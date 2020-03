La CW fixe les dates de retour des émissions Arrowverse retardées par COVID-19

La CW a retardé ses émissions au milieu des effets de COVID-19, y compris Batwoman et Supergirl, et maintenant ils ont leurs dates de retour. TV Line rapporte que le réseau a fixé des dates de retour en avril pour toutes ses émissions actuellement retardées, notamment The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, Batwoman, Supergirl, Nancy Drew, Riverdale et Katy Keene.

Chacune de ces émissions a été retardée en raison des arrêts de production au cours de la pandémie actuelle, ce qui a entraîné une pénurie d’épisodes pour cette saison. Dans l’intervalle, le réseau diffuse une retransmission de l’événement «Crisis on Infinite Earths» à partir du 6 avril avec d’autres diffusions. Charmed, Dynasty et Roswell, au Nouveau-Mexique, maintiennent tous leur horaire de diffusion original en ce moment.

Les dates de retour sont les suivantes:

* MERCREDI 8 AVRIL

21 h: Nancy Drew

MERCREDI 15 AVRIL

20 h: Riverdale

JEUDI 16 AVRIL

20 h: Katy Keene

21 h: In the Dark (première de la saison)

MARDI 21 AVRIL

20 h: le flash

21 h: DC’s Legends of Tomorrow

DIMANCHE 26 AVRIL

20 h 00: Batwoman

21 h: Supergirl