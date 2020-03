La date de sortie de Top Gun 2 a été déplacée deux jours plus tôt

le Top Gun: Maverick la date de sortie augmente de quelques jours. Positionné comme le principal pilier estival de Paramount, le film est la suite longtemps retardée du véhicule classique Tom Cruise, Top Gun, qui a rapporté 356,8 millions de dollars dans le monde en 1986. Il voit Cruise reprendre son rôle emblématique de Pete “Maverick” Mitchell, qui est toujours travailler comme pilote d’essai de la Marine après toutes ces années. Cette fois, Cruise est entouré d’un casting qui comprend Jennifer Connolly, Jon Hamm, Miles Teller et d’autres. Marketing pour Top Gun: Maverick promet un autre film d’action exaltant – un fan a attendu des décennies pour voir. Maintenant, ils peuvent voir le film plus tôt que prévu.

Selon Deadline, Top Gun: Maverick fera ses débuts dans les salles le mercredi 24 juin. Sa sortie était prévue pour le vendredi 26 juin.

On ne sait pas ce qui a motivé Paramount à effectuer ce changement. Top Gun: Maverick n’est pas confronté à beaucoup de concurrence directe lors de sa première. Il partage son week-end d’ouverture avec la comédie musicale In the Heights, qui vise évidemment une démographie différente. En tant que tels, les deux films devraient pouvoir coexister au box-office et afficher des débuts sains à leur arrivée dans quelques mois. Il est possible que Paramount veuille prendre de l’avance sur les prochaines sorties du 4 juillet, qui incluent Minions: The Rise of Gru et Free Guy. Bien sûr, il peut ne pas y avoir grand-chose du tout. Comme le note Deadline, Paramount a pris l’habitude de publier des blockbusters d’été le mercredi, plutôt que la machine à sous traditionnelle du vendredi.

Top Gun: Maverick’s Le synopsis se lit comme suit: Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete Mitchell est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement en grade qui le mettrait à la terre.

