ce qui est tout simplement trop long. Il y a aussi beaucoup trop d’errance dans la jungle. Si l’équipe de Black avait reçu une mission réelle à l’avance, même si c’était une fausse mission, elle aurait probablement accéléré la première heure du film et placé l’avant et le centre de l’Omega-1 plus rapidement, ce que le public veut à voir. Cependant, le fait de ne pas avoir cette fausse mission oblige simplement l’équipe à se promener jusqu’à ce que Mascher dévoile ce qu’il sait, et cela prend une éternité.

Il y a aussi un manque de chimie naturelle au sein de l’équipe de Black, ce qui rend leurs allers-retours dans la jungle difficiles à écouter. Ces gars se disputeraient-ils vraiment autant au milieu d’une jungle en mission? Et pourquoi ne harcèlent-ils pas Mascher davantage sur ce qu’est vraiment la mission? Black n’est pas aussi préoccupé qu’il devrait probablement l’être non plus, jusqu’à ce que l’équipe tombe sur Virgin. Lorsque cela se produit, l’histoire reprend considérablement.

Maintenant, l’action que Mattei parvient à mettre en scène est généralement bonne. Ce n’est rien de spécial, mais c’est assez excitant. Vous remarquerez que les membres de l’équipe de Black ont ​​des armes différentes à des moments apparemment aléatoires, les membres de l’équipe portant des M60, puis des M60, puis des M60 à nouveau. C’est étrange. Les explosions sont de premier ordre, cependant. Les séquences Oméga-1 sont correctes, du moins quand nous arrivons à voir les lasers de tir Omega-1 et ainsi de suite. Les scènes du point de vue Omega-1, cependant, ne sont pas aussi intéressantes que le film veut que nous le croyions. Et quel est le problème avec la voix électronique Omega-1 bizarre? Cela semble terrible et, diable, vous ne pouvez pas vraiment dire ce que le robot tueur dit de toute façon, alors pourquoi continuer à le faire? Quant au costume Omega-1, c’est une expérience à succès. Dans certaines scènes, ça a l’air vraiment génial. Dans d’autres scènes, le costume a l’air bon marché et en plastique. Quant à savoir qui joue réellement l’Omega-1, ce n’est pas le scénariste du film Claudio Fragasso (il le dit clairement dans une interview sur les fonctionnalités spéciales du DVD), alors qui est-ce? Est-ce Luciano Pigozzi ou quelqu’un d’autre, peut-être un cascadeur anonyme?

Et puis il y a la jungle. Le film a été tourné aux Philippines et la jungle que nous voyons est vraiment la jungle des Philippines. Cependant, cela n’a jamais l’air si dangereux. En fait, je pensais que le film avait été tourné dans une forêt en Italie ou en Californie ou quelque part comme ça en le regardant. Les images des coulisses qui apparaissent sur les fonctionnalités spéciales du DVD semblent dangereuses et c’est la même jungle que nous voyons dans le film. Comment diable est-ce arrivé?

Je sais, on dirait que je me plains et déchire ce film. Mais je ne le suis pas. Malgré ses divers problèmes, Robowar est une explosion. C’est ridicule, c’est maladroit, c’est fou, et c’est amusant. Même quand c’est un peu ennuyeux, c’est toujours amusant (je sais que ça n’a pas de sens mais c’est la vérité). Je souhaite que quelqu’un, quelque part, fasse encore des films comme celui-ci, des films qui sont ineptes mais tellement remplis d’énergie que vous ne pouvez pas arrêter de les regarder.

Reb Brown est génial en tant que Major Murphy Black. C’est un dur à cuire, comme toujours, et c’est la chose la plus crédible du film. Même quand il crie comme un maniaque sans aucune raison, il est toujours aussi légitime (et il crie un peu dans ce film, surtout quand il tire avec sa mitrailleuse). Et regardez la plongée sur falaise que Black fait à la fin du film. C’est quoi ce bordel?

Catherine Hickland fait un travail décent en tant que Virgin, même si elle semble être dans le film simplement parce que le film avait besoin d’un personnage féminin. J’aurais aimé voir plus de sa situation personnelle en tant que médecin dans cette jungle avant que les rebelles ne les capturent. Cela aurait été intéressant à voir.

Max Laurel est cool comme l’enfer comme Quang, l’opérateur des Forces spéciales qui est «en phase» avec la jungle. Il se démarque définitivement comme un gars qui est à l’aise de travailler autour des arbres et des vignes et ainsi de suite. Jim Gaines aurait aussi pu être cool, mais son personnage “Blood” est blessé avant de pouvoir faire quoi que ce soit de cool. Je veux dire, Blood est censé être un expert en arts martiaux, mais nous ne le voyons jamais faire vraiment de trucs d’arts martiaux. C’est quoi le problème avec ça?

Massimo Vanni / “Alex McBride” est hilarant en tant que soldat Guarino, le gars qui ne connaît évidemment pas l’anglais mais qui le “parle” quand même. Les gens semblent penser qu’il ressemble à Chuck Norris. Je vois ça en quelque sorte. Sorte de. Et Romano Puppo est brillant en tant que caporal Corey toujours en colère et quelque peu raciste. Écoutez simplement le dialogue de cet homme.

John P. Dulaney se présente comme un ajustement étrange pour l’équipe. Il est le médecin de l’équipe, mais il n’est pas dans la même forme que tout le monde. Auraient-ils vraiment le faire sortir sur le terrain avec les autres membres de l’équipe? C’est dur à croire. Il est toujours cool, cependant.

