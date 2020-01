La CW commande un nouveau pilote pour les garçons perdus après la refonte

La CW donne un nouveau coup aux vampires de Santa Carla, commandant un nouveau pilote pour l’adaptation Lost Boys de Rob Thomas. TV Line rapporte que le réseau a commandé un nouveau pilote après avoir transmis le pilote initial l’année dernière.

Le pilote initial de Thomas et Heather Mitchell a joué avec Tyler Posey et Kiele Sanchez et a finalement été refusé, mais The CW a annoncé que la série serait redéveloppée. Thomas (Veronica Mars, iZombie) a déclaré à Deadline en mai que la refonte conserverait certains éléments de la prise d’origine, en déclarant: «Il y avait des scènes sur lesquelles nous pensions que nous pourrions faire un meilleur travail, donc cela passe par une réécriture de 40%. Ce n’est pas une réécriture totale. “

La nouvelle prise aura un casting entièrement nouveau; le synopsis se lit comme suit:

Lorsqu’une mère et ses fils de la génération Z déménagent dans la ville balnéaire où elle a grandi, ils découvrent qu’il y a une raison sinistre que les enfants locaux cool dorment toute la journée, font la fête toute la nuit, ne grandissent jamais et ne vieillissent jamais. Les liens familiaux sont mis à l’épreuve alors que les frères se retrouvent aux côtés opposés d’une lutte mythologique.

Le drame de Josh Schwartz et Stephanie Savage (Marvel’s Runaways) intitulé Maverick a également été commandé au CW. La série est écrite par Merigan Mulhern (Jane the Virgin et se déroule dans une Amérique actuelle qui se trouve sous un régime autoritaire. La première fille (fictive) est le personnage principal, dont la vision du monde est secouée lors de son premier jour à Georgetown. ses camarades de classe et sous l’œil vigilant des agents des services secrets, elle devra décider si sa loyauté va à sa famille ou à une résistance croissante alors qu’elle navigue dans sa première année. Les deux séries devront affronter Green Arrow et les Canaries et Anaconda – une préquelle de The 100, pas une adaptation de la franchise d’horreur – pour des spots sur le calendrier 2020-2021.