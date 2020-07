La démocratie n’est pas un sport pour les spectateurs. Affiche et bande-annonce de Boys State

A24 et Apple ont publié la bande-annonce officielle de ‘État des garçons‘, une immersion incroyablement divertissante et continuellement révélatrice dans un programme annuel d’une semaine dans lequel 1000 seniors du lycée du Texas se réunissent pour un exercice de forage élaboré: Building Your Own State Government .

Les réalisateurs Jesse Moss et Amanda McBaine suivent de près les tensions croissantes qui surviennent au cours d’une course particulièrement fascinante pour le gouvernement, concentrant leurs caméras sur des adolescents inoubliables comme Ben, un archi-conservateur épris de Reagan qui regorge de confiance malgré les revers personnels, ou Steven, un fils d’immigrants mexicains à l’esprit progressiste qui maintient ses convictions au milieu de la mer Rouge.

Dans le processus, ils ont créé un portrait complexe de la masculinité nord-américaine contemporaine, ainsi qu’un microcosme élaboré représentant les divisions politiques du pays américain, souvent intimidant mais réussissant toujours à semer les graines de l’espoir.

Le film, lauréat du Grand Prix du Jury lors de la dernière édition du Sundance Festival, sortira dans certains cinémas aux États-Unis le vendredi 31 juillet prochain par A24 jusqu’à, deux semaines plus tard, le vendredi 14 août, première. dans le monde entier grâce à Apple TV +.

