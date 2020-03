La colonne gratuite B-Movie: Territoire ennemi

The Freeous B-Movie Column Issue # 546: Enemy Territory

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films d’Internet qui n’a jamais été un grand fan de mallettes, The Gratuitous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante-six, je jette un coup d’œil au thriller d’action classique de badass Enemy Territory, qui a reçu une diffusion théâtrale limitée à la fin du mois de mai 1987 avant de passer à la vidéo domestique puis au câble, ce qui est la façon dont la plupart des gens probablement vu. La première fois que je l’ai vu, c’était via le paiement à la séance.

Territoire ennemi

Enemy Territory, réalisé par Peter Manoogian, met en vedette Gary Frank dans le rôle de Barry, un vendeur d’assurances boiteux qui a traversé une grave période difficile. Il est divorcé, il n’a pas vu ses enfants depuis un moment et il n’a pas eu de vente importante depuis toujours. Le patron de Barry lui dit que s’il ne commence pas à faire de grosses affaires bientôt, il sera renvoyé. Barry accepte donc de se rendre aux Lincoln Towers dans le centre-ville de New York pour que la vieille Elva Briggs (Frances Foster) signe une énorme police d’assurance. Le problème est que Barry doit partir maintenant, ce qui, dans des circonstances normales, serait une mauvaise idée. Vous voyez, les Lincoln Towers sont le territoire principal du violent gang de rue les Vampires, et, en règle générale, les Vampires «attaquent quiconque n’appartient pas» dans la région après la tombée de la nuit. Barry doit cependant obliger Mme Briggs à approuver la politique, alors il doit y aller. Et donc Barry va aux Lincoln Towers.

Comme prévu, le voyage de Barry aux Lincoln Towers est un spectacle de merde depuis le tout début. Bien qu’il soit escorté par le seul gardien de sécurité de l’immeuble, un vieil homme avec une arme à feu et un uniforme, Barry est pris pour cible par un jeune membre des Vampires. Barry parvient à rencontrer Briggs et à faire signer sa police d’assurance, et sort presque indemne de l’immeuble. Presque. Tout en tentant de partir, Barry est confronté au chef du gang des vampires, The Count (un jeune et brillamment dérangé Tony Todd), et une brève échauffourée s’ensuit. Le garde de sécurité tire accidentellement le jeune membre des vampires dans la tête, le comte poignarde le garde de sécurité dans l’intestin, et soudain Barry est un homme marqué.

Qu’est-ce que Barry va faire? Qui va l’aider à sortir vivant de l’immeuble? C’est à ce stade que Will (Ray Parker, Jr.), technicien en réparation de téléphone / vétérinaire vietnamien qui traîne avec sa petite amie dans le bâtiment, entend toute l’agitation dans le hall et décide que Barry a besoin de son aide. Alors Will attrape l’arme du garde de sécurité mort et tente de ramener Barry en sécurité. Mais où est sûr? L’un des autres résidents de l’immeuble acceptera-t-il de les laisser entrer et d’appeler la police pour obtenir de l’aide? C’est peu probable, sacrément près que tout le monde dans le bâtiment a à juste titre peur des Vampires. Will parviendra-t-il finalement à obtenir l’aide de Mme Briggs, mais en dehors de les laisser entrer dans son appartement, que diable va faire Mme Briggs? Comment va-t-elle les aider à combattre le Comte et les autres vampires? Will va devoir trouver un plan.

Le reste du territoire ennemi est Will déplaçant Barry d’un étage à l’autre, d’une pièce à l’autre, essayant de garder une longueur d’avance sur les vampires, qui ont déclaré que le «fantôme» (Barry) et le «traître au sang» (Will) et n’importe qui qui les aide à mourir. Les vampires vont d’étage en étage, d’appartement en appartement, à la recherche de Barry et Will, terrorisant les habitants de l’immeuble. Barry et Will finiront par retrouver Toni Briggs (Stacey Dash), la petite-fille de Mme Briggs, et Toni accepte de les aider. Elle connaît le bâtiment et peut peut-être les conduire en lieu sûr.

