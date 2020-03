La culpabilité est un lourd fardeau. La bande-annonce de la carrière

Lionsgate a publié un premier aperçu officiel de ‘La carrière‘, un thriller policier avec Shea Whigham (‘ Joker ‘) et Michael Shannon (‘ War of the Currents ‘) qui, en théorie, sera présenté en première le 17 avril dans des cinémas sélectionnés et en VOD. La bande-annonce et sa première affiche sont disponibles ci-dessous.

À partir d’un roman de Damon Galgut, ce thriller sur le péché et la rédemption se déroule dans le désert du Texas. Après avoir assassiné un prédicateur, un fugitif (Shea Whigham) se rend dans une petite ville où il se fait passer pour l’homme qu’il a tué. Même si la congrégation aime les sermons de pardon du fugitif, le chef de la police locale (Michael Shannon) soupçonne le gars. Bientôt, une découverte horrible dans une carrière locale oblige l’assassin à se battre pour sa liberté.

Réalisé par Scott Teems (‘That Evening Sun’), également co-scénariste avec Andrew Brotzman, le casting du film est complété par Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto, Bruno Bichir et Alvaro Martinez.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.