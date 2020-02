La famille Fast & Furious s’agrandit dans l’annonce du Super Bowl F9

Universal a publié l’annonce du Super Bowl pour F9, avec beaucoup de grandes actions à revendre. Vous pouvez voir l’annonce Big Game pour le film d’action ci-dessous. F9 met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, avec Helen Mirren et Charlize Theron et ouvre le 22 mai.

Peu importe à quelle vitesse vous êtes, personne ne dépasse son passé.

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se rassemble pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus qualifié et le pilote le plus performant qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena).