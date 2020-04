La colonne gratuite B-Movie: Warriors of the Wasteland

The Freeous B-Movie Column Issue # 551: Warriors of the Wasteland

Avril post-apocalyptique: semaine 3

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films sur Internet qui se demande souvent quand, exactement, les bandeaux deviendront un choix de mode de premier plan dans le monde post-apocalyptique parce que divers survivants de ces films post-apocalyptiques semblent les porter (ne le bandeau commence immédiatement ou faut-il quelques années?), The Freeous B-Movie Column, et je suis votre hôte Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent cinquante et un, Post-Apocalyptic April se poursuit avec le film d’action classique de science-fiction post-apocalyptique à petit budget de Warriors of the Wasteland, qui a été lancé en Italie au début de juillet 1983, puis sorti en Amérique du Nord à la mi-janvier 1984.

Guerriers du désert

Warriors of the Wasteland, également connu sous le nom de The New Barbarians (et, apparemment, The New Barbarians: Warriors of the Wasteland), est l’un des plus grands films d’action de science-fiction post-apocalyptique à petit budget jamais réalisés. Déjà. Réalisé et co-écrit par le grand Enzo G. Castellari, Warriors of the Wasteland, c’est près de 90 minutes de folie cinématographique. C’est le genre de film qui, une fois que vous avez fini de le regarder, vous vous demandez comment il a été fait et pourquoi les personnes qui y ont participé ont pensé que c’était une bonne idée en premier lieu. Les véhicules, les scènes d’action, le monde affiché à l’écran, même les performances, c’est tellement très bizarre. Et pourtant, il existe, tous ceux qui y ont participé ont apparemment accepté de le faire, et le résultat final est un chef-d’œuvre de film B.

Warriors of the Wasteland, qui a apparemment lieu en 2019 (hé, il y avait une chance que tout cela ait pu se produire en 2019 sur la base de ce qui se passait dans le monde en 1982-1983-1984) met en vedette Timothy Brent (acteur italien Giancarlo Prete) comme Scorpion, un solitaire dur à cuire qui parcourt les terres désolées de la guerre post-nucléaire dans une voiture gonflée, a piégé les muscles, fouillant les fournitures, aidant les gens et tuant les méchants. Son ennemi mortel est One (George Eastman), le chef des Templiers, une sorte de culte religieux qui parcourt les friches, tuant des gens parce que les gens sont la raison pour laquelle le monde a été détruit. Les Templiers sont tous vêtus d’une armure blanche et ils se déplacent dans toutes sortes de véhicules étranges, à la recherche de gens à tuer. Lorsque Scorpion empêche les Templiers de tuer complètement une bande de survivants et qu’il parvient à sauver une fille chaude nommée Alma (Anna Kanakis), One et son acolyte principal Shadow (l’acteur italien Ennio Girolami jouant sous le nom de Thomas Moore) se chargent de traquer Scorpion et le tuer (ou, peut-être, essayer de le ramener dans le giron des Templiers). Dans une certaine mesure, alors que Scorpion et Les Templiers étaient de grands ennemis avant de sauver Alma, ils n’étaient pas nécessairement prêts à se battre à fond. S’il y avait une occasion de s’entretuer, ils essaieraient de la saisir, mais si ce n’était pas une tâche facile à ce moment-là, ils n’allaient pas le faire. Après avoir sauvé Alma, cependant, c’est essentiellement la guerre.

Et c’est ce que nous voyons. Guerre. Les Templiers poursuivent Scorpion et Scorpion riposte. Il y a des poursuites en voiture, des combats et des explosions à gogo. Fred “The Hammer” Williamson apparaît comme Nadir, un solitaire dur à cuire qui fait équipe avec Scorpion de temps en temps pour tuer des méchants et ainsi de suite (vous avez le sentiment que Scorpion et Nadir ne s’aiment vraiment pas, mais parce qu’ils ont un commun ennemi qu’ils combattent parfois ensemble). Nadir sauve Scorpion dans un épisode (la spécialité de Nadir est de tuer des méchants avec des flèches explosives, deux ans avant que John Rambo n’utilise des flèches explosives dans Rambo: First Blood Part II) et c’est là que nous apprenons leur relation. Scorpion a également une relation avec un jeune garçon joué par Giovanni Frezza (il est répertorié dans les crédits comme “Young Mechanic” mais, pour autant que je sache, n’a pas de vrai nom et je ne me souviens pas que Scorpion ait utilisé une sorte de nom avec lui). Le jeune mécanicien répare la voiture et les armes de Scorpion et lui fait finalement une armure de corps claire qui est à la fois l’une des choses les plus cool que vous ayez jamais vues et l’une des choses les plus ridicules que quiconque ait jamais faites pour quiconque dans l’histoire du cinéma et le monde. Oui, c’est vraiment incroyable.

