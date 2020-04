La famille Disney étoilée Singalong sera diffusée sur ABC cette semaine

Une étoile Disney Cette semaine, une chanson en famille mettant en vedette une variété d’étoiles de la longue histoire de The Mouse House sera diffusée sur ABC. En dépit d’être la société derrière l’univers cinématographique Marvel, qui connaît un immense succès, The Mouse House est connu depuis longtemps pour sa capacité à fournir des numéros musicaux fantastiques aux côtés de leurs films. Des classiques comme Aladdin, Beauty and the Beast et Jungle Book aux comédies musicales modernes comme Frozen, High School Musical et même Moana, où ils ont réussi à montrer la capacité de chant de Dwayne Johnson. Cependant, depuis l’épidémie de coronavirus, une grande partie de l’activité de Disney a été suspendue ou retardée, comme leur prochaine sortie Mulan. Bien que Disney ait encore trouvé un moyen d’apporter quelque chose de nouveau à son public, avec un peu d’aide de son histoire musicale.

En relation: Frozen’s Let It Go était à l’origine une chanson Disney Villain

D23 a rapporté qu’ABC diffusera une émission spéciale d’une heure intitulée The Disney Family Singalong le jeudi 16 avril, à partir de 20 h HAE. Le rapport note que l’animateur de télévision et de radio Ryan Seacrest sera l’hôte de la spéciale, et il présentera “une programmation incroyable de célébrités et de leurs familles qui prendront des chansons Disney préférées de leurs propres maisons.” D23 a également répertorié les performances qui auront lieu tout au long de la spéciale, telles que Demi Lovato et Michael Bublé interprétant «A Dream Is A Wish Your Heart Makes», «Gaston» de Josh Gad, Luke Evans et Alan Menken, «We All All in This Together »avec le directeur musical du lycée Kenny Ortega et ses amis de HSM, et« Jusqu’où je vais aller »par Auli’i Cravalho.

Au crédit de Disney, c’est tout à fait l’idée qui plaira à sa base de fans purs et durs et familiaux pendant cette situation sans précédent. Les noms des stars sont variés, et cela apporte également de la nostalgie avec des noms comme Evans et Gad qui s’associent une fois de plus pour chanter “Gaston” et Cravalho glissant dans son rôle de Moana avec “Jusqu’où j’irai”. Cependant, comme l’ont noté les performances de Lovato et Buble, toutes les chansons populaires du spécial ne seront pas chantées par les stars des films. Pour les fans de High School Musical, la performance du réalisateur Ortega devrait être amusante car le rapport indique que Vanessa Hudgens et Ashley Tisdale feront également partie de la spéciale. Il sera intéressant de voir comment le spectacle se déroule et si ce sera peut-être une tendance qui se poursuit pour Disney pendant ces périodes.

Suivant: Pourquoi High School Musical 4 ne s’est jamais produit

Source: D23