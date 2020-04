La controverse avec le créateur de Rurouni Kenshin (Samurai x)

Les fans sont passés de se réjouir du retour de Rurouni Kenshin (Samurai x) à en être bouleversé. Que s’est-il passé à ce moment-là qui a changé l’opinion de tout le monde?

En septembre 2017, les fans de mangas Rurouni Kenshin, également connu pour Samurai XIls étaient ravis du retour de leur créateur Nobuhiro Watsuki. Trois mois plus tard, la publication de la série a été suspendue. Quand L’Arc d’Hokkaido Il a repris sa publication en juin 2018, beaucoup de ces mêmes fans étaient bouleversés par la poursuite de la série.

Que s’est-il passé à ce moment-là qui a changé l’opinion de tout le monde? En novembre 2017, Nobuhiro Watsuki a été arrêté pour possession de DVD de pornographie juvénile. Il a plaidé coupable et a avoué être un pédophile attiré par les filles du primaire et du secondaire.

Ce crime n’a eu en quelque sorte presque aucune conséquence juridique.

Sa sanction légale était une amende de seulement 200 000 yens, équivalant à 1 780 $. Le créateur de Rurouni Kenshin (Samurai x) a été suspendu pendant seulement six mois avant de retourner travailler chez Shueisha, la maison d’édition derrière la ligne de magazines Shonen Jump, et d’écrire The Hokkaido Arc comme d’habitude. Le fait qu’il soit sorti si légèrement est ce qui a provoqué l’indignation beaucoup plus grave.

La société appelée Shueisha, cependant, s’est occupée des affaires habituelles en publiant et en faisant la promotion de Rurouni Kenshin comme si rien de tout cela ne s’était produit. La rédaction de Jump Square a déclaré:

“L’auteur passe ses journées à réfléchir et avec remords, et pense qu’il est de notre devoir, en tant qu’éditeur et aussi en tant qu’auteur, de trouver un moyen de répondre par le travail aux diverses opinions que j’ai reçues.”

Viz Media, l’éditeur américain de Shonen Jump, a été déchiré entre garder Rurouni Kenshin (Samurai x) ou l’annuler complètement. La série de mangas originale est toujours imprimée et disponible sur le site Web et l’application Shonen Jump. Cependant, Viz a cessé de traduire The Hokkaido Arc après l’arrestation de Watsuki, et a décidé de ne pas continuer à traduire lorsque la série a repris au Japon.

La controverse resurgit à nouveau maintenant parce que Eiichiro Oda de One Piece et Hiroyuki Takei de Shaman King, qui étaient deux des artistes les plus célèbres aidés par Watsuki, l’ont récemment défendu. Et certains pensent qu’attiser le problème est simplement un moyen de promouvoir Rurouni Kenshin, et cela indigne les fans.

