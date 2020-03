La connexion Spawn / Batman dans Mortal Kombat 11

Partager

Le jeu Mortal Kombat 11 ajoutera Spawn et dans son introduction a apporté une référence à Batman.

Les joueurs devront attendre pour utiliser Spawn dans le jeu Mortal Kombat 11, mais il semble déjà assez évident que le développeur NetherRealm Studios a fait un grand effort pour plaire aux fans de toute une vie. Aujourd’hui, la société a proposé un teaser pour l’apparence du personnage dans le jeu à travers les dernières Kombat Kast. Pendant la transmission de Twitch, un échange entre Raiden et Spawn, dans lequel le premier fait référence à Batman car il raconte la seconde qu’il vous rappelle “Un autre chevalier noir”. Alors que l’échange serait assez bon s’il se terminait là, Spawn va un peu plus loin, se référant à la “milliards de dollars de croisement. “

Ces personnages ont été vus dans les bandes dessinées.

Les lecteurs comiques se souviendront peut-être que Spawn et Batman Ils se sont déjà rencontrés lors de deux événements de croisement lancés dans les années 1990, dont l’un a été dessiné par le créateur de Spawn, Todd McFarlane. Raiden a également rencontré Batman à deux reprises. Raiden est apparu comme un combattant jouable dans Mortal Kombat vs. Univers DC, et en Injustice 2. Puisque le personnage mentionne que “nous sommes tous les deux bien voyagés”, il pourrait facilement faire référence à l’un de ces jeux. Mortal Kombat vs. Univers DC Il ne fait pas partie de la chronologie actuelle de la série Mortal Kombat, mais Raiden s’est imposé comme l’un des personnages pour rappeler les événements précédents de la série.

Tandis que Spawn exprime un penchant pour Batman dans le clip, il aime clairement moins un autre personnage de DC Comics. Dans un autre clip sorti aujourd’hui, Spawn il rencontre le Joker, ce qui fait que le héros exprime son dédain pour les clowns en général. Bien que le commentaire soit fait pour un effet comique, il fait également référence à Violateur, l’un des plus anciens ennemis de Spawn dans les bandes dessinées. Violator est un démon formé par Hellspawns, mais sous sa forme humaine, il s’appelle “The Clown”, avec une apparence qui correspond à son nom.