Les scènes d’action du film sont, et je déteste utiliser ce mot encore et encore mais je ne peux pas penser à un meilleur, fou. Les différentes cascades de voitures et de motos (enfin, de motos) semblent incroyablement dangereuses et complètement dangereuses. Ils étaient probablement parfaitement sûrs, mais il y a un hasard dans les cascades qui leur donnent l’impression qu’elles ont été faites par des gens qui n’avaient rien à faire. Les véhicules utilisés par les Templiers sont peut-être un peu trop agréables et propres pour la post-apocalypse, mais ils sont aussi tout aussi cool que l’enfer et ils correspondent à l’armure des Templiers. La voiture de Scorpion est aussi douce que la merde, même avec la bulle ridicule sur le toit. Je tiens également à féliciter les diverses armes spéciales attachées aux différents véhicules, comme les lanceurs de missiles, les lanceurs de bombes, les lasers, les lames rotatives, les béliers, et plus encore. Ce sont les armes que je parie que nous souhaitons tous avoir sur et dans nos voitures. Ils ont l’air d’être utiles dans certaines situations.

Les armes utilisées par les Templiers, le Scorpion et d’autres personnes sont ridiculement cool. Les lasers de tir du M-16, les armes de poing tirent des balles qui provoquent des explosions massives, et je ne sais pas comment ces armes ont vu le jour dans cette post-apocalypse. Peu importe, cependant. Encore une fois, ils sont tous cool, et c’est ce qui compte vraiment.

L’apparence du monde dans lequel le film se déroule semble appropriée. Le monde est un trou d’épaves, de déchets et d’autres méchancetés et il est partout. Ce n’est cependant pas un désert. Il y a de la saleté et de la boue, oui, mais il y a aussi des zones d’herbe et de broussailles et ainsi de suite, quelque chose que vous ne vous attendez pas à voir dans ce genre de film apocalyptique passé. Ne devrait-il pas y avoir du désert partout? Certains téléspectateurs peuvent être désactivés par le caractère lugubre de presque tout, mais j’aime ce look. Aussi cool que ce serait d’être un dur à cuire solitaire dans une voiture gonflée tuant des méchants et ainsi de suite, le genre d’avenir représenté n’est pas ce que j’appellerais attrayant. J’imagine que la plupart des gens préfèrent de loin éviter ce genre de monde. Je sais que je ne voudrais pas exister dedans.

La bande originale du grand Claudio Simonetti est exactement ce que vous espérez qu’elle soit; un barrage de synthétiseurs, de batteries électroniques et d’autres qualités de bandes sonores à petit budget des années 1980. Le film a également un thème tueur. C’est vraiment dommage, peu de films se soucient même aujourd’hui de thèmes originaux. C’est ce qui manque dans le monde du cinéma à petit budget.

Les principales performances sont de premier ordre. Timothy Brent est emblématique en tant que Scorpion. Il n’y a tout simplement pas d’autre moyen de le décrire. Il est emblématique en tant que Scorpion. Il peut se battre, il peut tirer, il peut conduire et il peut agir (il parvient également à sortir d’une scène de sexe bizarre dans un tube clair et à ne pas ressembler à un putain d’idiot). Je préfère la voix doublée que Brent avait dans Escape from the Bronx, mais celle qui est utilisée ici est toujours excellente. Pourquoi diable n’y a-t-il pas une figurine Scorpion? Vous pensez que c’est quelque chose que nous aurions en abondance maintenant.

Fred “The Hammer” Williamson botte le cul en tant que Nadir. Oui, il a l’air un peu ridicule dans son costume en cuir et en plastique, mais il est tellement attaché à la partie que son costume cesse d’être ridicule après un certain temps. Et seul un homme aussi viril et dur que «The Hammer» pourrait rendre le bandeau qu’il porte pas ridicule et cool comme de la baise. Et où diable est ma figurine “Fred” Le Marteau “Williamson en tant que Nadir dans Warriors of the Wasteland”? Bon sang!

