La couleur de la médecine: l’histoire du docteur de l’hôpital Homer G. Phillips à paraître en DVD et en VOD le 12 mai – Blackfilm

Le COVID-19 a frappé les États-Unis plus durement que toute autre crise sanitaire et il est devenu impossible d’ignorer le fait que la communauté afro-américaine a été particulièrement vulnérable. La disparité entre le traitement médical que cette communauté reçoit, par opposition à d’autres, n’a jamais été aussi évidente qu’elle ne l’a été à cette époque et est une source de préoccupation majeure.

Vision Films, en association avec Flatcat-Productions, LLC et Tunnel Vizion Films, Inc., est fier de présenter La couleur de la médecine: l’histoire de l’hôpital Homer G. Phillips, le documentaire révolutionnaire qui capture la longue et importante bataille que les Afro-Américains ont menée pour recevoir un traitement médical et une formation de qualité. Ce film opportun raconte non seulement l’histoire étonnante du premier hôpital entièrement noir de Saint-Louis, mais reconnaît et célèbre également les réalisations des braves travailleurs de la santé qui ont été parmi les premiers médecins et infirmières noirs à recevoir une formation médicale aux États-Unis.

Réalisé par Joyce Marie Fitzpatrick et Brian Shackelford, The Color of Medicine: The Story of Homer G. Phillips Hospital explore le rôle que l’hôpital a joué en étant l’une des premières institutions du pays à traiter les Afro-Américains dans un environnement sûr, hygiénique et stérile. L’ouverture de l’hôpital signifiait que les Afro-Américains de la communauté n’étaient plus privés de soins médicaux ou recouraient à des méthodes de traitement illégales et dangereuses. L’hôpital Homer G. Phillips était de la plus haute importance depuis son ouverture en 1937 jusqu’à sa fermeture spectaculaire en 1979, qui a provoqué des émeutes dans son quartier de «La Ville».

Synopsis

Bénéficiant du plus grand nombre de médecins et d’infirmières noirs au monde, l’hôpital Homer G.Phillips a ouvert ses portes en 1937 à une époque de l’histoire où l’Amérique avait encore des installations médicales séparées. À travers des témoignages de première main, découvrez l’histoire controversée de la formation médicale de l’hôpital et comment elle continue d’affecter la vie de ses praticiens, de ses patients et de sa communauté. Alors que son avocat fondateur, Homer G. Phillips, a été mystérieusement tué, l’hôpital en son nom a prospéré pendant les périodes de ségrégation les plus turbulentes, permettant à tant de personnes de couleur d’atteindre la grandeur au profit de l’humanité.

The Color of Medicine: The Story of Homer G. Phillips Hospital sera disponible le 12 mai 2020 en version numérique pour un prix de vente conseillé de 4,99 $ à 9,99 $ sur des plateformes telles qu’iTunes, Vudu, Google Play, Xbox, Amazon et FandangoNow. en tant qu’affiliés du câble partout et pour acheter sur DVD pour 12,99 $ en ligne chez tous les grands détaillants.