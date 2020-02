La critique de l’homme invisible (2020)

Ces dernières années, Universal Pictures s’est plongé dans le puits des monstres classiques du cinéma, et le dernier en date est L’homme invisible. Basé sur le roman du même nom de H.G. Wells, Universal’s Invisible Man reboot était initialement prévu pour rejoindre leur univers sombre de films interconnectés mettant en vedette des monstres de film comme Dracula, la momie et le Dr Jekyll / Mr. Hyde. Cependant, lorsque The Mummy de Tom Cruise a sous-performé, le studio a changé de cap, en partenariat avec Jason Blum de Blumhouse Productions et en prenant leur redémarrage Invisible Man dans une nouvelle direction – qui comprenait l’abandon de la star d’origine Johnny Depp. The Invisible Man donne une tournure entièrement fraîche et convaincante au monstre classique, offrant un film effrayant intelligemment avec une performance de plomb fantastique.

The Invisible Man suit Cecilia Kass (Elisabeth Moss), une femme qui s’échappe de son partenaire contrôlant et violent Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) avec l’aide de sa sœur Emily (Harriet Dyer). Alors que Cecilia reste avec son ami James (Aldis Hodge) et sa fille Sydney (Storm Reid), elle apprend qu’Adrian s’est suicidé et lui a laissé une partie de sa fortune en stipulant qu’elle ne commet aucun crime. Bien que Cecilia essaie d’avancer dans sa vie, une série d’événements effrayants la convaincre qu’Adrian est non seulement toujours en vie, mais a trouvé un moyen de se rendre invisible. Alors qu’il devient de plus en plus violent et menace la vie des amis et de la famille de Cecilia, elle devra prouver qu’elle est traquée par un homme invisible.

Oliver Jackson-Cohen et Elisabeth Moss dans The Invisible Man

Écrit et réalisé par Leigh Whannell (Upgrade, Insidious: Chapter 3), The Invisible Man présente la capacité du cinéaste à créer une tension élevée et une action viscérale lisse. Whannell joue avec des images vides du film pour créer du suspense et transformer chaque espace vide en une menace potentielle cachant le monstre de l’homme invisible. Lorsque l’action monte en flèche et que Cecilia et Adrian se déchaînent, la direction de Whannell fonctionne mieux quand elle met les téléspectateurs dans les chaussures Cecilia – et pire lorsque ses clichés austères mettent en évidence un CGI malheureux. Pour la plupart, cependant, l’homme invisible et ses combats avec des personnages entièrement visibles sont sans faille et inconfortablement réalistes. Dans l’ensemble, les compétences de Whannell font de The Invisible Man un film immersif et passionnant de cinéma d’horreur.

Alors que The Invisible Man pourrait être nommé pour Adrian Griffin de Jackson-Cohen – et il mélange sournoisement charme et menace dans les quelques scènes qu’il reçoit – le film appartient vraiment à la performance magistrale de Moss en tant que Cecilia. L’histoire revisitée de Whannell pour The Invisible Man fait d’Adrian un partenaire romantique violent dont la capacité à se rendre invisible devient un outil pour son abus. Cela met Moss en position de supporter presque tout le poids émotionnel du film, et elle le fait exceptionnellement bien, d’autant plus que le scénario de Whannell n’est pas aussi raffiné que sa vision directrice. Malheureusement, l’histoire de The Invisible Man, bien qu’elle ait beaucoup de potentiel, semble plus une réflexion après coup aux visuels, devenant simplement un véhicule pour fournir des rebondissements même lorsque ces rebondissements ne sont pas pleinement gagnés. Pourtant, grâce en grande partie à la performance de Moss, The Invisible Man devient une plongée fascinante dans la psyché d’un survivant enveloppée dans un film d’horreur convaincant et vraiment effrayant.

Aldis Hodge, Elisabeth Moss et Storm Reid dans The Invisible Man

En fin de compte, The Invisible Man est un film bien réalisé et bien joué avec un script assez fin qui n’est pas aussi à la hauteur que d’autres aspects du film. Whannell livre un film d’horreur attrayant et visuellement intéressant même si l’histoire ne fonctionnera pas pour tout le monde. The Invisible Man se tord peut-être dans trop de nœuds, ne fournissant pas suffisamment de configuration ou d’explication pour que chaque virage se sente aussi intelligent qu’il veut clairement que les téléspectateurs le pensent. Et tandis que la performance de Moss fournirait idéalement une exploration réfléchie de l’état mental de Cecilia, certains battements d’histoire semblent plus conçus pour fournir une fin spécifique que pour fournir une progression naturelle de l’histoire de ce survivant. Cela peut laisser certains téléspectateurs se sentir déconnectés de la ligne émotionnelle de l’histoire, même si les mérites techniques de la mise en scène et de l’acteur de The Invisible Man permettent une expérience de film d’horreur agréable (mais peu profonde).

En conséquence, The Invisible Man peut ne pas pleinement réaliser son potentiel pour certains téléspectateurs en termes de la façon dont le film explore les thèmes et les peurs au centre de son histoire – mais Whannell livre sans aucun doute un film d’horreur solidement effrayant. The Invisible Man vaut le détour dans les théâtres pour les fans d’horreur et toute personne intriguée par les lieux ou les bandes-annonces du redémarrage. En raison du sujet du film et de l’honnêteté avec laquelle Whannell et Moss explorent l’état mental de Cecilia (sans dépeindre plus d’abus qu’il n’est nécessaire pour l’histoire), The Invisible Man peut être une expérience de visionnement traumatisante pour certains membres du public. Mais dans l’ensemble, ceux qui recherchent un film d’horreur moderne et intelligemment tourné avec beaucoup de peurs passionnantes ne se tromperont pas avec The Invisible Man.

L’homme invisible joue maintenant dans les cinémas américains à l’échelle nationale. Il dure 124 minutes et est noté R pour une violence et un langage sanglants.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

Dates de sortie clés

L’homme invisible (2020)Date de sortie: 28 févr.2020