Peut être.

Il y a un vrai sentiment que les murs se ferment sur Barry et Will au fur et à mesure que le film progresse, au moins jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’appartement de Parker, un vétéran vietnamien super paranoïaque joué par Jan-Michael Vincent. Avant d’arriver chez Parker, les couloirs où Barry et Will essaieront de se faufiler semblent durer éternellement et ne mener nulle part. Il y a un flou étrange dans ces séquences qui font de ces couloirs des cauchemars littéraux. Et cela a du sens puisque le directeur de la photographie du film est Ernest Dickerson, un gars qui a travaillé avec George A. Romero le jour des morts et les contes de l’émission de télévision de Darkside et qui finirait par diriger les films d’horreur terribles Tales from the Crypt: Demon Knight et Bones et le film d’action sous-estimé Surviving the Game. Le gars savait exactement ce qu’il faisait ici. Et le réalisateur Manoogian, un vétéran des sociétés Empire Pictures et Full Moon de Charles Band, sait comment faire bouger les choses et les rendre toujours intéressantes, même lorsque les choses sont hors du mur.

Et l’appartement de Parker est loin du putain de mur. Essentiellement, Parker a créé un bunker dans le bâtiment et s’est entouré de béton et d’acier. Personne ne monte et, vraisemblablement, si vous parvenez à entrer, vous ne sortez pas. Parker est également armé jusqu’aux dents avec des mitrailleuses, un fauteuil roulant motorisé motorisé, et Dieu sait quoi d’autre. Parker est le seul gars à qui les Vampires restent éloignés parce qu’il est fou, du moins jusqu’à ce que Barry apparaisse. Même leur peur de Parker n’empêche pas le comte et les vampires de faire tout ce qu’ils peuvent pour obtenir Barry et Will.

Et, mec, les vampires feront tout.

Le dernier quart environ de Enemy Territory est un peu plus conventionnel que le reste du film, mais il y a du suspense et de l’action décents. La fin est scandaleusement sanglante et très, très impressionnante. La scène finale de Tony Todd restera avec vous longtemps. Les conséquences de la séquence du «gars qui tombe dans la cage d’ascenseur» sont assez noueuses aussi.

J’adore le territoire ennemi. Je l’ai adoré la première fois que je l’ai vu en pay-per-view, quand je l’ai revu sur le câble (je ne me souviens pas sur quelle chaîne il a joué. Je veux dire que c’était The Movie Channel mais je ne suis pas sûr ), et quand je l’ai loué dans un magasin de vidéos à Long Island. C’est un grand thriller méchant et amusant qui a été réalisé par des gens qui aiment clairement faire ce genre de film. Étonnamment, le film n’est jamais apparu sur DVD, ce qui est tout simplement déroutant. On pourrait penser qu’avec Tony Todd dans le casting de Shout! Factory ou Arrow Video auraient déjà sorti un Blu-ray «définitif» du film. Vous penseriez également que MGM, qui détient apparemment les droits de la vidéo domestique, aurait déjà mis le film sur un DVD de sous-sol à bon marché, ou l’aurait rendu disponible via une sorte de service de DVD à la demande. Y a-t-il des problèmes de droits concernant la bande originale du film ou tout ce qui n’a pas été résolu que MGM ne veut tout simplement pas traiter? Y a-t-il des problèmes liés au fait que le film soit sorti chez Empire Pictures et la merde est compliquée? Je n’en ai aucune idée, et je n’ai rien trouvé en ligne autre qu’une déclaration sur la page Wikipedia du film qui dit que MGM n’a pas l’intention de sortir le film sur DVD. Quoi qu’il en soit, c’est malheureux, car Enemy Territory mérite une nouvelle version vidéo à domicile et mérite d’être vue par un public plus large. C’est juste un très bon film.

