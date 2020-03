La dernière émission télévisée à venir sur HBO; Sera basé sur le premier match

HBO travaille sur une adaptation télévisée du célèbre jeu vidéo Le dernier d’entre nous. Le titre d’horreur / survie, une exclusivité populaire de Sony, est sorti sur PlayStation 3 en 2013 (remasterisé pour PS4 un an plus tard) et fait jouer les joueurs en tant que contrebandier Joel, dont la mission est de transporter un adolescent et un remède potentiel pour une pandémie mortelle Ellie à travers une version post-apocalyptique des États-Unis The Last of Us s’est vendue à 1,3 million d’exemplaires au cours de sa première semaine et était le plus grand lancement de jeu de 2013 au moment de sa sortie. En 2018, il avait vendu plus de 17 millions d’unités sur PS3 et PS4.

Le développeur Naughty Dog est sur le point de sortir The Last of Us Part II le 29 mai, après avoir repoussé la date de sortie du 21 février. Le nouveau jeu ramènera Joel et Ellie, ainsi que d’autres personnages familiers. Le deuxième versement est fixé cinq ans après le premier, le couple susmentionné ayant élu domicile parmi d’autres survivants à Jackson, Wyoming, avant une perturbation violente qui incite Ellie à partir pour un nouveau voyage. Le titre est entré dans le développement en 2014, juste après la sortie de la version remasterisée du premier jeu. Bruce Straley, qui a dirigé la création initiale, a quitté Naughty Dog en 2017 et n’aura aucune implication dans la série; malgré le développement de The Last of Us Part II en 2014, il ne semble pas y avoir participé non plus.

Selon THR, l’écrivain et producteur de la minisérie HBO hautement cotée Chernobyl, Craig Mazin, fait de nouveau équipe avec HBO pour adapter The Last of Us en tant que série télévisée, une coproduction entre Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Mazin est rejoint en tant qu’écrivain et producteur exécutif sur l’adaptation du jeu vidéo par Neil Druckmann, qui a travaillé comme écrivain et directeur créatif pour le premier jeu. Le président de Naughty Dog, Evan Wells, et Carolyn Strauss, ancienne présidente de la division divertissement de HBO et productrice exécutive de séries telles que Game of Thrones et Luck, produiront également ce qui sera la première série télévisée de PlayStation Productions.

Druckmann a confirmé que l’émission sera centrée sur les personnages Joel et Ellie dans un tweet jeudi. Il a également affirmé être enthousiaste à l’idée de travailler avec Mazin, qui, selon lui, est l’un de ses écrivains préférés, bien qu’il était auparavant contre une adaptation de The Last of Us. Mazin, à son tour, a classé Druckmann comme le «meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo». Le producteur de Tchernobyl serait un joueur passionné de The Last of Us et il a révélé avoir rêvé de travailler sur une adaptation du jeu pendant des années. Il a dit:

Avoir la chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil.

À en juger par la réponse aux annonces des médias sociaux en ce qui concerne la série télévisée entrante, les fans sont très satisfaits du développement – bien que, compte tenu du succès remarquable de The Last of Us (qui a remporté plusieurs prix “Game of the Year”) là-bas il ne faisait aucun doute qu’une adaptation serait bien accueillie. Le fait que Druckmann et Mazin soient tous deux chargés de donner vie à l’histoire devrait également être considéré comme une excellente nouvelle, car ces deux hommes ont mené une carrière incroyable dans les coulisses de certaines des productions les plus populaires de l’industrie du divertissement. Les fans en apprendront plus sur Le dernier d’entre nous Émission de télévision alors que le développement se poursuit

