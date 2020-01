La ‘Dark Justice League’ revient sur les lieux avec Bad Robot

Le producteur de J.J. Abrams, Bad Robot, se chargera de développer “l’univers de ‘Dark Justice League’“Pour Warner Bros. et qu’en l’absence de détails plus précis, il est prévu qu’il s’agira à la fois de longs métrages et de séries télévisées qui feront grossir les rangs de HBO Max.

Dans les prochaines dates, Hannah Minghella, principale responsable de l’intrigue cinématographique, et Ben Stephenson, principal responsable de l’intrigue télévisée, rencontreront divers talents créatifs et scénaristes pour évaluer quels personnages et projets concrets pourraient faire partie de cet “ univers ”.

Créé par Peter Milligan et Mikel Janin, le ‘Dark Justice League’ (LJO) est une série de cmics créée en 2011 dans le cadre de la relance de DC Comics. Une sorte de version moins glamour du ‘Justice League’ formé par des personnages un peu plus alternatifs comme John Constantine, Swamp Thing ou Enchantress.

Warner Bros a pratiquement depuis sa première publication essayant de réaliser son adaptation correspondante au grand écran sans chance, dans un projet qui a passé des noms tels que Guillermo del Toro (“ La forme de l’eau ”) ou Doug Liman ( ‘Aux portes de demain’).

Cet “univers” en est à ses premiers stades de développement, il est donc encore trop tôt pour en connaître les détails; aussi, s’il est lié à l’une des productions existantes, comme le film ‘Suicide Squad’ ou la série de «The Swamp Thing» que dans notre pays, nous pouvons voir grâce à TNT Espagne.

Bad Robot reprendra cet ambitieux projet dans le cadre de l’accord signé l’an dernier avec WarnerMedia. Un accord de plusieurs millions de dollars évalué à au moins 250 millions de dollars pour lequel J.J. Abrams s’engage à créer du contenu exclusif pour la télévision, le cinéma, les plateformes numériques et les jeux vidéo jusqu’en 2024.

Une grande partie du nouveau contenu généré après cet accord complètera le catalogue HBO Max, la future plate-forme de contenu préparée par WarnerMedia et avec laquelle il prévoit de rivaliser à égalité avec Prime Video ou Disney +. HBO Max inclut dans son offre le HBO lui-même, ainsi que DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim ou Looney Tunes, entre autres.

Bad Robot est à son tour responsable de la production de «Westworld», dont la troisième saison sortira le 15 mars, ou «Territoire de Lovecraft», adaptation télévisée du roman de Matt Ruff que HBO a également sorti ailleurs en 2020.