La fille de CM Punk au troisième étage frappe Netflix le mois prochain

Le film d’horreur de CM Punk Girl on The Third Floor arrivera le mois prochain sur Netflix. Le film réalisé par Travis Stevens a été annoncé dans le cadre des nouveaux arrivages de Netflix en février, qui arriveront le 22 février.

Le film met en vedette Punk dans le rôle de Don, un homme au passé troublé qui commence à aménager une maison en banlieue avant l’arrivée de sa femme enceinte (Trieste Kelly Dunn). Don rencontre rapidement un phénomène étrange et troublant dans la maison, ce qui le pousse vers le bord de sa raison.