Le casting principal est phénoménal. Gary Frank est le blanc par excellence du cul boiteux comme Barry. Sa vie récente lui a donné un coup de pied dans le cul, il est au-dessus de sa tête, et il est terrifié par la suite car il ne sait pas quelle est la prochaine. Va-t-il mourir dans ce complexe d’appartements du centre-ville? Va-t-il revoir son enfant? Va-t-il faire tuer les gens qui l’aident? Et s’il se retrouve face à face avec le comte ou l’un des autres vampires, qu’est-ce qu’il va faire? Regardez la scène où Will mène Barry dans le couloir juste après que la merde frappe le ventilateur. Barry est pétrifié. La situation dans laquelle il se trouve lui est insondable. Regardez comment il saisit sa mallette. Il n’y a aucun moyen de survivre cette nuit, du moins par lui-même, et il le sait. Vous enracinez pour lui parce qu’il est un outsider dans une situation terrible. Vous vous enracinez aussi pour lui parce qu’il n’a aucune idée mais il apprend aussi. Barry n’est pas un raciste, mais il est insensible et il le comprend au fur et à mesure que le film progresse. Pourquoi Frank n’a-t-il pas eu une plus grande carrière dans le monde du cinéma à petit budget? Il a beaucoup travaillé à la télévision, mais ses crédits de cinéma ne sont pas aussi étendus. Pourquoi n’a-t-il pas eu ces opportunités?

Ray Parker, Jr. est incroyable comme Will. C’est un gars sympa et un dur à cuire et il donne à ces deux aspects du caractère de Will un aspect naturel. Enemy Territory est le premier rôle majeur de Parker dans un film et, sur la base de sa page imdb, il ressemble à son seul rôle majeur dans un film. C’est dingue. Après ce film, comment Parker n’a-t-il pas obtenu plus de travail dans le monde du cinéma à petit budget (ce film montre qu’il pouvait jouer des rôles d’action crédibles), à la télévision (comment n’a-t-il pas obtenu d’invité avec des rôles dans des émissions de télévision comme Miami Vice et de la merde comme ça “Il aurait donné un coup de pied au cul en faisant ce genre de chose), ou, bon sang, dans le monde du cinéma à gros budget?” Il était le package total à l’époque, et il allait seulement s’améliorer avec chaque partie. Cela n’a aucun sens pour moi que ce film soit son seul rôle d’acteur majeur. Je veux dire, n’a-t-il pas aimé jouer? Voulait-il se concentrer sur sa musique? C’est quoi ce bordel?

Tony Todd est, comme je l’ai dit plus tôt, brillamment détaché en tant que chef de gang des vampires The Count. Pratiquement chaque scène dans laquelle Todd est, il est plus grand que la vie, à la fois dans la façon dont il crache son dialogue et dans la façon dont il se porte physiquement. Todd est terrifiant. Je veux dire, qui diable va affronter ce type? Qui serait assez stupide pour essayer? Et sa dernière scène est quelque chose qui restera longtemps avec vous après la fin du film. Seul un acteur aussi bon que Tony Todd pouvait réussir cette scène et ne pas la rendre ridicule. Juste incroyable.

Jan-Michael Vincent est dérangé mais d’une manière légèrement différente de Parker, le vétérinaire paranoïaque super paranoïaque qui a réussi à faire de son appartement un bunker à parois d’acier. Il est dangereux et en quelque sorte un bon gars, mais vous ne pouvez pas vraiment lui faire confiance non plus, car il est tellement fou. Mais il est aussi plutôt cool parce qu’il a un fauteuil roulant motorisé et qu’il transporte une mitrailleuse comme si ce n’était pas grave. Soyez prêt à être flippé par ses explications pour avoir des animaux dans son appartement. Ce ne sont pas vraiment des animaux de compagnie. Je voudrais savoir pourquoi il ne vit pas quelque part dans les bois. Il semble juste étrange qu’il vive au milieu d’une ville. C’est dommage que nous n’ayons jamais eu de film Parker où ces trucs pourraient être explorés.

