La critique du film Gentlemen – Guy Ritchie, je suis ravi de vous revoir! – HITC

Miramax

Guy Ritchie fait un retour triomphal dans le royaume des gangsters et des geezers qu’il a perfectionnés avec ses deux premiers longs métrages. Armé d’un casting formidable, c’est génial de le revoir en forme – 4/5

Ils sont bruyants, amusants et font un sacré écran. Bien sûr, nous parlons des efforts de gangster de Guy Ritchie. Feux d’artifice cinématographiques, si vous voulez.

En 1998, nous avons eu droit à des trésors d’écran tels que The Big Lebowski et Fear and Loathing à Las Vegas. Pourtant, Lock, Stock et Two Smoking Barrels ont lutté pour devenir l’offre la plus divertissante de cette année.

Le premier long métrage de Guy a été un vainqueur absolu, et en quelque sorte, contre toute attente, il a réussi à le surpasser avec l’effort de deuxième année Snatch. Ces deux films sont des toiles d’araignées d’armes à feu, de mecs, de jeux de hasard et de surnoms mémorables, des goûts que nous n’avons pas vus de lui depuis le câlin de 2008 RocknRolla.

Après des années de risques aventureux – Sherlock Holmes, Aladdin, King Arthur: The Legend of the Sword – le réalisateur est de retour pour faire des films policiers britanniques, et qui ne voudrait pas être à bord?

The Gentlemen a attiré un admirable ensemble avec Charlie Hunnam (Crimson Peak), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Matthew McConaughey (Interstellar) et Hugh Grant (Paddington) qui, il faut le dire, subvertit toutes les attentes ici avec son plus excitant performances à ce jour.

Nous sommes présentés à l’enquêteur privé minable Fletcher (Grant) alors qu’il envahit la maison de Raymond (Hunnam) pour le faire chanter avec des informations sur son patron Mickey Pearson (McConaughey). Ici, l’excentrique nous guide à travers une histoire de trahison, de drogue et de mobilité dans la sphère criminelle à travers une conversation hilarante et une voix off.

Comme évoqué, ce n’est pas un nouveau territoire pour Guy, mais son autorité avec ce genre de matériel est évidente dans chaque séquence. Après une série d’efforts surprenants, nous imaginons qu’il se sentait chez lui ici et les résultats sont entièrement rafraîchissants. Nous l’avons déjà vu, mais bon sang, ça fait beaucoup trop longtemps.

Le casting a tous un souffle avec leur groupe archétypal de geezers Guy Ritchie, l’intrigue possède suffisamment de rebondissements pour garder le public alerte et il y a des lignes que nous pouvons déjà imaginer que les fans citent dans le pub dans les années à venir.

Que peux tu demander de plus?

Comme Fletcher le dit avec tant d’amusement, espérons que le cinéaste pose effectivement la pipe à un autre.

