La date de sortie de Warzone Battle Royale de Modern Warfare pourrait être révélée

Il semble que les joueurs puissent sauter dans Call of Duty: Modern WarfareLe nouveau mode Battle Royale de Warzone le plus tôt possible, si les rumeurs et fuites récentes sont vraies. Récemment, l’annonce du nouveau mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare a été sapée par des séquences de jeu qui ont ensuite rapidement fuité en ligne, ce qui a incité Activision à déposer une assignation contre Reddit afin de déterminer d’où venaient exactement les fuites.

Call of Duty: Modern Warfare rejoint la pléthore d’autres franchises qui se sont soumises à la popularité actuelle du jeu multijoueur Battle Royale en tant que genre, qui comprend des titres populaires comme Fortnite, PUBG et Apex Legends. Bien que le dernier titre de Call of Duty ait rencontré quelques problèmes au lancement, ce qui a poussé l’un des développeurs à s’excuser publiquement pour les correctifs massifs à répétition de Modern Warfare, Activision reste concentré sur la fourniture de la meilleure expérience Call of Duty possible aux joueurs, peu importe qui le gâte en premier.

Maintenant, grâce à quelques joueurs intrépides de Call of Duty: Modern Warfare, les fans ont une meilleure idée du moment où ils peuvent s’attendre à commencer à jouer à Warzone. Comme rapporté par Game Rant, un certain nombre de joueurs ont découvert certains changements clés qui pourraient indiquer que la sortie de Warzone sera bientôt révélée, et certains d’entre eux sont plutôt convaincants. Découvrez les images ci-dessous via le compte hype de Call of Duty: Modern Warfare Warzone @BattleRoyaleCoD sur Twitter:

Sur la nouvelle carte du Bazar, il semble y avoir une carte vierge avec la date 03/03 en dessous. 🧐

Serait-ce un indice de la date de sortie de Call of Duty Warzone? 🤔 pic.twitter.com/eGt1k83pwX

– Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) 26 février 2020

Hmm … Est-ce que cela pourrait être un indice vers la date de sortie de Call of Duty Warzone? 🤔

“Warbeast – dans les salles à partir du 3 mars.” 👀

Cela a été repéré sous terre sur la carte de Piccadilly. #Warzone pic.twitter.com/bxtpDBXKyF

– Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) 21 février 2020

Les mises à jour de Call of Duty: Modern Warfare arrivent généralement les mardis, c’est pourquoi la date du 3 mars répétée tant de fois est intéressante. Le 3 mars est un mardi et, de manière beaucoup plus convaincante, le changement du site officiel de Call of Duty indiquant une transmission entrante signifie sûrement que de nouvelles informations sur Warzone devraient arriver bientôt. Que ce soit de nouvelles images de gameplay officielles, une date de sortie ou une version complète du nouveau mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare reste à voir.

En tant que l’une des franchises les plus populaires dans le paysage du jeu de tir à la première personne moderne, Call of Duty: Modern Warfare a une chance égale de faire évoluer le genre de la bataille royale en quelque chose de plus grand ou de tomber dans le même piège que de nombreux autres développeurs ont lorsqu’ils essaient de tacle sur quelque chose qui est actuellement à la mode pour leurs propres titres. Heureusement, le tournage multijoueur en ligne est quelque chose que la série Call of Duty a trouvé sa zone de confort il y a longtemps, et l’abondance de titres de bataille royale qui ont déjà essayé et échoué à remporter la couronne de jeux comme Fortnite, PUBG et Apex Legends prouvent une feuille de route précieuse pour ce qu’il ne faut pas faire. Espérons que les joueurs pourront bientôt le découvrir par eux-mêmes et Call of Duty: Modern WarfareLe mode Warzone sera à la hauteur des attentes.