Stacey Dash est formidable en tant que Toni Briggs, une adolescente courageuse qui sait comment survivre dans les Lincoln Towers. Elle est dure, mais elle est aussi sensible et elle aime sa grand-mère. Sa grande scène se produit vers la fin, où nous la voyons dépasser un gang de rue différent tout en essayant de signaler les flics à l’aide. Pourquoi n’a-t-elle pas fait plus de films de type thriller quand elle était plus jeune? Elle a fait le classique Moving with Richard Pryor après ce film et elle était super dans ce domaine. A-t-elle décidé qu’elle voulait faire de la comédie plutôt que des trucs d’action / thriller?

Et Frances Foster est super comme Elva Briggs, la vieille femme avec la police d’assurance big deal. Elle est un dur à cuire, et c’est avant de la voir prendre position contre les vampires à la fin du film. Si vous ne vous applaudissez pas lors de sa scène finale, vous ne «recevez» pas ce film. Il en va de même pour Deon Richmond en tant que Chet, le petit enfant qui connaît un secret sur le bâtiment, porte un chronomètre comme un collier pour une raison quelconque, et vous baisera avec sa batte de baseball s’il le doit.

Soyez à l’affût de Kadeem Hardison en tant que l’un des vampires. Et découvrez le kickass du film, la bande originale du hip hop des années 80. Si vous êtes un fan de ce genre de musique, vous adorerez ce que Enemy Territory a à offrir.

Comme je l’ai dit plus tôt, j’adore le territoire ennemi. C’est un thriller d’action classique du milieu à la fin des années 1980 qui a besoin et mérite un public plus large. Et la seule façon de le faire est d’utiliser une sorte de Blu-ray édition collector. Il est tout simplement stupéfiant de savoir comment il n’en a pas encore. Espérons que le Blu-ray arrivera bientôt. Le monde amoureux du film B a besoin de ce film.

Traquez le territoire ennemi et voyez-le. Voir, voir, putain de le voir.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 10+

Les explosions: Aucun.

Nudité?: Aucun.

Doobage: Un montage des rues du centre-ville de New York, le nom du film est peint à la bombe quelque part sur un mur, un enfant grimpe sur une échelle de fortune, buvant au travail parce que la vie craint, une grande rencontre avec le patron, plusieurs enfants voyous, vol de radio hors écran potentiel, harcèlement sexuel potentiel, un ascenseur de merde, une femme utilisant un réfrigérateur comme une sorte de tirelire, balle dans la tête, coup de poignard, une marche lente, un couteau, un enterrement de gang de rue, tenté repoussant le côté du bâtiment, bris de vitres, cas multiples d’introduction par effraction, bris de verre, bris de radio, chaussures, bris de verre supplémentaire, coup de couteau dans le dos, effondrement, nettoyage des couteaux, coups multiples, discours de viol troublant gravement, grand discours sur les combats au Vietnam, les morsures de bras, une fusillade, plus de coups de couteau dans les intestins, des funérailles d’un deuxième gang de rue, une batte de baseball dans les intestins, la mort par la cage d’ascenseur, un bol de poisson rouge brisant, un membre de gang très mort, a tenté de percer à la tête, un très serré serré, un ivrogne , tentative d’agression contre un gang, flics de trou du cul, lancer d’argent, balle dans la jambe, balle dans la poitrine, méga bouche ensanglantée, balançoire de terrain de jeu au visage, attaque à la mitrailleuse et balade en ambulance.

Kim Richards? : Temps fort. Putain de merde.

