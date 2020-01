La dernière bande-annonce de crossover est apparue

Après un certain temps sans aération, Crise dans des terres infinies Revenez au petit écran. Pour réchauffer les moteurs, le célèbre crossover a présenté sa dernière bande-annonce qui dévoile plusieurs détails de l’épisode.

Après une rupture dans l’histoire, Crise dans des terres infinies a publié une dernière bande-annonce qui anticipe ce qui sera vu dans les deux derniers épisodes du croisement entre la série Flèche, Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl et Batwoman

Le célèbre crossover qui a fasciné les fans se termine le mercredi 15 janvier avec un épisode de Flèche, qui commence à 20 h HNE (2 h 00 en Espagne), suivi d’une fin de proportions épiques avec DC’s Legends of Tomorrow à 21 h HNE.

Tout doit avoir une fin. #CrisisOnInfiniteEarths – pic.twitter.com/3o5S6LbEAE

– Stephen Amell (@StephenAmell) 11 janvier 2020

Tout se termine

Bien que regarder la bande-annonce ne puisse pas en déduire grand-chose sur ce qui se passera Crise dans des terres infinies, nous pouvons observer pendant une seconde Oliver Queen avec le nouveau look Spectrum après la transformation spectaculaire qui s’est produite dans les trois premières livraisons.

Comme le rapporte ComicBookMovie, l’avant-dernier chapitre de Crise dans des terres infinies ils tourneront autour d’Oliver et des sept parangons dans la lutte pour s’échapper du Vanishing Point et rejoindre la bataille contre le méchant Anti-moniteur (LaMonica Garrett). Près de Stephen Amell on verra Grant gustin (Le Flash), Melissa Benoist (Supergirl) et Rose rubis (Batwoman), entre autres.

Stephen Amell, l’acteur chargé de jouer le vieux Green Arrow, est entré sur Twitter pour annoncer l’avance avec un simple message: “Tout doit prendre fin.” Pour le moment, nous ne pouvons attendre que la fin de Crise dans des terres infinies rendre justice à l’histoire qui a réussi à rassembler certains des personnages les plus aimés de DC Comics et Le CW sur le petit écran

Article précédentScarlett Johansson entre dans l’histoire aux Oscars 2020

Article suivantAvengers: Endgame. La mort d’Iron Man aurait pu être ce gore

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.