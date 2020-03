La fille de Milla Jovovich sera Wendy dans l’action en direct de Peter Pan

Maintenant, non seulement Milla Jovovich sera la célèbre dans la famille, mais sa fille suivra également les traces de sa mère. La petite fille a été choisie par Disney pour donner vie à Wendy, dans le nouveau remake en direct de Peter Pan que la société prépare.

La fille de Milla Jovovich, Jamais Gabo Anderson, a réussi à obtenir l’un des rôles les plus convoités Disney. À seulement 12 ans, la petite fille donnera vie Wendy dans le remake live-action de Peter Pan qui prépare la maison de la souris. Le film d’animation de 1953 a eu plusieurs adaptations cinématographiques, comme celle sortie en 2003 et mettant en vedette Jeremy Sumpter, ou Crochet (Capitaine Crochet), dans laquelle Robin Williams joue un Peter Pain quelque chose de plus grand.

Il y a longtemps, la rumeur disait que Peter Pan avait été le nouveau choisi par Disney, et que la société avait de grands projets pour ce personnage et Wendy. Après plusieurs semaines, il a finalement été confirmé qui aura la chance de donner vie à ce personnage féminin. Et c’est plus, pas moins, que Jamais Gabo Anderson, la fille aînée de Milla Jovovich.

Sur les réseaux sociaux, comme toute mère fière, Mila a partagé cette excellente nouvelle sur Ever: «Présentation de la jeune Black Widow. La révélation des projets secrets d’Ever a donc déjà été faite! Le film qu’il tournait l’été dernier en Angleterre dont nous ne pouvions pas parler est Black Widow, le film Marvel dans lequel elle joue une jeune version de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff. Il sera en salles le 1er mai, mais vous le saviez sûrement déjà tous! Si les choses ne pouvaient pas devenir plus excitantes, après une recherche mondiale, Disney a attrapé Ever en tant que Wendy dans le film qui commence à tourner cet été! FÉLICITATIONS JAMAIS !!! Votre famille est très fière de tout votre travail acharné. Vous voulez être actrice depuis que vous avez 5 ans et vous nous avez montré que vous méritiez cela en obtenant de bonnes notes à l’école et en travaillant très dur sur vos auditions. (…) ».

Un grand avenir comme sa mère

Milla Jovovich Il nous a donné de grands rôles au cinéma, et il semble que sa fille Jamais Gabo Anderson vous êtes sur le point de suivre les mêmes étapes. La jeune femme ne donnera pas seulement vie à Wendy dans Peter Pan, elle était aussi l’actrice choisie pour jouer une version plus jeune de VVeuve noire, le caractère de Natasha Romanoff de Marvel et qui aura un film solo.

Concernant Peter Pan, tant de détails à ce sujet ne sont pas encore connus. Seulement que ses protagonistes seront toujours, et dans la peau de Peter, nous verrons le petit Alexander Monoly. Il y a quelques mois, on a parlé de la possibilité de Joaquin Phoenix interpréter le Capitaine Crochet. Mais, vous devez attendre pour voir si cela se réalisera.

Partager

Publication précédente

Henry Cavill pourrait revenir en tant que Superman dans Space Jam 2

Article suivant

The New Mutants: Antonio Banderas allait être le méchant de la suite

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.