Anna Kanakis est formidable en tant qu’Alma. Elle serait plus tard tout aussi géniale en 2019: après la chute de New York. Et Giovanni Frezza n’est pas aussi ennuyeux qu’il aurait pu l’être que le jeune mécanicien. C’est un atout majeur pour ce genre de film. Normalement, vous détestez ce genre d’enfants dans ce genre de film. Encore une fois, puisque vous ne le détestez pas ici, c’est un atout majeur.

George Eastman est sacrément gluant comme One. C’est un putain de fou mais, en même temps, vous pouvez voir pourquoi les gens effrayés de la post-apocalypse pourraient le rejoindre. Je veux dire, le gars a une super ligne de conneries. Et Ennio Girolami / Thomas Moore est aussi fou que Shadow. Comment diable obtenez-vous vos cheveux blonds dans la post-apocalypse?

Maintenant, je me suis demandé si Warriors of the Wasteland est du domaine public aux États-Unis. Je l’ai vu répertorié dans quelques listes de «films du domaine public» et je l’ai vu hébergé par quelques hôtes d’horreur sur la télévision à accès public, mais il n’y a rien sur Wikipédia concernant une désignation potentielle du domaine public, alors qu’est-ce qui se passe? ici? Le film est-il dans le domaine public aux États-Unis et si c’est comment cela s’est-il même produit? Si quelqu’un qui lit ceci sait, veuillez m’éclairer. Je suis clairement confus.

J’adore Warriors of the Wasteland. C’est le genre de film qui ne devrait pas exister parce que c’est ridicule, mais ça existe et c’est quelque chose qui devrait être célébré chaque jour. Ce n’est rien de moins qu’une incroyable expérience cinématographique à petit budget. Tu dois voir ça.

Et puis vous pouvez vous joindre à moi pour demander à quelqu’un de faire des putains de figurines d’action de ce film. Qui ne voudrait pas d’un ensemble de jeu Scorpion, Nadir et Templier? Tout le monde en voudra un. Toutes les personnes.

Voir Warriors of the Wasteland. Voir, voir, putain de voir ça!

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Il doit y avoir plus de 60 ans.

Les explosions: Multiple, grand et petit.

Nudité?: Oui. Dans l’ombre.

Doobage: Exploding city, un thème d’ouverture très cool, un groupe de personnes essayant de survivre au lendemain de la guerre nucléaire, plusieurs attaques de maraudeurs, laser hooey, des gens tombant au ralenti, une cascade de rampe au ralenti, sautant à travers un mur de métal barils, saut de vélo de saleté au ralenti, explosion laser au visage, attaque à la grenade, double saut périlleux causé par une explosion au ralenti, plusieurs voitures qui explosent, canon de char hooey, folie du lance-flammes, plus de voitures qui explosent, arme à hélice tourbillonnante, une décapitation où la tête n’est pas complètement retiré du corps et, en conséquence, semble beaucoup plus méchant, destruction de la Sainte Bible, charognard, arme de poing avec des balles explosives, une miséricorde, une attaque par élingue, plusieurs arbres qui explosent, une oreille, une attaque de camion blindé, un piercing batting ram avec lance-flammes attaque, piercing à la poitrine, attraper une femme dans un filet, puis en la traînant derrière le véhicule, un ornement de capot de crâne en métal géant, la pratique de la cible, plusieurs arguments, tentative de réparation de plaie, un scène de sexe bizarre, tentative de bombe magnétique, ouverture de porte, explosion au ralenti, poitrine explosive, flèche explosive, un combat de poing sur un véhicule qui explose, flèche jusqu’au cou suivie d’une explosion de décapitation, plaisanteries, plusieurs instances de sexe bizarre pour tout le monde dans chaque façon imaginable, un missile de coffre de voiture, un ralenti quelqu’un se faisant tomber d’une falaise, une sorte de sexe potentiel d’homme à homme (enfin, c’est implicite), plusieurs mini-grenades au poignet, une voiture leurre, un gars marchant dans le feu, une sorte de fusillade en tête-à-tête, armure à bulles claires, plus de brûlures au visage au laser, templier explosant, hooey contre les mines terrestres, balle fronde au cou, pointage du doigt, poursuite finale en voiture, attaque de forage géante, un énorme piercing, voiture qui explose, et une fin badass.

