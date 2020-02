La dernière folie virale (et mortelle) de TikTok

TIC Tac les défis ne sont pas nouveaux, bien que les derniers s’avèrent non seulement viraux, mais aussi dangereux. Ce n’est que le problème le plus récent affectant une plate-forme qui a déjà soulevé de nombreuses questions sur son contenu, ainsi que des critiques sur la façon dont le service est modéré.

TikTok est l’un des services de médias sociaux qui est en plein essor. Au cours des deux dernières années, la popularité de la plate-forme micro-vidéo a explosé. En particulier, il s’est avéré extrêmement populaire auprès des jeunes téléspectateurs, ce qui en fait une plate-forme à fort potentiel publicitaire, mais également susceptible d’être soumise à un examen plus approfondi. Surtout lorsque le contenu de la plateforme se révèle être une influence négative, dangereuse, ou comme cela semble être le cas ici, les deux.

Le «Skull Breaker Challenge» est le dernier engouement à faire le tour sur TikTok et a déjà abouti à une hospitalisation. Essentiellement, le défi implique deux amis convaincre un troisième de sauter à l’unisson avec eux. Bien que, lorsque le troisième ami saute, les deux autres ne trébuchent pas et à la place les jambes du cavalier sans méfiance. Le nom de Skull Breaker s’appuie directement sur le fait que lorsque de nombreuses victimes sans méfiance atterrissent, elles le font sur le dos et la tête. Le défi a été largement signalé par NBC et d’autres points de vente au cours des derniers jours, en raison du nombre de personnes qui commencent à nécessiter un traitement hospitalier et, dans certains cas, de blessures graves.

La croissance et la portée de la plateforme TikTok se sont révélées particulièrement attrayantes pour les annonceurs souhaitant cibler une section spécifique d’utilisateurs. Cependant, il est peu probable que cela continue si le service n’est pas en mesure de se tenir au courant de problèmes comme celui-ci. TikTok subit déjà une pression croissante pour le type de contenu qui est régulièrement partagé sur la plate-forme. Par exemple, il a déjà été suggéré que TikTok a un problème majeur de promotion des médicaments. En outre, la façon dont la société gère les situations lorsqu’elles se produisent a également fait froncer les sourcils, à la suite d’un récent rapport détaillant la réponse présumée de TikTok à un suicide en direct.

Avec le dernier défi entraînant maintenant de multiples blessures, il est probable que les questions et les préoccupations concernant le contenu et la modération ne feront que s’intensifier. Cela est particulièrement probable étant donné que ce n’est pas le premier défi TikTok dangereux à faire surface et à devenir viral avec une fréquence qui semble augmenter. Cependant, bien que ce ne soit pas le premier défi dangereux, il est un peu différent des précédents pour plusieurs raisons. Plus particulièrement, contrairement aux autres où le défi était axé sur la personne qui faisait le défi dangereux et qui s’occupait personnellement du résultat, le Skull Breaker Challenge est destiné à des personnes sans méfiance devant faire face aux conséquences. Dans la plupart des cas, les participants inconscients et peu désireux sont des enfants – la base d’utilisateurs la plus importante et la plus vulnérable de TikTok.