Quant à Mel Davidson, en tant que Mascher, le sac du gouvernement, mon Dieu est-il horrible. Il fait du bon travail en sacoche et vous adorez ça quand il meurt. Je veux dire, c’est juste génial.

Robowar est génial. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. C’est un film que vous devez absolument voir, surtout si vous êtes un fan de films d’horreur d’action et de science-fiction italiens à petit budget. Procurez-vous une copie du DVD de Severin et profitez de sa gloire folle.

Voir Robowar. Voir, voir, voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Beaucoup. Au moins 30, peut-être 40.

Les explosions: Multiple, grand et petit.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Un hélicoptère, plusieurs bâtiments qui explosent, un thème d’ouverture cool, un hélicoptère qui explose, une promenade en bateau, le tabagisme, la jungle, un racisme léger envers les Italiens, M60 hooey, crachant, un squelette recouvert de peau fondue, un fusil fondu, des tirs d’arbres, cadavre tombant d’un arbre, escalade sur corde, errance multiple dans les scènes de la jungle, piège à ours, coupe de brousse, capture de serpents, corps humains plus fondus, coups de pied d’oiseaux, lancer de couteau, une machine étrange, un gars tombe d’un cheval, harcèlement , un massacre de mitrailleuse, la mort au ralenti, une jeep qui explose, un laser hooey, plus d’errance dans la jungle, plus de crachats, une modification de mission, des coups de couteau, plus de lancers de couteau, plusieurs huttes qui explosent, des coups de pied, un fusil de chasse, une grenade hooey, un tir mec à travers le toit, un coup de fusil de chasse au ralenti, un mannequin évident, une fracture du cou, une machette hooey, un lance-roquettes hooey, un coup de pied testiculaire, un tas de cadavres, des huttes plus explosives, des tirs au ralenti sur les arbres, du sang sur les feuilles, un bras coupé, une étiquette de chien lancer, un hommage à «tirer vers le haut de la jungle», tirer au ralenti sans raison, tenter d’appeler à l’aide, un flash-back du Vietnam, des soldats qui explosent, plusieurs exemples de Reb Brown hurlant sans raison réelle, traversée d’une rivière, tabagisme, incroyablement manipulation dangereuse du fusil de chasse, natation, une chose tentacule / pince à petit budget, un autre corps humain fondu, pelletage, un détonateur de contrôle principal, attaque au laser, explosion de mines. Magnétophone hooey, mannequin qui explose, mousse, méga punch cardiaque, cabane qui explose au ralenti, tête qui explose hors écran (peut-être), nuit, fabrication de napalm, une grosse torsion, une raclée infernale, vol d’arme à feu, dysfonctionnement électrique, hôpital qui explose, cascade sautant, une explosion massive, et plus de natation.

Kim Richards? : Peut être. Il y a une scène où il y a un tas de cadavres mais il est difficile de voir qui ils sont. Donc, encore une fois, peut-être.

Gratuit: Vision robotique, «Bad Ass Motherfuckers», parle de la perte du Vietnam, Reb Brown, un boom box, des gens jetant des bouteilles de bière dans l’océan, un gros médecin, le nettoyage des ongles, le tabagisme, Reb Brown portant une demi-chemise, Reb Brown hurlant sans aucune raison, Reb Brown utilise le mot “de bon augure”, de multiples hommages évidents de prédateurs, des conversations informatiques, des ragoût de collard vert, Reb Brown ayant un flashback vietnamien, quelqu’un qui chante “Row Row Row Your Boat”, une salle de stockage qui a ” salle de stockage »écrit sur la porte, l’acide nitrique, l’explosion de l’hôpital, un saut au ralenti d’une cascade et Reb Brown nageant.

Meilleures lignes: «Pourquoi ont-ils des surnoms?», «Que comptez-vous faire à propos des Oméga-1?», «Les voies du Seigneur sont infinies. Vous avez lu la Bible, n’est-ce pas? »« Toxicomanes et tapettes. Je parie qu’ils ont aussi le SIDA, Quang, “” Tu as tes ordres, et j’ai les miens, “” Tu sais ce qu’ils disent, la vie est une garce et puis tu meurs, “” Avance, Doc. Vous marchez comme un canard rompu. “” Qui que ce soit, ce n’est plus, “” Tenez-le. Il est mort. “” Putain de merde, celui-ci a aussi été vidé, “” Ils utilisent les mêmes tactiques que Charlie, “” Merde! C’est chaud !, “” Vibration. Quelqu’un là. Je ne vois personne là-bas. “” Qu’est-ce que tu es, médium? Tais-toi! “” Ils les font courir comme des lapins. Que faisons-nous, Major? »« Serait-ce possible? Peut-être une machine? »« Est-ce San Pedro? »« Facile, les gars! Un à la fois !, “” Ne bouge pas !, “” Comment un homme peut-il faire tout cela? Supposons que ce ne soit pas un homme? “” Hé, titty bopper! Allez, mec !, “” Oh, merde, “” Sortez, salaud! J’ai un remède indolore pour toi! “” Eh bien, si vous l’avez créé, alors vous pouvez le détruire “” Qu’est-ce qui se passe? “” Je dois le faire ou il va nous tuer tous , “” Il nous prend, un par un. Comme un chasseur, “” La technologie n’a pas de sentiments “,” Oh mon Dieu. Nous sommes les seuls qui restent “,” Vous savez comment faire du napalm? “Et” C’est fini. C’est enfin fini. ”

Évaluation: 8.00 / 10.0

**

**

**

**

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