Kim Richards?: Probablement hors écran.

Gratuit: Guerre nucléaire, un costume de femme matelassé avec des dômes clairs, George Eastman, des méchants qui tournent en rond pour intimider, au ralenti, un gars déchire une Bible en deux à mains nues, Timothy Brent, un bouton sur une voiture levier de vitesse qui ouvre une portière de voiture, un mécanicien automobile enfant, un mécanicien enfant conduisant une voiture comme un foutu maniaque, un ornement de capot de crâne en métal géant, Fred “The Hammer” Williamson, Fred “The Hammer” Williamson portant un bandeau, un bizarre scène de sexe, “Bye”, fronde hooey, et une fin badass.

Meilleures lignes: «XJW, terminé. XJW, fini, “” Je n’y crois plus, “” Oh, mon Dieu, si seulement le monde pouvait revenir à ce qu’il était, “” Mon Dieu! Ce sont les Templiers! »« Ralentissez! Donnez-lui une longueur d’avance! Maintenant, allez! »« Shadow! Jetez un oeil à ça !, “” Livres! Livres! C’est ce qui a déclenché toute l’apocalypse! »« Le monde est mort! Il s’est violé! Mais je vais le purifier avec du sang! Personne n’est innocent! Mais nous seuls, les Templiers, sommes les ministres de la vengeance! »« Hé, mec, tu as un coup… il te reste un coup pour moi? S’il vous plait? “” Vous n’êtes pas un pilote aussi sexy, vous le savez? Continuez à pratiquer. “” Je pensais que vous étiez mort, Scorpion, “” Je ne suis en paix qu’avec des Templiers morts “”, Hé, Scorpion! Vous vous battez, vous tuez, vous volez. En quoi êtes-vous différent de nous? On veut exterminer tous les êtres humains pour que la vie soit effacée de cette planète. Vous savez maintenant comment je suis différent. Je veux vivre, “” Que diriez-vous d’une petite destruction préventive? “” Il est temps que nous les rétrogradions “,” Avec tous les Templiers autour de vous, les femmes deviennent rares “” Je me bats pour survivre “” retour à One. S’il les a envoyés, c’est ma réponse. S’il ne l’a pas fait, c’est mon avertissement. “” Écoutez-moi. Oublie ça. Il vaut mieux ne pas avoir de souvenirs. “” On dirait un gars en bonne santé. Tu as de la chance. “” A plus tard. Je te trouverai. Je le fais toujours, “” Scorpion, tu ne voulais pas vivre comme un Templier, mais tu mourras comme un seul, “” Yu sont encore trop lents “”, ce n’est plus l’âme. Il n’y a plus d’espoir. Il n’y a qu’une seule foi. “” Scorpion, pourquoi êtes-vous ici? Je suis là pour te tuer, One, “et” Alors, où vas-tu d’ici? Quelque part où vous n’êtes pas. ”

Évaluation: 10.0 / 10.0

**

**

La colonne B-Movie gratuite La page Facebook!

Veuillez vérifier et «aimer» La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite, qui est ici.

La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite! Ouais!

**

Choses à surveiller

–Final Kill: Je viens de revoir ce thriller à petit budget (consultez cette critique ici). J’ai des problèmes avec ça, mais c’est pas mal. Il a un casting de films B formidable, y compris Randy Couture, Danny Trejo, Billy Zane et Johnny Messner, et quelques scènes d’action assez bonnes. La star, Ed Morrone, prend un certain temps pour s’y habituer, mais il n’est pas terrible. La meilleure partie de ce film est qu’il dure environ 80 minutes. C’est toujours cool. Il ne dépasse pas son accueil.

–Événement d’impact: Il s’agit d’une sorte de nouveau film d’apocalypse à petit budget mettant en vedette Vernon Wells, Michael Berryman et Richard Grieco. L’apocalypse en question ici semble être un météore s’écrasant sur la Terre, détruisant tout, et il y a un groupe de survivants vivant dans un abri anti-bombes juste avant le cataclysme ou quelque chose comme ça. L’abri anti-bombes fait partie d’une ancienne maison funéraire, ce qui signifie, je suppose, que c’est aussi une sorte de film d’horreur? Le temps d’exécution de 102 minutes me fait peur, mais avec le casting assemblé, je pense que cela vaut au moins une location.