Gratuit: New York City, bouteille de Jack Daniels, Ray Parker, Jr., deux enfants qui jurent, un vieux gardien de sécurité qui ne prend pas la merde d’un putain de gamin, une photo de Martin Luther King, Jr. sur le mur, plusieurs serrures à la porte, Tony Todd, utilisation du mot «fantôme» pour désigner un homme blanc, les enfants annonçant qu’ils utiliseront l’argent qui leur a été donné pour réparer une fenêtre pour acheter des vers gommeux à la place, Stacey Dash, Jan-Michael Vincent, Jan -Michael Vincent chevauchant dans un fauteuil roulant armé, Jan-Michael Vincent racontant une histoire troublante sur le Vietnam, un petit enfant qui porte un chronomètre comme collier et porte une batte de baseball, Tony Todd tranchant délibérément le haut de sa propre main, Kadeem Hardison, une attaque à la mitraillette et une balade en ambulance.

Meilleures lignes: «J’ai eu un mauvais mois. Merde, j’ai eu une mauvaise décennie! “” Oh, allez Rapchick, tu sais comment fonctionne le système, “” Barry, je t’aime bien. Je vais te faire une faveur. “” Mec, je n’ai pas peur des vampires sans cul. La merde que tu n’es pas, “” Hé, ne te fais pas prendre là-dedans après la tombée de la nuit ou c’est ton sang, “” Ne me touche pas, enculé !, “” Qu’est-ce que tu fous ici?, “” Je vendre une assurance. J’espère que tu l’achèteras aussi. »« J’espère que ta grand-mère attend longtemps l’assurance »,« Bougeons, assureur! »« Je ne donne pas de seins de porc pour ton honneur! »« Salope, ouvre la porte! Donnez-moi au moins mes chaussures! “” Pouvez-vous m’imaginer en train de tirer sur quelqu’un? “” Montrez-moi vos crocs! “” Allez-vous nous violer? Quoi? »« Qu’est-ce que tu veux? »« Dine store Darwin »,« Ne me frère pas, mon garçon »,« Où est le fantôme blanc? »,« Laisse-moi te dire quelque chose. Peu m’importe s’il est blanc, noir ou putain de fudge! L’homme a des ennuis, je vais l’aider. “” Vous conduisez une Volvo? Non, mon ex-femme a acheté la Volvo. “” C’est une merde brillante, mec “” Mon chat! Où est mon putain de chat galeux? »« Tu recules, lèvres de calmar! »« L’image est noire. Vous paraissez blanc, “” Chester, allez dans votre chambre! “” Ecoutez, monsieur, je ne sais pas où vous étiez, mais quatre cents dollars ne peuvent plus acheter un garçon noir, “” C’est parti, directement pour enfer! “” Maintenant, ne vous en faites pas, putain de monstre! Sortons d’ici! “” Prenez soin de vous, d’accord?, “” Motherfucker !, “” Si vous vous attendez à ce que je dise que vous devriez continuer sans moi, vous avez vu trop de films, “” Je ” Je vais vous arracher le cœur et sucer votre sang! “” Je suis immortel! “” Obtenez-les! Obtenez-les! Obtenez ces vampires !, “et” Ne plaisante pas avec mon bébé! ”

Évaluation: 10.0 / 10.0

**

**

**

Prochain numéro: Leprechaun!

**

Découvrez ma visite de l’ensemble de Widow’s Point!

Lisez-le ici!

**

**

**

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Territoire ennemi

Gary Frank– Barry

Ray Parker, Jr.– Volonté

Jan-Michael Vincent– Parker

Frances Foster– Elva Briggs

Tony Tod– Le décompte

Stacey Dash– Toni Briggs

Deon Richmond– Chet

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Peter Manoogian

Scénario de Stuart Kaminsky et Bobby Liddell, d’après une histoire de Stuart Kaminsky

Distribué par Empire Pictures, CBS / Fox Home Video et Metro-Goldwyn-Mayer

Classé R pour la violence graphique et le langage.

Durée– 89 minutes

Achetez-le ici