La comédie musicale d’horreur animée Rob Zombie que vous avez probablement manquée

Rob Zombie est l’un des réalisateurs d’horreur modernes les plus excitants parce qu’il est entièrement dédié à son propre art et style; Cependant, même les fans du travail de Zombie pourraient ne pas connaître sa comédie musicale d’horreur animée, The Haunted World of El Superbeasto.

À bien des égards, The Haunted World of El Superbeasto se lit comme une lettre d’amour aux tropes de films d’horreur tout en embrassant l’absurdité absolue sans les limitations des acteurs en direct pour la retenir. Le film, réalisé en 2009 avec un budget sain de 10 millions de dollars, était basé sur une bande dessinée également écrite par Zombie. Le réalisateur est un cinéphile connu qui apprécie non seulement l’horreur mais aussi les autres films de genre; cette entreprise animée leur sert de lettre d’amour à tous. Bien qu’il s’agisse certainement d’un dessin animé pour adultes, à la manière du torride Drawn Together de Comedy Central, c’est quelque chose qu’aucun fan d’horreur ne devrait manquer, mais il a en quelque sorte réussi à passer sous le radar.

Avec son hommage d’ouverture à Frankenstein qui le déclare comme “l’un des contes les plus étranges jamais racontés”, l’histoire d’un ancien lutteur masqué connu sous le nom d’El Superbeasto (Tom Papa) qui essaie de sauver le monde de l’infâme Dr. Satan (Paul Giamatti) dans une ville connue sous le nom de Monsterland.

Avant tout, The Haunted World of El Superbeasto présente une distribution phénoménale, qui comprend Tom Papa, Sheri Moon Zombie, Paul Giamatti, Rosario Dawson, Brian Posehn, Dee Wallace, Ken Foree, Danny Trejo, Cassandra Peterson, Sid Haig et Bill Moseley, entre autres. Le projet était clairement un travail d’amour pour Zombie, qui y a travaillé à partir de 2006, alors qu’il était impliqué dans The Devil’s Rejects. Alors qu’il devait temporairement s’éloigner du projet pour travailler sur ses remakes d’Halloween en 2007 et 2009, respectivement, Zombie revenait toujours à El Superbeasto. Le film a été finalisé en 2009 et sorti en septembre de la même année par Anchor Bay Media. Probablement, beaucoup de gens l’ont raté parce que de nombreux problèmes de production ont amené les fans à croire que le projet pourrait ne jamais sortir.

Les styles musicaux du film sont différents de ce à quoi les fans de la carrière musicale de Zombie s’attendraient; cela est dû en grande partie au fait que la majorité des chansons sont interprétées par Chris Hardwick et Mike Phirman, connus sous le nom de duo de comédie Hard ‘N Phirm. Cependant, malgré les styles comiques de Tom Papa entrelacés dans une musique qui n’est pas toujours esthétique de Zombie, le style global d’El Superbeasto rappelle très bien le style de Zombie pliant et repoussant les limites qui n’a jamais peur de franchir la ligne de l’obscénité divertissante. Les œufs de Pâques sont un régal à chaque révélation, et le film implique de brefs camées de nombreux personnages majeurs du genre horreur, dont Michael Myers, Leatherface, la mariée de Frankenstein, la créature du lagon noir, Jack Torrance et certains des personnages de Zombie (Capitaine Spaulding et Otis Driftwood de House of 1000 Corpses).

Dans une interview accordée à Slashfilm en 2009, Zombie a décrit son projet comme “… contrairement à tout film. Il est très adulte. Je ne sais pas. J’aime dire que Scooby-Doo rencontre NC-17.” Bien que le monde hanté d’El Superbeasto soit l’un des Rob ZombieSes caractéristiques moins connues, cela vaut certainement la peine d’ajouter à sa filmographie variée et intrigante, même si elle est généralement négligée et exclue.

