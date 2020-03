La controverse du casting du prédateur sexuel expliquée: pourquoi il a été coupé

Suite 2018 Le prédateur a connu une controverse majeure lorsqu’il a été révélé que le réalisateur Shane Black avait sciemment jeté un délinquant sexuel enregistré. Le Predator est entré en 2018 avec une bonne dose de battage médiatique. Il n’y avait pas eu d’entrée dans la franchise de films Predator depuis 2010, et les fans avaient faim de plus d’action et d’excitation impliquant le plus grand chasseur de la galaxie. Pour ajouter aux choses, Shane Black était à bord en tant que réalisateur, qui avait poursuivi une carrière de réalisateur réussie depuis son petit rôle d’acteur dans le film Predator original.

Malheureusement, The Predator a fini par aller et venir sans grande fanfare. Certains fans l’ont apprécié, mais la suite n’a pas réussi à faire une brèche au box-office, et a obtenu des critiques généralement médiocres de la part des critiques. En conséquence, la franchise Predator semble être de retour sur la glace, au moins pendant un certain temps, alors que les producteurs tentent de trouver le meilleur moyen de faire revivre la propriété. On se demande comment Predator, maintenant détenu par Disney, affectera le développement futur.

Autant que de nombreux fans attendaient avec impatience l’arrivée en salles de The Predator, la triste vérité est que maintenant que le film est dans le miroir de la critique de la culture pop, il est beaucoup moins probable qu’il se souvienne à long terme du grand scandale entourant son casting. Voici ce qui s’est passé.

Explication de la controverse du casting du prédateur sexuel

Environ un mois avant la sortie de The Predator dans les salles de cinéma, une des stars du film, l’actrice Olivia Munn, a pris conscience qu’elle avait involontairement partagé une courte scène avec un acteur qui se trouvait également être un délinquant sexuel enregistré. L’acteur, nommé Steven Wilder Striegel, avait plaidé coupable en 2010 à deux crimes résultant d’une tentative d’organiser une rencontre sexuelle avec une adolescente en ligne. Livid, Munn est allé à Fox et a demandé que la scène – qui impliquait Striegel jouant un jogger qui a frappé le personnage de Munn – soit coupée du film. Le studio a accepté. Cependant, toute la situation est soudainement devenue publique quelques semaines plus tard, juste avant que The Predator ne organise sa première mondiale au TIFF.

Fox est immédiatement tombé sous le feu du public, tout comme le réalisateur Shane Black. Pour sa part, Fox a déclaré qu’ils n’étaient pas au courant du casier judiciaire de Striegel, mais Black était une autre histoire. Black et Striegel étaient de bons amis depuis 2004, et le réalisateur avait depuis joué son ami dans quelques petits rôles, dans des films comme Iron Man 3 et The Nice Guys. Évidemment, les acteurs et l’équipe de ces films précédents n’étaient pas au courant du passé de Striegel, ou cela ne les a pas suffisamment dérangés pour déposer une plainte. Black a initialement défendu sa décision de lancer Striegel, mais s’est finalement excusé publiquement de le faire, et a déclaré que Striegel l’avait induit en erreur quant aux circonstances de ses crimes.

Pendant ce temps, maintenant que l’histoire était publique, Munn était constamment interrogée à ce sujet et était très directe dans ses réponses, exprimant son extrême déception envers Black, et plus tard ses co-stars pour ne pas avoir pris la parole pour la défendre publiquement. Ils l’ont finalement fait, mais Munn a dit qu’elle n’acceptait pas les excuses de Black, car il ne lui avait pas parlé en privé de la question. Elle a également reproché à Fox de l’avoir exhortée précédemment après avoir parlé au reste du casting de The Predator de Striegel et de ses antécédents criminels. Apparemment, ils pensaient qu’elle devrait considérer l’affaire comme close après avoir supprimé la scène. Notamment, Black n’a signé aucun contrat depuis et Striegel n’est apparu que dans un seul projet. On ne sait pas s’il a été abattu avant ou après Le prédateur le scandale est devenu public.

