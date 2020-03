La façon la plus étrange que le docteur Strange ait vaincu Dormammu

Le puissant Dormammu était le méchant du film Doctor Strange (2016), mais avant il avait déjà été vaincu d’une autre manière particulière.

Dans l’univers cinématographique Marvel, le docteur Strange a attrapé Dormammu dans une boucle temporaire, où chaque fois qu’il le tuait, ils retournaient au début de la bataille. Après avoir passé un si bon moment, le grand méchant en a eu marre et a passé un marché avec le Sorcier Suprême pour ne pas attaquer la Terre.

Dans les bandes dessinées Marvel, Doctor Strange fait face à des ennemis plus puissants que lui. Du cauchemar diabolique au redoutable Dormammu de la dimension sombre, beaucoup d’entre eux sont au niveau des dieux, donc pour les surmonter plusieurs fois, la force ne suffit pas et vous devez utiliser votre ruse.

Manière alternative de vaincre un méchant tout-puissant.

Dans l’histoire de Marvel Adventures Superheroes numéro 9, nous assistons à une version alternative de la première bataille de Doctor Strange contre Dormammu. En visitant un musée d’art avec Wong, le Sorcier suprême est attaqué par un écureuil démon qui crache du feu. Cependant, les choses deviennent vraiment étranges lorsqu’un avocat arrête Wong et Strange et les informe que l’écureuil est leur client. Puisqu’il s’agit de Dormammu et vient de conquérir la Terre.

Il s’avère qu’il y a quelque temps, lors de la dernière bataille de Dormammu avec l’ancien, les deux se sont battus pendant des semaines avant que le méchant ne soit finalement vaincu. Pour empêcher Dormammu de revenir, l’Ancien a rédigé un contrat incroyablement long rempli de réglementations et de stipulations conçues pour garder Dormammu loin de la Terre. Cependant, après des décennies d’étude du contrat avec son avocat, Dormammu a trouvé une évasion qui lui a permis de revenir sous la forme d’un écureuil démon.

Ils doivent trouver une solution pour vous empêcher de conquérir la Terre.

Alors que Dormammu est enragé par la réglementation contractuelle, le docteur Strange découvre certaines des exigences étranges que l’aîné incluait dans le contrat. Selon les conditions convenues, Dormammu ne peut pas se téléporter chez une danseuse et ne peut pas nettoyer à sec ses vêtements. De plus, il est obligé de payer et de manger des hot-dogs le mercredi, ce que Strange l’oblige à faire même en permettant au vendeur de hot-dogs de garder la monnaie.

Réalisant que, malgré la nature ridicule du contrat, Dormammu est toujours en mesure de les éliminer, le docteur Strange et Wong se sont précipités pour prendre leur retraite. Ensuite, ils réalisent que pour battre Dormammu dans leur jeu, ils devront trouver leur propre avocat.

Le cabinet d’avocats choisi par le docteur Strange est Nelson et Murdock.

Malheureusement, le meilleur avocat de l’équipe, Matt Murdock (également connu sous le nom de Daredevil) il n’est pas disponible. Cela oblige Wong et Strange à faire confiance à leur partenaire Foggy Nelson. Téléportant l’avocat malheureux chez lui à Greenwich Village, Strange obtient une copie du contrat, en espérant que Foggy puisse trouver une clause pour aider à bannir Dormammu.

Malheureusement, il s’avère que lorsque l’Ancien a écrit le contrat, il était assez fou. Depuis après avoir combattu Dormammu pendant un mois, il a simplement conclu le contrat avec des clauses dénuées de sens. Mettre tout ce qui lui est arrivé à la volée. Alors que le Seigneur de la dimension sombre doit rentrer chez lui s’il ne viole même pas l’une des stipulations, les clauses (Dormammu n’a pas le droit de porter des chaussures vertes avec des lacets noirs et ne peuvent pas lancer de sorts tout en étant écolière) sont si stupides que Foggy ne le fait pas. Vous pouvez trouver une solution immédiate.

Pire, le docteur Strange doit combattre Dormammu pendant que son avocat analyse le contrat. Bien que certaines des clauses du contrat soient utiles (après avoir découvert que le contrat empêche Dormammu d’affecter des objets à 10 pieds d’une boîte aux lettres, Strange se réfugie rapidement derrière une), le pouvoir du Seigneur de la dimension sombre dépasse complètement la magie de Le héros de Marvel.

En fin de compte, vous pouvez trouver la solution.

Lorsque les sorts de Dormammu commencent à corroder les défenses du docteur Strange, le sorcier suprême se tourne vers son avocat pour obtenir de l’aide. Cependant, Foggy ne peut lire que les clauses étranges (Dormammu ne peut pas dessiner de moustaches sur les affiches, il doit payer avec la monnaie exacte, il ne peut pas nommer un chien de compagnie d’après un musicien). À ce moment, ils se rendent compte que Dormammu fait une erreur. Depuis qu’il a accidentellement payé cinq dollars pour le hot-dog 4,99 qu’il a mangé plus tôt. Cela viole la stipulation du contrat de paiement en échange exact. Face à une telle violation flagrante des règles contractuelles, Dormammu disparaît dans la dimension sombre. L’histoire se termine avec le docteur Strange promettant à Foggy Nelson qu’il paiera l’avocat trois fois son tarif habituel.

