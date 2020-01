La couronne: le prince Harry et la duchesse Meghan devraient mener une future saison

Le prince Harry et la duchesse Meghan devraient être au cœur d’une future saison de Netflix La Couronne. Le dernier drame royal venant de Buckingham Palace a été surnommé en plaisantant “Megxit” après Meghan Markle et l’autre débâcle nationale de la Grande-Bretagne, le Brexit.

Harry and Meghan’s est une histoire d’amour qui imite déjà certains des plus grands contes jamais racontés: un beau jeune prince, ennuyé par sa vie dans le proverbial aquarium, part à la recherche de sa princesse. Il finit par rencontrer et tomber amoureux d’un roturier indépendant et beau, très différent de la porte tournante des aristocrates avec qui il sortait. De là, la relation évolue rapidement, jusqu’à quelques années plus tard, le prince épouse sa princesse lors d’une charmante cérémonie. Ensuite, les deux partent au coucher du soleil – bien que, au lieu d’un cheval blanc, ils le fassent dans une petite Aston Martin cabriolet courageuse. C’est l’histoire du duc et de la duchesse de Sussex. Du moins, c’était le conte de fées se terminant que tout le monde regardait quand ils se sont mariés en mai 2018. En janvier 2020, cette réalité a pris un tour lorsque Meghan et Harry ont publié une déclaration surprise selon laquelle ils allaient réduire leurs fonctions royales, se retirant essentiellement de la maison. de Windsor. Bien que cela ait pris le reste de la famille au dépourvu, la reine, le prince Harry, le prince Charles et le prince William ont tenu des réunions de famille à huis clos pour hacher la logistique de la séparation. Tout le drame a amené beaucoup de ceux qui suivaient l’histoire à penser une chose: “Cela ferait une excellente télévision.”

Imaginez-le: le premier épisode de la saison s’ouvrirait avec la déclaration de la reine Elizabeth II publiée à la presse après l’annonce aveugle du duc et de la duchesse de Sussex: “Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur de nouvelles vies. ” De là, les coulisses des négociations avec toute la famille auraient des spectateurs au bord de leur siège.

Qui jouerait le duc et la duchesse de Sussex? L’acteur du gingembre Jordan Dean serait une star bienvenue pour jouer le rôle du prince Harry. Dean était une star de l’évasion à Broadway quand il est apparu dans Mamma Mia!. Trouver une actrice pour correspondre à l’élégance distinctive de Markle et à son héritage biracial est la clé. Troian Bellisario de Pretty Little Liars (qui est également biraciale avec une mère noire et un père blanc) serait un choix fantastique. Il en serait de même pour la star du Joker, Zazie Beetz. Sur The Crown, la route difficile de Meghan et Harry vers l’indépendance pourrait être disséquée. Nous apprendrions exactement quand le couple a décidé de mettre en œuvre le plan de fuite. Il pourrait également y avoir des scènes présentant le point de vue féministe de Meghan sur la saga Prince Andrew, qui s’est déroulée en même temps que Megxit. Nous pourrions même avoir droit à un examen approfondi de la rivalité entre William et Harry, qui aurait contribué à l’effondrement actuel de l’unité familiale autrefois étroite.

Au cours des saisons précédentes de La Couronne, nous avons vu l’ascension de la reine Elizabeth au pouvoir, son couronnement, et même la vie et l’époque litigieuses de sa sœur, feu la princesse Margaret. Ce dernier scandale touche à sa fin avec des rapports indiquant que la reine a accepté la plupart des demandes de Harry et Meghan. Comme ils le souhaitent, Harry et Meghan auront l’opportunité d’élever leur fils Archie exactement comme ils le souhaitent, sans le soumettre à une vie qui appartient au peuple britannique et non à lui. C’est un moment vraiment sans précédent au sein de la famille. Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur la question de savoir si les événements actuels seront inclus dans les saisons futures de l’émission acclamée par la critique, au moins les producteurs savent qu’il y a une énorme demande.