–Abominable: Je suppose que c’est un film d’horreur à petit budget méga sur des personnes attaquées par un bigfoot / sasquatch / Yeti dans les montagnes, du moins c’est à ça que ça ressemble pour moi. Et même si je suis sûr que nous avons tous vu ce genre de film un million de fois, je dois aujourd’hui, basé uniquement sur la bande-annonce, j’aime le fait qu’il semble embrasser l’idée que c’est un film monstre et, malgré peu d’argent, ils se tournent quand même pour les clôtures. Je veux dire, la bande-annonce nous montre le monstre. À quelle fréquence cela se produit-il, en particulier dans le monde des films d’horreur à petit budget? Ce n’est pas le cas. Je veux vraiment voir ça.

–The Lurker: Le grand Scout Taylor-Compton joue dans ce film à petit budget sur un groupe de théâtre de lycée qui est sélectionné, un par un, par un tueur masqué pour une raison quelconque. Je sais que nous avons tous vu ce genre de film un million de fois (mon Dieu, cela semble être un thème dans cette section de ce numéro, n’est-ce pas?), Donc c’est probablement une bonne idée de louer celui-ci avant d’acheter , juste pour voir s’il frappe les bonnes notes de film slasher. Les pulls molletonnés de l’équipe sportive du lycée de Crystal Lake que nous voyons dans la bande-annonce sont une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas (est-ce une référence intérieure plaisante ou est-ce juste une référence?). Et est-ce que quelqu’un dans ce film ressemble vraiment à un adolescent? Mais le masque du tueur est plutôt cool. Encore une fois, je vais dire louer ça, juste pour voir si c’est bon. J’espère que ça l’est. Le monde n’a pas besoin d’un autre film slasher à petit budget médiocre.

–Sous-marin: J’ai raté ce film monstre sous-marin à gros budget quand il était dans les salles de cinéma en janvier dernier, et d’après le box-office du film, il semble que la plupart d’entre nous l’ont manqué. Les gens qui l’ont vu semblaient l’aimer (la plupart des critiques que j’ai vues étaient positives), donc au moins, cela a tout pour plaire. Il sera intéressant de voir si cela devient l’un de ces films qui trouve son public sur la vidéo et la télévision à domicile. Je pense que ça pourrait l’être. Les gens semblent vraiment aimer le grand monstre hooha. Quelqu’un a vu ça? Est-ce aussi bon que les critiques le suggèrent?

**

Prochain numéro: avril post-apocalyptique se poursuit avec Equalizer 2000!

**

Découvrez ma visite de l’ensemble de Widow’s Point!

Lisez-le ici!

**

Entrevues les plus récentes

Steve Latshaw

Rick Hurst

Douglas Burke

Jeff Farley

Fred «Le marteau» Williamson

Nico Sentner

Everett Ray Aponte

Max Martini

Tom Huckabee

Jason Kellerman

David Tarleton

Roxy Shih

Jesse V. Johnson

Tamas Nadas (2)

Jesse Thomas Cook

Adam Seybold

Liv Collins

Bryan C. Winn

Jeffrey Combs

Ezra Tsegaye

Alexander Nevsky (4)

Sebastian Wolf

Dana Gould

Janet Varney

Richard Brake

Steven Lambert

Rolfe Kanefsky

Robert Donavan

Lukas Hassel

Jessica Morris

Daniel Roebuck (2)

Clint Carney

Marco Siedelmann (2)

Sam Firstenberg (2)

**

Suis moi sur Twitter!

**

Eh bien, je pense que ce sera tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.

Guerriers du désert

Timothy Brent (Giancarlo Prete)– Scorpion

Fred «Le marteau» Williamson– Nadir

George Eastman– Un

Anna Kanakis– Alma

Thomas Moore (Ennio Girolami)– Ombre

Giovanni Frezza– Jeune mécanicien

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Enzo G. Castellari

Scénario de Tito Carpi et Enzo G. Castellari (comme Enzo Girolami), d’après une histoire de Tito Carpi

Distribué par New Line Cinema, New Line Home Video, Home Box Office Video, Impulse Video, Simitar Entertainment, Thorn EMI Video, Shriek Show, Mill Creek Entertainment, Alpha Video Distributors et Blue Underground

Classé R pour la violence, la langue et les situations sexuelles.

Durée– 86 minutes

Achetez-le ici, ici ou ici